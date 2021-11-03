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Конкурс "Птица года" неожиданно выиграла летучая мышь

Конкурс "Птица года" неожиданно выиграла летучая мышь (5 фото)

Автор:
03 ноября 2021 15:50
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   конкурс   летучие мыши   природа   фото   
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Ежегодный конкурс "Птица года" в Новой Зеландии неожиданно выиграла... летучая мышь. Не знаем, как ей это удалось - при огромном количестве пернатых конкурентов! Новозеландская длиннохвостая летучая мышь - одно из немногих наземных млекопитающих, обитающих в Новой Зеландии, и наиболее известна своими крошечными размерами.
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Забавное фото от создателей конкурса

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   конкурс   летучие мыши   природа   фото   
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SolomonA Полчаса назад
Просто эта мышь ощущает себя птицей.
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