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Обрушившийся потолок шокировал жильцов дома

Обрушившийся потолок шокировал жильцов дома

Автор:
20 июля 2023 09:42
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   в мире   инцидент   обрушение   потолок   
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Семья из американского города Спрингфилд стала свидетелем обрушения потолка в доме. Инцидент попал на видео.

Семейству из Спрингфилда (Вирджиния, США) удалось запечатлеть момент, который по понятным причинам шокировал всех, кто проживает в доме. Потолок в столовой обрушился и засыпал всю комнату пылью и мусором.


Домовладелец Мики Портер рассказал, что его сын ещё с утра заметил в потолке трещину. Потому и решено было установить видеокамеру, чтобы проследить за возможными негативными изменениями в состоянии потолка. Вот только никто не ожидал, что зрелище получится настолько драматичным.

К счастью, в результате обрушения никто из домочадцев не пострадал, хотя теперь перед ними встало немало важных забот.

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Метки: Видео   США   в мире   инцидент   обрушение   потолок   
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7  комментариев
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75k
Viktor 49 минут назад
Да потому, что дома строят как у поросят Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа - маломальский ветерок и одни развалины!

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10k
Борис Карабанов 22 минуты назад
Даже Джамшут в шоке.
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54k
dima423 37 минут назад
Строят дома из говна и палок и удивляются потом?)) смешные идиоты)
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10k
Кот Бегемот 45 минут назад
А что ожидать от такого г-вно-потолка. Картонная (во всём) амэрыка, но с гранитными амбициями. Тьфу на таких, типа болотных главнюков!
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33k
Fat Lynx 54 минуты назад
крыша протекла... поэтому дендрофекальная конструкция и разваливается.
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0
Суханов Василий 56 минут назад
А кого бы это не шокировало...
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