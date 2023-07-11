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Украинская теннисистка призвала отменить официальные рукопожатия с представителями России и Белоруссии

Украинская теннисистка призвала отменить официальные рукопожатия с представителями России и Белоруссии

Автор:
11 июля 2023 19:09
Сообщество : Спорт
Метки: WTA   Видео   Виктория Азаренко   Марта Костюк   Спорт   Элина Свитолина   игра   рукопожатие   теннис   уимблдон   
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Элина Свитолина считает, что пора бы её личное решение сделать общим правилом для всех украинских теннисистов.

Украинским теннисистам волей-неволей приходится играть на турнирах с белорусами и с россиянами. И если за некорректное поведение во время игры можно получить замечание от судьи, то по её окончанию спортсмены ведут себя как заблагорассудится.


Совсем недавно спортивный мир осудил теннистку Мартю Костюк, отказавшуюся пожать руку своей сопернице из Белоруссии. На турнире Roland Garros Арина Соболенко в первом круге обыграла украинку, и та после игры пожала руку судье, но проигнорировала свою соперницу.


Новая игра - и всё то же неспортивное поведение от украинских спортсменов. Самая титулованная теннисистка Украины Элина Свитолина обыграла Викторию Азаренко в четвертом круге Уимблдона, но по окончанию игры рукопожатия спортсменов не случилось. Впрочем, для Азаренко позиция соперницы была заранее известна, поэтому она не стала дожидаться её у сетки и пошла пожимать руку судье. Публика оказалась недовольной уходом белорусской спортсменки и проводила её свистом и гулом.



На пресс-конференции после матча Азаренко объеснила своё поведение: "Если Элина не хочет пожимать руку россиянам и белорусам, я уважаю ее решение. Но что я должна была сделать — остаться и ждать? Я имею в виду, что не могу сделать ничего такого, что было бы правильным. Поэтому просто сделала то, что, по моему мнению, было уважительным по отношению к ее решению."


После матча с Азаренко Свитолина выступила за официальную отмену рукопожатий в российскими и белорусскими спортсменами. «Я думаю, теннисным организациям следовало бы выступить с официальным заявлением, что украинские спортсмены не будут обмениваться рукопожатиями с представителями России и Беларуси. Я считаю, что такое решение теннисных организаций было бы правильным», - заявила она.


Женская теннисная ассоциация (WTA) отнеслась к решению украинской спортсменки уважительно и считает это личным делом каждой теннисистки - сообщают СМИ.

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Метки: WTA   Видео   Виктория Азаренко   Марта Костюк   Спорт   Элина Свитолина   игра   рукопожатие   теннис   уимблдон   
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30  комментариев
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37k
Александр 3 часа назад
Нужно уже поскорее отменить украину и все...
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2
устал я от вас 15 минут назад
Хохлух вообще лучше не трогать... ибо риск зппп почти 100%
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3k
Pioner76 23 минуты назад
Весь Мир слушает каких то нищих хохлов. Вот феномен.
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9k
uehl Полчаса назад
очередная хохлошлюха показала свою суть
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6k
Кистень Полчаса назад
Животные из 404-й.
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2k
anatolis 36 минут назад
Аааааа, я представляю что будет с украинцами если им сказать что некоторые россияне и россиянки занимаются сексом по любви с украинцами и украинками.
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10k
Dabus 52 минуты назад
А украинским теннисисткам запретить выходить на корт без вышиванки и шаровар.
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1k
c3nsor3d Час назад
Дуристика политиканская в спорте от "не дружественных"... (типа)
p.s. СПОРТ во все времена был (и должен быть!) вне политики...
И только не оень далёкие (отмороженные) люди думают по другому..((
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24k
AzuveR 2 часа назад
Укроп головного мозга. У неё. И это не лечится.
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49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
украинство мозга оно такое.
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4k
просто Дмитрий 2 часа назад
Ну дык, если так пойдет, свинорылые и кириллицу скоро запретят
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19k
sonic24a 2 часа назад
Где-то под землей снова улыбнулся железный канцлер
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5k
Трям 2 часа назад
Неужели еще остались люди, которым не .похуй на выпады хохлов?
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3k
Alex 2 часа назад
Больные ублюдки
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1k
Igor Grishaev 2 часа назад
О как. Хохлы диктуют Европе, как себя вести?
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224
Серж 2 часа назад
Она еще не на панели как все ее товарки??
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33k
Юр21 2 часа назад
Да задрали же вы уже же! Ну сколько можно, накуй мне украинское рукопожатие, с ними не то что играть - срать на одном поле западло, а тут целый пост про то что какая то хохлоспортсменка отказалась руку пожимать, ребята МЫ С НИМИ ВОЮЕМ, не в теннис играем, не в футбол, ВОЮЕМ! Они наших пленных расстреливают, они по нашим гражданским специально бьют - а вы переживаете о рукопожатие... Та того кто с ними сейчас обниматься будет в тюрьму сажать надо, за измену Родине.
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1k
ruslan d 2 часа назад
зачем вы это постите , ясен фиг что они так будут делать ... это без вариантов , им еще жить там ...
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398
Antei949 2 часа назад
призываю официально послать ее на Х.У.Й.У.М.Б.И.Л.Д.О.Н
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12k
Артем 2 часа назад
Ссылка vk.com
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14k
Shtoppi 3 часа назад
украинчиков уже кидает из бреда в бред так сильно, что пора с ними заканчивать уже на совсем.
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