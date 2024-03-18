В Ставропольском крае молодые люди осквернили Вечный огонь и заработали уголовное дело

Сообщается, что инцидент произошёл первого марта. Одного фигуранта дела уже задержали и отправили в СИЗО. Оставшиеся трое, предположительно, успели сбежать на малую родину. Им грозит до 5 лет лишения свободы.







Ещё один случай с осквернением "Вечного огня" произошёл на днях в Краснодаре. Пьяная жительница Майкопа, находясь на Мемориальном комплексе в центре города, подожгла от пламени сигарету и бросила в чашу находившийся у памятника венок.