Сотрудница кофейни набросилась с кулаками на своих коллег

На опубликованных кадрах видно, что Элли сдерживали двое мужчин, а один из менеджеров в процессе драки повалил девушку на пол. Внезапно дебоширка, пытаясь пройти в заднюю часть кафе, перепрыгнула через барную стойку. «Отдайте мне мои вещи!» — требовала Элли.

Согласно отчету полиции, сотрудницу уволили, а служба безопасности конфисковала ее пропуск в аэропорт. При этом правоохранители не выдвигали против нее обвинений.