Короткая жизнь Баварской советской республики и её правительства из безумцев и поэтов

Самым странным членом этого правительства был журналист Франц Липп. Прославился он тем, что объявил войну Швейцарии и Свободному народному государству Вюртемберг. Липп запросил у них 60 паровозов на нужды железных дорог Баварии, но получил отказ. Объявив войну, министр первым делом написал папе римскому, попросив его благословить народ Баварии на дело по завоёвыванию швейцарских поездов. Липп уверял, что папа римский Бенедикт XV - его хороший приятель и в благословении не откажет. Вот как писал об этом Франц Липп в письме министру транспорта:

“Уважаемый коллега! Я только что объявил войну Швейцарии и Вюртембергу, так как эти псы отказались одолжить мне 60 паровозов. Я уверен, что мы победим”.

Бавария не победила, потому что никакой войны не было.

Ещё в одном своём официальном письме, которое Липп направил Владимиру Ленину, он отметил, что его предшественник забрал с собой ключи от туалета, что создало для министерства немало проблем. Историки долго спорили, могло ли это быть какой-то отсылкой или тайным шифром, но потом пришли к мнению, что Франц Липп просто был не в себе. Он и раньше проходил лечение в психиатрической клиники, а после свержения правительства, прозванного в народе кофейными анархистами, снова был отправлен в психлечебницу. Франц Липп скончался в 1937 году во Флоренции.