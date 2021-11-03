Конкурс "Птица года" неожиданно выиграла летучая мышь

Некоторые были недовольны включением млекопитающего в конкурс: один пользователь Twitter потребовал пересчета голосов, а другой шутливо предположил, что мышь дала взятку кому-то из руководства. Это не первый раз, когда конкурс вызывает ажиотаж. В 2019 году руководителей обвинили в фальсификации результатов голосования из-за большого потока голосов из России. Однако позже голоса проверили, и исключили фальсификацию.