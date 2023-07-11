Украинская теннисистка призвала отменить официальные рукопожатия с представителями России и Белоруссии

На пресс-конференции после матча Азаренко объеснила своё поведение: "Если Элина не хочет пожимать руку россиянам и белорусам, я уважаю ее решение. Но что я должна была сделать — остаться и ждать? Я имею в виду, что не могу сделать ничего такого, что было бы правильным. Поэтому просто сделала то, что, по моему мнению, было уважительным по отношению к ее решению."





После матча с Азаренко Свитолина выступила за официальную отмену рукопожатий в российскими и белорусскими спортсменами. «Я думаю, теннисным организациям следовало бы выступить с официальным заявлением, что украинские спортсмены не будут обмениваться рукопожатиями с представителями России и Беларуси. Я считаю, что такое решение теннисных организаций было бы правильным», - заявила она.





Женская теннисная ассоциация (WTA) отнеслась к решению украинской спортсменки уважительно и считает это личным делом каждой теннисистки - сообщают СМИ.