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Актриса, у которой еще нет Оскара

Актриса, у которой еще нет Оскара

Автор:
07 декабря 2023 07:36
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Прикол   США   в мире   инцидент   люди   мошенница   
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В американском городе Такома местный житель запечатлел неопытную мошенницу. Женщина сделала вид, что её сбила машина и надеялась на компенсацию.

Предприимчивая дама сама подошла к притормозившему транспортному средству, толкнулась в него и картинно повалилась на асфальт, изо всех сил разыгрывая из себя жертву. Увы, но королева драмы не преуспела, и водитель просто уехал, оставив незнакомку без компенсации за причинённый ущерб.

Немало пользователей интернета возмутились при виде такой сценки. Они уверены, что авторам видеоролика стоило бы показать его полиции. Наверняка это уже не первый спектакль, и мошенница успела «развести» какого-нибудь доверчивого автомобилиста на деньги, а то и не одного, а многих.

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Метки: Видео   Прикол   США   в мире   инцидент   люди   мошенница   
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2  комментария
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57k
zloykoyot 24 минуты назад
Вот для этого и существуют видеорегистраторы. В тему вспомнился анекдот из 90-х, когда 600-й мерин снёс гужевую повозку с дедом. Лошадь бьётся в агонии, дед лежит в кювете охреневший. Выходит из мерина браток в малиновом пиджаке. Подходит к лошади, достаёт ствол и бах ей в голову, чтоб не мучилась. Подходит к деду:
-Дед, ты как себя чувствуешь?
-Да лучше чем до аварии, сынок.
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2k
Алексей Гулевич 10 минут назад
он ей по ногам не проехал ? ))
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