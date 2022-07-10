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Почему нет ни одного моста через Амазонку

Почему нет ни одного моста через Амазонку

Автор:
10 июля 2022 09:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: Амазонка   интересно   красота   мост   природа   факты   фото   
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Амазонка — самая полноводная река в мире. Здесь водится множество самых экзотических рыб. Одних пираний около 60 видов! В Амазонке плавают пресноводные дельфины. И все-таки в этой реке есть не всё, что свойственно другим рекам. Ведь на Амазонке до сих пор нет ни одного моста.

Учитывая, что Амазонка протекает через три страны — Перу, Колумбию и Бразилию, а в бассейне реки проживает более 30 миллионов человек, кажется невероятным, что через реку не перекинуто ни одного моста. Почему же так происходит?

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По сравнению с другими известными реками, отсутствие мостов на Амазонке уникально. Только в Каире насчитывается девять мостов через Нил. Сейчас функционирует 52 моста через Волгу (раньше было еще больше, но часть разрушена).

На Янцзы, главной реке Азии, только за последние 30 лет было построено более 100 мостов. Через европейский Дунай проходит 133 моста.


Социальная причина

Причина отсутствия мостов через Амазонку проста. В них нет необходимости, уверен Вальтер Кауфман из Швейцарского технологического института в Цюрихе.

Амазонка, в основном, проходит через малонаселенные районы, а это значит, что здесь очень мало крупных дорог, к которым мог бы примыкать мост.

В тех же городах и поселках, которые примыкают к реке и им нужно сообщение друг с другом, уже много лет используются паромы.

-Зачем мне мост, когда есть природный паром?

Переправить людей и товары с берега на берег можно и с помощью лодок.


Технологическая причина

Однако, дело не только в отсутствии необходимости, существует также ряд технических и логистических трудностей при строительстве.

По словам Кауфмана, Амазонка — далеко не идеальное место для строителей мостов, так как на реке есть целый ряд природных препятствий, которые придется преодолевать инженерам и строителям.

Например, обширные болота и мягкие почвы около реки потребуют очень длинных подъездных виадуков и глубоких фундаментов. А значит и повлекут за собой крупные финансовые расходы.

Ситуация усложняется тем, что уровень воды в реке регулярно скачет, причем очень сильно. А берега реки размываются и смещаются в зависимости от сезона.

Понтоны, или плавучие конструкции, — не сработают в большинстве районов Амазонки, поскольку на реку оказывают огромное влияние сезонные колебания.

Например, в сухой сезон ширина Амазонки в среднем варьируется от 3 до 10 км, а во влажный сезон может достигать 48 км! При этом уровень воды может быть на 15 метров выше, чем в сухой сезон.

В 2019 году Жаир Болсонару, президент Бразилии пообещал построить мост через Амазонку в рамках своего «проекта Рио-Бранко», но пока никакого прогресса в этом вопросе наблюдается. Постройка моста в этом случае лишь политическое заявление, которое не обосновано экономически.

По словам Кауфмана вероятность постройки моста через Амазонку возрастёт, только если необходимость постройки будет преобладать над трудностями и стоимостью. «Я сомневаюсь, что это произойдет в ближайшее время, если только в регионе не произойдет непредвиденных экономических событий», — добавил он.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Амазонка   интересно   красота   мост   природа   факты   фото   
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4  комментария
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Юрий 41 минуту назад
Построят еще, дайте срок.
В 2011 построили мост через Рио-Негро. Один из крупнейших притоков Амазонки.
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3k
Владимир 53 минуты назад
ясненько-понятненько...
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