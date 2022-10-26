Другая Германия: фотограф показала захватывающие баварские пейзажи

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Удивительная у нас всё-таки планета... И в каждой стране найдутся свои красоты. Фотограф Кристин Маде (Christine Madeux) недавно показала фотографии из своего путешествия по Германии. Она поразилась, насколько разнообразны ее пейзажи и природа. Возможно, вы тоже не видели такую Германию!
"После того, как мы с мужем провели 13 месяцев в баварском городе Гармиш-Партенкирхен, можем с уверенностью сказать: это место - рай для туристов. В Германии множество прекрасных горных озер, лугов с дикими цветами и гор, на которые можно забраться. Когда меня спрашивают, почему я решила сюда переехать, эти фото говорят сами за себя. Эти горы - просто волшебные," - пишет фотограф.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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