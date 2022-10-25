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Как выглядит самое крохотное млекопитающее на Земле

Как выглядит самое крохотное млекопитающее на Земле

Автор:
25 октября 2022 21:51
Сообщество : Животные
Метки: Летучая мышь   дикая природа   дикие животные   животные   звери   интересное   летучие мыши   природа   факты   фото   
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Свиноносая летучая мышь - самая крохотная среди 1200 видов сородичей, а еще - возможно, самое маленькое млекопитающее в мире. Эта кроха размером с половину пальца весит всего 2 грамма!

Источник:

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Метки: Летучая мышь   дикая природа   дикие животные   животные   звери   интересное   летучие мыши   природа   факты   фото   
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6  комментариев
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71k
Viktor 10 часов назад
Самое маленькое млекопитающее на Земле это карликовая многозубка, вес 1 -1,5 грамм!

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1k
Мист 21 минуту назад
блин ,чувак, не ешь его...кто знает какая у него зараза есть
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15k
Александр 10 часов назад
Милашки
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