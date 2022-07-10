Почему нет ни одного моста через Амазонку

По сравнению с другими известными реками, отсутствие мостов на Амазонке уникально. Только в Каире насчитывается девять мостов через Нил. Сейчас функционирует 52 моста через Волгу (раньше было еще больше, но часть разрушена).

На Янцзы, главной реке Азии, только за последние 30 лет было построено более 100 мостов. Через европейский Дунай проходит 133 моста.

Социальная причина

Причина отсутствия мостов через Амазонку проста. В них нет необходимости, уверен Вальтер Кауфман из Швейцарского технологического института в Цюрихе.

Амазонка, в основном, проходит через малонаселенные районы, а это значит, что здесь очень мало крупных дорог, к которым мог бы примыкать мост.

В тех же городах и поселках, которые примыкают к реке и им нужно сообщение друг с другом, уже много лет используются паромы.