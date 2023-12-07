Актриса, у которой еще нет Оскара

Немало пользователей интернета возмутились при виде такой сценки. Они уверены, что авторам видеоролика стоило бы показать его полиции. Наверняка это уже не первый спектакль, и мошенница успела «развести» какого-нибудь доверчивого автомобилиста на деньги, а то и не одного, а многих.