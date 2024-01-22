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Сотрудница кофейни набросилась с кулаками на своих коллег

Сотрудница кофейни набросилась с кулаками на своих коллег

Автор:
22 января 2024 07:35
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   в мире   инцидент   конфликт   кофейня   люди   
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Сотрудница кафе в аэропорту Атланты после конфликта с коллегами лишилась работы. Женщина пыталась подраться с другими сотрудниками заведения, размахивала стулом и перепрыгнула через стойку. Инцидент попал на видео.

Инцидент произошел в заведении Harvest & Grounds. По данным Fox 5, конфликт между работниками возник из-за эспрессо. Девушка по имени Шакория Элли так разозлилась, что начала кричать и кидать вещи, а также попыталась избить коллегу стулом.

На опубликованных кадрах видно, что Элли сдерживали двое мужчин, а один из менеджеров в процессе драки повалил девушку на пол. Внезапно дебоширка, пытаясь пройти в заднюю часть кафе, перепрыгнула через барную стойку. «Отдайте мне мои вещи!» — требовала Элли.

Согласно отчету полиции, сотрудницу уволили, а служба безопасности конфисковала ее пропуск в аэропорт. При этом правоохранители не выдвигали против нее обвинений.

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Метки: Видео   США   в мире   инцидент   конфликт   кофейня   люди   
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7  комментариев
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6k
Duckk Час назад
И вновь макака...
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6k
heta Минуту назад
Это событие на противоположной стороне земного шара достойно внимания, безусловно.
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42k
Example 6.2.6 22 минуты назад
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
24k
3k
Наблюдатель Час назад
Все нормально, как всегда гуталин в кадре
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Krasava

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