Украинская теннисистка призвала отменить официальные рукопожатия с представителями России и Белоруссии

Элина Свитолина считает, что пора бы её личное решение сделать общим правилом для всех украинских теннисистов.
Украинским теннисистам волей-неволей приходится играть на турнирах с белорусами и с россиянами. И если за некорректное поведение во время игры можно получить замечание от судьи, то по её окончанию спортсмены ведут себя как заблагорассудится.
Совсем недавно спортивный мир осудил теннистку Мартю Костюк, отказавшуюся пожать руку своей сопернице из Белоруссии. На турнире Roland Garros Арина Соболенко в первом круге обыграла украинку, и та после игры пожала руку судье, но проигнорировала свою соперницу.
Новая игра - и всё то же неспортивное поведение от украинских спортсменов. Самая титулованная теннисистка Украины Элина Свитолина обыграла Викторию Азаренко в четвертом круге Уимблдона, но по окончанию игры рукопожатия спортсменов не случилось. Впрочем, для Азаренко позиция соперницы была заранее известна, поэтому она не стала дожидаться её у сетки и пошла пожимать руку судье. Публика оказалась недовольной уходом белорусской спортсменки и проводила её свистом и гулом.
На пресс-конференции после матча Азаренко объеснила своё поведение: "Если Элина не хочет пожимать руку россиянам и белорусам, я уважаю ее решение. Но что я должна была сделать — остаться и ждать? Я имею в виду, что не могу сделать ничего такого, что было бы правильным. Поэтому просто сделала то, что, по моему мнению, было уважительным по отношению к ее решению."
После матча с Азаренко Свитолина выступила за официальную отмену рукопожатий в российскими и белорусскими спортсменами. «Я думаю, теннисным организациям следовало бы выступить с официальным заявлением, что украинские спортсмены не будут обмениваться рукопожатиями с представителями России и Беларуси. Я считаю, что такое решение теннисных организаций было бы правильным», - заявила она.
Женская теннисная ассоциация (WTA) отнеслась к решению украинской спортсменки уважительно и считает это личным делом каждой теннисистки - сообщают СМИ.
Источник:
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p.s. СПОРТ во все времена был (и должен быть!) вне политики...
И только не оень далёкие (отмороженные) люди думают по другому..((