Как выглядит самое крохотное млекопитающее на Земле

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Свиноносая летучая мышь - самая крохотная среди 1200 видов сородичей, а еще - возможно, самое маленькое млекопитающее в мире. Эта кроха размером с половину пальца весит всего 2 грамма!
В мире обитает более 1200 видов летучих мышей - но самых маленьких из них можно встретить только в пещерах Таиланда и Мьянмы. Это свиноносая летучая мышь (Craseonycteris thonglongyai), открытая в 1973 году тайским биологом Китти Тхонглонгья. Эти миниатюрные мышки обитают всего в 44 известняковых пещерах в Западном Таиланде, и в пяти пещерах в Мьянме.
Вес взрослой особи не превышает 2 граммов, а длина их тела составляет всего 29—33 мм. Размах крыльев свиноносой мышки - 170 мм. К сожалению, чрезмерное внимание к этой редкой летучей мышке стало ухудшать ее среду обитания и уменьшать популяцию. Например, из многих пещер с мышами в Таиланде сделали "туристический аттракцион", куда приходят сотни туристов.
"Туризм хорош тогда, когда люди с заботой относятся к среде обитания животных, и не разрушают ее. Однако в большинстве случаев пещеры переделывают для развлечения туристов, тем самым ограничивая свободу летучих мышей, и ухудшая их среду обитания," - рассказал тайский эксперт по летучим мышам Пипат Сойсук.
Популяция свиноносых мышей очень мала - всего 500 особей. Они - ночные охотники, которые живут небольшими колониями от 10 до 100 особей и питаются различными насекомыми. Обычно эти мышки покидают свои пещеры для охоты только на 30 минут вечером и на 20 минут на рассвете.
Источник:
АНТИФИШКИ
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