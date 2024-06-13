Вратненские ворота – самые большие природные мосты Европы

Малые ворота имеют длину 15 метров и высоту более 34 метров, а Большие ворота 45 метров в длину и 26 метров в высоту. Последний каменный мост – Сухие ворота – расположен глубже в ущелье реки. Он самый «юный» и самый труднодоступный. Своё название он получил из-за того, что под воротами река исчезает – спускается под землю.