Обрушившийся потолок шокировал жильцов дома

Семья из американского города Спрингфилд стала свидетелем обрушения потолка в доме. Инцидент попал на видео.
Семейству из Спрингфилда (Вирджиния, США) удалось запечатлеть момент, который по понятным причинам шокировал всех, кто проживает в доме. Потолок в столовой обрушился и засыпал всю комнату пылью и мусором.
Домовладелец Мики Портер рассказал, что его сын ещё с утра заметил в потолке трещину. Потому и решено было установить видеокамеру, чтобы проследить за возможными негативными изменениями в состоянии потолка. Вот только никто не ожидал, что зрелище получится настолько драматичным.
К счастью, в результате обрушения никто из домочадцев не пострадал, хотя теперь перед ними встало немало важных забот.
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