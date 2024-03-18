Несколько миллионов евро потратят в немецкой Баварии на мост для летучих мышей

Как сообщает газета "Passauer Neue Presse", в Покинге (район Пассау) реализуется любопытный, но в то же время спорный проект моста, который обеспечит летучим мышам безопасный проход через новую автомагистраль A94. Оказалось, что именно в этом месте должен располагаться перелетный коридор для летучих мышей.

Стоимость моста для летучих мышей, который также смогут использовать фермеры и велосипедисты, через автомагистраль A94 между Покингом и Бад-Фюссингом оценивается в три-четыре миллиона евро. По совету биологов, мост также планируется озеленить.

Они летают над ним. Это работает!

, - цитирует Йозефа Зеебахера, пресс-секретаря отделения Autobahn GmbH в южной Баварии.





Биологи во мнениях, впрочем, разделились. Пока одни от идеи строительства моста для летучих мышей в восторге и настаивают, что мост ещё нужно озеленить, другие полны скептицизма.

Например, Карл Хаберзеттль из Bund Naturschutz (Федеральная служба охраны природы), выражает сомнение:

Я лично не могу сказать, летает ли летучая мышь по этому мосту или нет. Я знаю только, что летучая мышь предпочитает летать через подземные переходы, а не над дорогой!

, - сказал он газете PNP.