Актриса, у которой еще нет Оскара

В американском городе Такома местный житель запечатлел неопытную мошенницу. Женщина сделала вид, что её сбила машина и надеялась на компенсацию.
Предприимчивая дама сама подошла к притормозившему транспортному средству, толкнулась в него и картинно повалилась на асфальт, изо всех сил разыгрывая из себя жертву. Увы, но королева драмы не преуспела, и водитель просто уехал, оставив незнакомку без компенсации за причинённый ущерб.
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Немало пользователей интернета возмутились при виде такой сценки. Они уверены, что авторам видеоролика стоило бы показать его полиции. Наверняка это уже не первый спектакль, и мошенница успела «развести» какого-нибудь доверчивого автомобилиста на деньги, а то и не одного, а многих.
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