Конкурс "Птица года" неожиданно выиграла летучая мышь

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Ежегодный конкурс "Птица года" в Новой Зеландии неожиданно выиграла... летучая мышь. Не знаем, как ей это удалось - при огромном количестве пернатых конкурентов! Новозеландская длиннохвостая летучая мышь - одно из немногих наземных млекопитающих, обитающих в Новой Зеландии, и наиболее известна своими крошечными размерами.
Компания по защите животных Forest and Bird из Новой Зеландии решила включить летучую мышь в свой ежегодный конкурс "Птица года". Команда сделала это с целью повысить осведомленность об угрозах, с которыми сталкиваются эти животные в последнее время - например, они стремительно теряют среду обитания. Неожиданно для всех мышка выиграла конкурс с преимуществом в 3000 голосов.
Присутствие летучей мыши в птичьем конкурсе неожиданно повысило его популярность. Конкурс получил рекордные 58 000 голосов из более чем 100 стран. В итоге, летучая мышь обогнала прошлогоднего победителя, какапо (или совиного попугая), который в этом году занял второе место. Руководство надеется, что этот жест поможет привлечь внимание к мышкам, и сохранить их популяцию.
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Некоторые были недовольны включением млекопитающего в конкурс: один пользователь Twitter потребовал пересчета голосов, а другой шутливо предположил, что мышь дала взятку кому-то из руководства. Это не первый раз, когда конкурс вызывает ажиотаж. В 2019 году руководителей обвинили в фальсификации результатов голосования из-за большого потока голосов из России. Однако позже голоса проверили, и исключили фальсификацию.
Забавное фото от создателей конкурса
A huge congratulations to the pekapeka long-tailed bat for winning #BirdoftheYear 2021! 🦇🏆— Forest & Bird (@Forest_and_Bird) October 31, 2021
Despite being our only endemic land mammal, most people don't even know they exist, which makes their win even more outstanding. pic.twitter.com/dZEMNn7t5H
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