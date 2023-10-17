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"Сама игра - самое простое, что мы делаем": теннисистка Дарья Касаткина пожаловалась на жизнь

"Сама игра - самое простое, что мы делаем": теннисистка Дарья Касаткина пожаловалась на жизнь

Автор:
17 октября 2023 11:09
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Дарья Касаткина   Спорт   жалоба   организация турнира   теннис   
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Девушка заявила, что крайне устала от бесконечных перелётов, переездов и спортивных сборов. А организация турнира, на который прилетела Касаткина - и вовсе отстойная.


Жизнь спортсмена - это не просто игра и соревнования, за которой следят телезрители, а повседневная рутина, которую порой сложно "вывезти". Спорт - занятие не для ленивых. Одни многочасовые ежедневные тренировки чего стоят. А ведь это еще далеко не все прелести, сопровождающие спортсмена в его жизни. Теннисистку Дарью Касаткину прорвало - не выбирая выражений, она высказала всё, что думает по этому поводу.



"Сама игра в теннис – это самое простое, чем мы занимаемся. Все остальное – это полная чушь. Я больше не могу путешествовать. Я устала собирать вещи... эти постоянные самолеты и переезды...

Нельзя общаться с людьми из разных стран, нужно постоянно менять кровати, постоянно собирать и распаковывать сумки каждую неделю, я просто больше не могу. Мое тело просто говорит мне, чтобы я отстала от него. Третий раз за полтора месяца у меня болит горло. С точки зрения логистики в мире нет вида спорта хуже. Это просто полная чушь", – негодует Касаткина


Видео, которое теннисистка записала, сидя в авто с подругой, быстро разошлось по спортивным пабликам. Как сообщает The Tennis Letter, спортсменка оказалась недовольной не только своей жизнь, но и организацией теннисных соревнований в целом. В частности, на прошлой неделе первая ракетка России участвовала на турнире в Токио, который наложился по датам на турнир в Пекине. ТА в Китае организаторы не встретили игроков в аэропорту.


«Я приехала на турнир, а они встречают только из одного аэропорта. Они не встречают тебя из другого. Вчера вечером я играла в Токио, но вылететь тем же вечером было невозможно. Значит, мне нужно лететь на следующий день в 10 утра. Мне нужно приехать пораньше, потому что завтра мне нужно играть", - приводит слова теннисистки спортивное издание.


Известно, что 14 октября россиянка проиграла Барборе Крейчиковой из Чехии в полуфинале турнира в Чжэнчжоу – 3:6, 0:6. И возможно, её настроение было вызвано именно проигрышем - по крайней мере, российский теннисист Андрей Чесноков в этом уверен. Он заявил, что серьёзно слова коллеги по корту не воспринимает.


Сейчас 26-летняя Касаткина занимает 11-ю строчку в мировом рейтинге.



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Метки: Видео   Дарья Касаткина   Спорт   жалоба   организация турнира   теннис   
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13  комментариев
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45k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Думаю, что она недалека от истины, жить в переездах тяжело. Но обратной дороги нет, придется играть, ибо другого в жизни ты не знаешь.
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33k
Slonyash 9 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
investas 22 минуты назад
Бедная, ну пусть идет на завод, там поди легче. Выбрала путь - следуй, не нравиться- бросай.
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10k
Игорь 22 минуты назад
т.е. то что у милой и интеллигентной на вид девушки через слово - мат - все считают - нормальным?
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1k
liveevil 24 минуты назад
Странная логика. Зачем тогда было выбирать именно этот вид спорта? Неужели она не знала, что её ждёт?
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2k
Maxim Полчаса назад
Сочувствую ей. Но она молодец, 11 место в мировом рейтинге это очень круто.
Многие из тех, кто пытается чего-то добиться в профессиональном теннисе, в этом возрасте уже работают тренерами в местечковых спорт.клубах.
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48k
Максим Т. 43 минуты назад
Хули ты ноешь. У тебя же "ОДНА ЖИЗНЬ, ТЫ ВСЮ ЖИЗНЬ ГОТОВИШЬСЯ" Вот и не п...ди.
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10k
Гомерчик Час назад
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82k
Доктор Джонс Час назад
Пусть идёт на завод.
А если работать на заводе не хочет, то пусть:
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24k
ЦСКА Час назад
Да отдохнуть, перезагрузиться нужно! С мужичком стойким и крепким....
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1k
Илья Час назад
Иди на завод , какие проблемы? Каждый день в 18:00 дома будешь
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