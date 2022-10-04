Короткая жизнь Баварской советской республики и её правительства из безумцев и поэтов

А вы знали о существовании такой республики?
В 1919 году в Германии была образована Баварская советская республика. Она не просуществовала и месяца (с 6 апреля по 3 мая), но и за это короткое время в республике успело смениться два правительства. Первое правительство состояло из поэтов и писателей. Неделю в Мюнхене, столице Баварской советской республики, заседало одно из самых необычных правительств в истории.
Самым странным членом этого правительства был журналист Франц Липп. Прославился он тем, что объявил войну Швейцарии и Свободному народному государству Вюртемберг. Липп запросил у них 60 паровозов на нужды железных дорог Баварии, но получил отказ. Объявив войну, министр первым делом написал папе римскому, попросив его благословить народ Баварии на дело по завоёвыванию швейцарских поездов. Липп уверял, что папа римский Бенедикт XV - его хороший приятель и в благословении не откажет. Вот как писал об этом Франц Липп в письме министру транспорта:
“Уважаемый коллега! Я только что объявил войну Швейцарии и Вюртембергу, так как эти псы отказались одолжить мне 60 паровозов. Я уверен, что мы победим”.
Бавария не победила, потому что никакой войны не было.
Ещё в одном своём официальном письме, которое Липп направил Владимиру Ленину, он отметил, что его предшественник забрал с собой ключи от туалета, что создало для министерства немало проблем. Историки долго спорили, могло ли это быть какой-то отсылкой или тайным шифром, но потом пришли к мнению, что Франц Липп просто был не в себе. Он и раньше проходил лечение в психиатрической клиники, а после свержения правительства, прозванного в народе кофейными анархистами, снова был отправлен в психлечебницу. Франц Липп скончался в 1937 году во Флоренции.
Другие министры Баварской советской республики тоже успели прославиться странными выходками на посту. Так, министр финансов Силвио Гессел (один из немногих непоэтов в правительстве) придумал новую разновидность денег. Имеющиеся у баварцев в наличии купюры надо было регулярно штамповать и платить за это налог. То есть за хранение денег надо было платить. Гессел хотел, чтобы баварцы не копили, а тратили деньги.
Философ и писатель Густав Ландауэр, назначенный министром просвещения, успел запретить в баварских школах уроки истории, а потом вышел из состава правительства и 2 мая был арестован и забит до смерти. Известный голливудский режиссёр Майк Николс (“Выпускник”, “Уловка-22”, “Волк”) приходится Ландауэру внуком.
13 апреля 1919 года место кофейных анархистов заняли настоящие коммунисты, во главе нового правительства оказались иммигранты из Российской империи. 3 мая 1919-го их свергли силы Веймарской республики.
Источник:
АНТИФИШКИ
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