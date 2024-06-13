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Вратненские ворота – самые большие природные мосты Европы

Вратненские ворота – самые большие природные мосты Европы

Автор:
13 июня 2024 12:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: Ворота Вратны   Вратненские ворота   акустика   арка   звук   красота   мост   природа   сербия   скала   
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Эти мосты из натурального камня являются самыми большими на континенте.

В горных районах восточной Сербии, в ущелье реки Вратна, скрывается необычный природный феномен. Каменные ворота-арки или Вратненские ворота – это самые большие природные каменные мосты в Европе. Три гигантские скалы нависают над извилистой рекой Вратной и густым лесным массивом, создавая завораживающее своей фундаментальностью зрелище.

Два каменных моста представляют собой остатки бывшего тоннеля-пещеры, через который когда-то протекала река Вратна, а третий образовался в результате постепенного спуска реки.

Малые и Большие ворота расположены у входа в ущелье, неподалёку от монастыря Вратна, который назвал их Монастырскими воротами.

Малые ворота имеют длину 15 метров и высоту более 34 метров, а Большие ворота 45 метров в длину и 26 метров в высоту. Последний каменный мост – Сухие ворота – расположен глубже в ущелье реки. Он самый «юный» и самый труднодоступный. Своё название он получил из-за того, что под воротами река исчезает – спускается под землю.

Каньон реки Вратна может похвастаться разнообразной флорой и фауной. Здесь произрастает огромное количество растений, обитает бесчисленное количество видов птиц, множество летучих мышей, выдр, барсуков, муфлонов, оленей и других животных.

Местные утверждают, что промежуток между первой парой ворот – уникальная акустическая зона. Здесь даже проводились особые концерты. Но в силу трудной доступности и принадлежности территории прохода монастырю добираться сюда музыкальным коллективам с инструментами и оборудованием стало проблематично.

Но величественная уникальная красота этого феномена, в общем, и не нуждается в дополнительном обрамлении и завораживающе выглядит и «звучит» и сама по себе.

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Метки: Ворота Вратны   Вратненские ворота   акустика   арка   звук   красота   мост   природа   сербия   скала   
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