Как выглядит самое крохотное млекопитающее на Земле

В мире обитает более 1200 видов летучих мышей - но самых маленьких из них можно встретить только в пещерах Таиланда и Мьянмы. Это свиноносая летучая мышь (Craseonycteris thonglongyai), открытая в 1973 году тайским биологом Китти Тхонглонгья. Эти миниатюрные мышки обитают всего в 44 известняковых пещерах в Западном Таиланде, и в пяти пещерах в Мьянме.