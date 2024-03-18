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Несколько миллионов евро потратят в немецкой Баварии на мост для летучих мышей

Несколько миллионов евро потратят в немецкой Баварии на мост для летучих мышей

Автор:
18 марта 2024 22:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   Тоннель   бавария   летучие мыши   мост   освоение средств   природа   
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В Баварии выяснили, что строительство новой магистрали в тех краях будет мешать полётам рукокрылых. Но решение есть: нужно отгрохать для удобства летучих мышей мост за €3—4 млн налоговых. Неожиданно...

Как сообщает газета "Passauer Neue Presse", в Покинге (район Пассау) реализуется любопытный, но в то же время спорный проект моста, который обеспечит летучим мышам безопасный проход через новую автомагистраль A94. Оказалось, что именно в этом месте должен располагаться перелетный коридор для летучих мышей.

Стоимость моста для летучих мышей, который также смогут использовать фермеры и велосипедисты, через автомагистраль A94 между Покингом и Бад-Фюссингом оценивается в три-четыре миллиона евро. По совету биологов, мост также планируется озеленить.

Они летают над ним. Это работает!

, - цитирует Йозефа Зеебахера, пресс-секретаря отделения Autobahn GmbH в южной Баварии.


Биологи во мнениях, впрочем, разделились. Пока одни от идеи строительства моста для летучих мышей в восторге и настаивают, что мост ещё нужно озеленить, другие полны скептицизма.

Например, Карл Хаберзеттль из Bund Naturschutz (Федеральная служба охраны природы), выражает сомнение:

Я лично не могу сказать, летает ли летучая мышь по этому мосту или нет. Я знаю только, что летучая мышь предпочитает летать через подземные переходы, а не над дорогой!

, - сказал он газете PNP.

Это не первый мост, построенный для животных и вызывающий море вопросов. Например, газета "Süddeutsche Zeitung" пишет о том как баварские дорожники по инициативе Немецкой ассоциации охраны природы возвели вблизи нижнебаварского городка Вильсхофен мост для охраняемого вида животных - орешниковых сонь. Однако, съемки изнутри показывают, что сооружение не работает. Стоимость моста для налогоплательщиков: 93 000 евро.

А пока в  Германии строят мосты и тоннели для летучих мышей и вваливают миллионы евро в страну 404 и беженцев, немецкие пенсионеры ощутили сокращение пенсий.

Впервые за долгие годы более половины новых пенсий составили менее 1100 евро. Кроме того, эксперты сообщают, что пенсионной системе Германии грозит настоящий коллапс в будущем, потому что сокращается число членов общества, обеспечивающих приход денег в пенсионную систему.

Пенсии будут становиться меньше и далее. И не только пенсии — под нож идет часть социальных выплат, которыми так гордилась Германия.

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Метки: Германия   Тоннель   бавария   летучие мыши   мост   освоение средств   природа   
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тов.Suhov 59 минут назад
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Seryi_spb Полчаса назад
В России тоже строят и "экодуки", и тоннели для миграции лягушек.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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