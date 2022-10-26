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Другая Германия: фотограф показала захватывающие баварские пейзажи

Другая Германия: фотограф показала захватывающие баварские пейзажи

Автор:
26 октября 2022 20:54
Сообщество : Путешествия
Метки: Германия   дикая природа   красиво   пейзаж   пейзажи   природа   фото   фотограф   фотографии   фотографы   
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Удивительная у нас всё-таки планета... И в каждой стране найдутся свои красоты. Фотограф Кристин Маде (Christine Madeux) недавно показала фотографии из своего путешествия по Германии. Она поразилась, насколько разнообразны ее пейзажи и природа. Возможно, вы тоже не видели такую Германию!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Германия   дикая природа   красиво   пейзаж   пейзажи   природа   фото   фотограф   фотографии   фотографы   
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