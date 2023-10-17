"Сама игра - самое простое, что мы делаем": теннисистка Дарья Касаткина пожаловалась на жизнь

Девушка заявила, что крайне устала от бесконечных перелётов, переездов и спортивных сборов. А организация турнира, на который прилетела Касаткина - и вовсе отстойная.
Жизнь спортсмена - это не просто игра и соревнования, за которой следят телезрители, а повседневная рутина, которую порой сложно "вывезти". Спорт - занятие не для ленивых. Одни многочасовые ежедневные тренировки чего стоят. А ведь это еще далеко не все прелести, сопровождающие спортсмена в его жизни. Теннисистку Дарью Касаткину прорвало - не выбирая выражений, она высказала всё, что думает по этому поводу.
Осторожно! Ненормативная лексика!
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"Сама игра в теннис – это самое простое, чем мы занимаемся. Все остальное – это полная чушь. Я больше не могу путешествовать. Я устала собирать вещи... эти постоянные самолеты и переезды...
Нельзя общаться с людьми из разных стран, нужно постоянно менять кровати, постоянно собирать и распаковывать сумки каждую неделю, я просто больше не могу. Мое тело просто говорит мне, чтобы я отстала от него. Третий раз за полтора месяца у меня болит горло. С точки зрения логистики в мире нет вида спорта хуже. Это просто полная чушь", – негодует Касаткина
Видео, которое теннисистка записала, сидя в авто с подругой, быстро разошлось по спортивным пабликам. Как сообщает The Tennis Letter, спортсменка оказалась недовольной не только своей жизнь, но и организацией теннисных соревнований в целом. В частности, на прошлой неделе первая ракетка России участвовала на турнире в Токио, который наложился по датам на турнир в Пекине. ТА в Китае организаторы не встретили игроков в аэропорту.
«Я приехала на турнир, а они встречают только из одного аэропорта. Они не встречают тебя из другого. Вчера вечером я играла в Токио, но вылететь тем же вечером было невозможно. Значит, мне нужно лететь на следующий день в 10 утра. Мне нужно приехать пораньше, потому что завтра мне нужно играть", - приводит слова теннисистки спортивное издание.
Известно, что 14 октября россиянка проиграла Барборе Крейчиковой из Чехии в полуфинале турнира в Чжэнчжоу – 3:6, 0:6. И возможно, её настроение было вызвано именно проигрышем - по крайней мере, российский теннисист Андрей Чесноков в этом уверен. Он заявил, что серьёзно слова коллеги по корту не воспринимает.
Сейчас 26-летняя Касаткина занимает 11-ю строчку в мировом рейтинге.
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Многие из тех, кто пытается чего-то добиться в профессиональном теннисе, в этом возрасте уже работают тренерами в местечковых спорт.клубах.
А если работать на заводе не хочет, то пусть: