Сотрудница кофейни набросилась с кулаками на своих коллег

Сотрудница кафе в аэропорту Атланты после конфликта с коллегами лишилась работы. Женщина пыталась подраться с другими сотрудниками заведения, размахивала стулом и перепрыгнула через стойку. Инцидент попал на видео.
Инцидент произошел в заведении Harvest & Grounds. По данным Fox 5, конфликт между работниками возник из-за эспрессо. Девушка по имени Шакория Элли так разозлилась, что начала кричать и кидать вещи, а также попыталась избить коллегу стулом.
На опубликованных кадрах видно, что Элли сдерживали двое мужчин, а один из менеджеров в процессе драки повалил девушку на пол. Внезапно дебоширка, пытаясь пройти в заднюю часть кафе, перепрыгнула через барную стойку. «Отдайте мне мои вещи!» — требовала Элли.
Согласно отчету полиции, сотрудницу уволили, а служба безопасности конфисковала ее пропуск в аэропорт. При этом правоохранители не выдвигали против нее обвинений.
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