FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7512 постов • 3083 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
«Нужны ли нам их лицемерные извинения?»: в Госдуме назвали подлостью осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

«Нужны ли нам их лицемерные извинения?»: в Госдуме назвали подлостью осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

Автор:
30 января 2024 15:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Армения   Блокада Ленинграда   Видео   Ереван   осквернение   памятник   
3674
5
1

И добавили, что «армянам самим стыдно за осквернившего памятник идиота».

Вчера появилась запись, на которой житель Еревана Самвел Ширанян пришёл к памятнику детям блокадного Ленинграда. Он заявил, что якобы «нет никаких документаций» о жертвах того времени. После этого ногами раскидал траурные венки, возложенные к монументу.

По поводу «нет документаций» говорить особого смысла нет. Есть огромное количество архивных документов, фото и видеоматериалов - всё зафиксировано. Так что в Госдуме поступок Шираняна расценили как провокацию. Об этом заявил депутат Виталий Милонов:

Его действия можно расценивать как проявление идиотизма. Мне прислали видео мои знакомые из Еревана со словами, что им стыдно за то, что этот идиот имеет какое-то отношение к стране.

Глава «Русского дома» в Армении Вадим Фефилов потребовал привлечь Шираняна к ответственности:

Считаем недопустимыми действия, разжигающие межнациональную рознь и призывающие к насилию на основе ксенофобии в отношении событий, произошедших в годы Великой Отечественной войны, и высказывания в адрес Российской Федерации.

А лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал Шираняна «подонком»:

Не вижу смысла рассуждать, чем этот подонок объяснил свою подлость. В любом случае подонок останется подонком, а подлость — подлостью. Не согласен с высказыванием российского представителя, хочешь выразить возмущение — иди с пикетом к посольству. Но причем здесь память о детях блокадного Ленинграда?! Они-то в чем «провинились» перед этим жлобом?!

Это ведь мемориал не про политику, а про милосердие, про человеческую солидарность, про лучшее, что есть в людях, независимо от национальности и гражданства. Это дань благодарности народу Армении, его заботе о ребятишках, которых привезли в республику из осажденного города.

Депутат считает, что «какой-то внятной реакции» от Еревана ждать не стоит. И говорит:

Да и нужны ли нам их лицемерные извинения?

Комментариев от армянской стороны пока не было. А глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника в Ереване.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Армения   Блокада Ленинграда   Видео   Ереван   осквернение   памятник   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
40  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Илья 2 часа назад
Если правительство Армении не накажет данного упыря от правительство Армении поддерживает высказывания и поступки данного животного.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Руслан 6 минут назад
При соросёнке Пашиняне такие явно враждебные акты следовало ожидать. Выкормыш и ставленник США провоцирует на непропорционально жесткую реакцию. Ну и дождется. Лузер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Alex 9 минут назад
Сжечь ублюдка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ИНО 9 минут назад
Мир готов открыть пальбу
Все устои рухнули
Стерлось временем табу
Не воюйте с русскими
Вновь безумцы рвутся в бой
Ротами безусыми
Чтоб узнать прозренья боль
Не воюйте с русскими

Снова нечисть тут и там
Напрягает мускулы
Значит новым быть котлам
Не воюйте с русскими
Что вы прёте на рожон
Лбами голливудскими
Ход сражения предрешён
Не воюйте с русскими

Дремлет талая заря
Над полями грустными
Не будите лиха зря
Не воюйте с русскими

Видно войны вам не впрок
За пивными кружками
Повторяйте как урок
Не воюйте с русскими
Просто вбейте в мозг нельзя
Буквищами крупными
Верьте на слово друзья
Не воюйте с русскими

Вечный светоч не погас
Под ветрами гнусными
Даже мёртвых бойтесь нас
Не воюйте с русскими
Наших бронзовых солдат
Сколько б вы не рушили
Мы вернём должок назад
Не воюйте с русскими

Дремлет талая заря
Над полями грустными
Не будите лиха зря
Не воюйте с русскими

Мир готов открыть пальбу
Всё устои рухнули
Стёрлось временем табу
Не воюйте с русскими
Ваши плечи хрупкие
Хрустнут под нагрузками
Только сами русские
Могут биться с русскими

