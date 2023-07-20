Обрушившийся потолок шокировал жильцов дома

Домовладелец Мики Портер рассказал, что его сын ещё с утра заметил в потолке трещину. Потому и решено было установить видеокамеру, чтобы проследить за возможными негативными изменениями в состоянии потолка. Вот только никто не ожидал, что зрелище получится настолько драматичным.

К счастью, в результате обрушения никто из домочадцев не пострадал, хотя теперь перед ними встало немало важных забот.