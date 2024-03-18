В Ставропольском крае молодые люди осквернили Вечный огонь и заработали уголовное дело

Трое вандалов успели сбежать из региона. Они объявлены в розыск.
В Невинномысске объявили в розыск трёх жителей Северного Кавказа, которые осквернили многострадальный Вечный огонь на территории мемориала "Вечная Слава". По данным ФСБ, четверо молодых людей топтались и грели на "Вечном огне" ноги, активно и весело снимая всё на телефон. За что, собственно, и схлопотали дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ ("осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц").
"Злоумышленники, находясь у обелиска "Вечная Слава" в Невинномысске, подносили подошву обуви к Вечному огню, а также совершали вокруг него акробатические трюки, при этом действия сопровождались съемкой на мобильный телефон. В результате чего мужчины умышленно совершили осквернение символа воинской славы России", – сообщили в ставропольском главке ФСБ России.
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Сообщается, что инцидент произошёл первого марта. Одного фигуранта дела уже задержали и отправили в СИЗО. Оставшиеся трое, предположительно, успели сбежать на малую родину. Им грозит до 5 лет лишения свободы.
Ещё один случай с осквернением "Вечного огня" произошёл на днях в Краснодаре. Пьяная жительница Майкопа, находясь на Мемориальном комплексе в центре города, подожгла от пламени сигарету и бросила в чашу находившийся у памятника венок.
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В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия"). Ей грозит до трёх лет колонии.
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личинки безнациональных вешалок для бороды и любители осликов!
Надо таких на лесоповалы отправлять, или улицы мести на пару тройку лет, БАМ достраивать и т. п. Нах их кормить ещё за налоги, биомусор, пилять...