Дремлет талая заря
Над полями грустными
Не будите лиха зря
Не воюйте с русскими

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 12 минут назад
Просто МРАЗЬ !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
774
Андрей Граф 16 минут назад
тварь тупая, чтобы ты и все твои родственники испытали тот ужас, что пережили они, а кто не пережил вообще, гореть тебе в аду!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
177
CyraxMotorsport 17 минут назад
Закрыть въезд в РФ этой П@дорасине и его родственникам на всегда,и пусть улыбается в зеркало!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Ivan 18 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
daver 22 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ФЫВАПРОЛ Полчаса назад
Обезьяна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45
Ли Харви Освальд Полчаса назад
Немного не в тему, но как Бастрыкин может "возбудиться" на территории другой страны?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81
Roi.ru Ли Харви Освальд Полчаса назад
Это на случай если он к нам приехать захочет !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Deniss 41 минуту назад
это провокатор - не больше
Сам то пустышка, это видно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Wadim 47 минут назад
Обсранной вонючей обезьяне ещё кто-то что-то доказывать должен. На х.уй в клетку такого и 125 грамм хлеба в сутки из подсолнечного жмыха и обойной муки
А по выходным можно добавлять студень из столярного клея
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
hpgjzsorqzo4 49 минут назад
Хачик это диагноз..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19
Dima Час назад
Видео прям точно показало эту породу, раскидал, пока ни кого рядом не было, обернулся, а там люди идут и сразу в сторону кустов побежал! Таких мразей должен не СК РФ наказывать, его должны свои наказать! Жаль конечно, что некогда союзное государство встало на те же рельсы, что и Украина!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Damvrot Hohlam Час назад
надеюсь этот хачёнак недолго протянет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
551
Уверенный пользователь Час назад
Нельзя оценивать действия жЫвотных с точки зрения морали и законов людей! Они просто зверьки, они по -другому не могут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Голос Вселенной Час назад
Мразь... другого и не скажешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Б.Касторский 2 часа назад
Кто знает какое было бы отношение у нынешних армян, если бы Турция реализовала планы по наступлению на территорию Армянской ССР и Грузинской, как было в планах.
В любом случае очень низкий поступок. И пусть нынешние отношения между нашими странами находятся не в лучшем состоянии, но вот так поступать с памятником? Тем более это настоящий памятник, чтобы помнили о людях. Не знаю, в голове не укладывается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
zlopisec 2 часа назад
Плять.... Давно уже эту армению к Турции присоединить, и здешних всех вернуть к куям собачьим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
5
Dima 2 часа назад
трындец обезьянке (еще б родню всю найти и выдворить)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 11 комментариев
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

275682



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 28 января
Мемы из соцсетей. Свежак за 28 января
"Я ведь сам отец": грузчик из Азербайджана спас детей от потока кипятка в Новосибирске и стал народным героем
"Я ведь сам отец": грузчик из Азербайджана спас детей от потока кипятка в Новосибирске...
Набирающие популярность в сообществах
«Назад в будущее»: 10 занимательных фактов о всеми любимой трилогии
«Назад в будущее»: 10 занимательных фактов о всеми любимой трилогии
Раскрыто меню обеда Путина и&nbsp;Лукашенко
Раскрыто меню обеда Путина и Лукашенко
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Опять мама не дала разбогатеть

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#ДТП#авто аварии#Россия#Автовсячина#факты#кот#КИтай
#животные#автомир#интересно#люди#позитив#интересное#кино#улыбнуло#полиция#СССР
#в мире#машина#Прикол#аварии#история#новости#милота#собака#забавно#Разное
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Перевел, оплатил — лишнего не заплатил В Ереване провокатор поджёг флаг Азербайджана на открытии чемпионата Европы В Ереване провокатор поджёг флаг Азербайджана на открытии чемпионата Европы Попилили историю: американцы переплавили в печи памятник главнокомандующему армии Конфедерации генералу Роберту Ли Попилили историю: американцы переплавили в печи памятник главнокомандующему армии Конфедерации... "С бомбой стоит, курва": мужчина угрожает устроить взрыв в центре Варшавы "С бомбой стоит, курва": мужчина угрожает устроить взрыв в центре Варшавы В Волгограде две студентки прикурили от Вечного огня и теперь будут год мести улицы и красить заборы В Волгограде две студентки прикурили от Вечного огня и теперь будут год мести улицы и красить заборы Ростовские коммунисты захотели снести памятник Врангелю, который появился в городе несколько дней назад Ростовские коммунисты захотели снести памятник Врангелю, который появился в городе несколько...

На что жалуетесь?

Вернуться