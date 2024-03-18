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В Ставропольском крае молодые люди осквернили Вечный огонь и заработали уголовное дело

В Ставропольском крае молодые люди осквернили Вечный огонь и заработали уголовное дело

Автор:
18 марта 2024 18:07
Сообщество : Криминал
Метки: Вечный огонь   Видео   Невинномысск   осквернение   розыск   уголовная статья   
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Трое вандалов успели сбежать из региона. Они объявлены в розыск.

В Невинномысске объявили в розыск трёх жителей Северного Кавказа, которые осквернили многострадальный Вечный огонь на территории мемориала "Вечная Слава". По данным ФСБ, четверо молодых людей топтались и грели на "Вечном огне" ноги, активно и весело снимая всё на телефон. За что, собственно, и схлопотали дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ ("осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц").

"Злоумышленники, находясь у обелиска "Вечная Слава" в Невинномысске, подносили подошву обуви к Вечному огню, а также совершали вокруг него акробатические трюки, при этом действия сопровождались съемкой на мобильный телефон. В результате чего мужчины умышленно совершили осквернение символа воинской славы России", – сообщили в ставропольском главке ФСБ России.

Сообщается, что инцидент произошёл первого марта. Одного фигуранта дела уже задержали и отправили в СИЗО. Оставшиеся трое, предположительно, успели сбежать на малую родину. Им грозит до 5 лет лишения свободы.



Ещё один случай с осквернением "Вечного огня" произошёл на днях в Краснодаре. Пьяная жительница Майкопа, находясь на Мемориальном комплексе в центре города, подожгла от пламени сигарету и бросила в чашу находившийся у памятника венок.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия"). Ей грозит до трёх лет колонии.

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Метки: Вечный огонь   Видео   Невинномысск   осквернение   розыск   уголовная статья   
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9  комментариев
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2k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
ноги им в коленях переломать надо.
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39k
Алексей 11 минут назад
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959
Серга Полчаса назад
какие ещё нужны аргументы, чтобы понять, что чурбанью насрать на наши традиции и нашу жизнь, и они рассматривают страну как свою кормовую базу..понимали ведь ублюдки, что делают, даже свалить успели..ждём вестей с "малой родины"
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12k
Dmitry Полчаса назад
Даже в отрыве от всего происходящего, это поступок урода, а не человека.
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33k
Ashabad 41 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
vadimbar Час назад
Россия уже несколько сотен лет предлагает им все возможности для окультуривания, а они всё также дикарями остались.
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4k
Василий Афиногенов 2 часа назад
ставлю на черное!
личинки безнациональных вешалок для бороды и любители осликов!
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27k
pokevon 2 часа назад
Пусть сидят бараны и овцы, может до других недоумков дойдёт, которые повеселиться захотят.
Надо таких на лесоповалы отправлять, или улицы мести на пару тройку лет, БАМ достраивать и т. п. Нах их кормить ещё за налоги, биомусор, пилять...
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8k
Alex 2 часа назад
Гниды черножопые
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