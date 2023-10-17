"Сама игра - самое простое, что мы делаем": теннисистка Дарья Касаткина пожаловалась на жизнь

"Сама игра в теннис – это самое простое, чем мы занимаемся. Все остальное – это полная чушь. Я больше не могу путешествовать. Я устала собирать вещи... эти постоянные самолеты и переезды...

Нельзя общаться с людьми из разных стран, нужно постоянно менять кровати, постоянно собирать и распаковывать сумки каждую неделю, я просто больше не могу. Мое тело просто говорит мне, чтобы я отстала от него. Третий раз за полтора месяца у меня болит горло. С точки зрения логистики в мире нет вида спорта хуже. Это просто полная чушь", – негодует Касаткина

Видео, которое теннисистка записала, сидя в авто с подругой, быстро разошлось по спортивным пабликам. Как сообщает The Tennis Letter, спортсменка оказалась недовольной не только своей жизнь, но и организацией теннисных соревнований в целом. В частности, на прошлой неделе первая ракетка России участвовала на турнире в Токио, который наложился по датам на турнир в Пекине. ТА в Китае организаторы не встретили игроков в аэропорту.