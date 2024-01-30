«Нужны ли нам их лицемерные извинения?»: в Госдуме назвали подлостью осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

И добавили, что «армянам самим стыдно за осквернившего памятник идиота».
Вчера появилась запись, на которой житель Еревана Самвел Ширанян пришёл к памятнику детям блокадного Ленинграда. Он заявил, что якобы «нет никаких документаций» о жертвах того времени. После этого ногами раскидал траурные венки, возложенные к монументу.
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По поводу «нет документаций» говорить особого смысла нет. Есть огромное количество архивных документов, фото и видеоматериалов - всё зафиксировано. Так что в Госдуме поступок Шираняна расценили как провокацию. Об этом заявил депутат Виталий Милонов:
Его действия можно расценивать как проявление идиотизма. Мне прислали видео мои знакомые из Еревана со словами, что им стыдно за то, что этот идиот имеет какое-то отношение к стране.
Глава «Русского дома» в Армении Вадим Фефилов потребовал привлечь Шираняна к ответственности:
Считаем недопустимыми действия, разжигающие межнациональную рознь и призывающие к насилию на основе ксенофобии в отношении событий, произошедших в годы Великой Отечественной войны, и высказывания в адрес Российской Федерации.
А лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал Шираняна «подонком»:
Не вижу смысла рассуждать, чем этот подонок объяснил свою подлость. В любом случае подонок останется подонком, а подлость — подлостью. Не согласен с высказыванием российского представителя, хочешь выразить возмущение — иди с пикетом к посольству. Но причем здесь память о детях блокадного Ленинграда?! Они-то в чем «провинились» перед этим жлобом?!
Это ведь мемориал не про политику, а про милосердие, про человеческую солидарность, про лучшее, что есть в людях, независимо от национальности и гражданства. Это дань благодарности народу Армении, его заботе о ребятишках, которых привезли в республику из осажденного города.
Депутат считает, что «какой-то внятной реакции» от Еревана ждать не стоит. И говорит:
Да и нужны ли нам их лицемерные извинения?
Комментариев от армянской стороны пока не было. А глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника в Ереване.
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Все устои рухнули
Стерлось временем табу
Не воюйте с русскими
Вновь безумцы рвутся в бой
Ротами безусыми
Чтоб узнать прозренья боль
Не воюйте с русскими
Снова нечисть тут и там
Напрягает мускулы
Значит новым быть котлам
Не воюйте с русскими
Что вы прёте на рожон
Лбами голливудскими
Ход сражения предрешён
Не воюйте с русскими
Дремлет талая заря
Над полями грустными
Не будите лиха зря
Не воюйте с русскими
Видно войны вам не впрок
За пивными кружками
Повторяйте как урок
Не воюйте с русскими
Просто вбейте в мозг нельзя
Буквищами крупными
Верьте на слово друзья
Не воюйте с русскими
Вечный светоч не погас
Под ветрами гнусными
Даже мёртвых бойтесь нас
Не воюйте с русскими
Наших бронзовых солдат
Сколько б вы не рушили
Мы вернём должок назад
Не воюйте с русскими
Дремлет талая заря
Над полями грустными
Не будите лиха зря
Не воюйте с русскими
Мир готов открыть пальбу
Всё устои рухнули
Стёрлось временем табу
Не воюйте с русскими
Ваши плечи хрупкие
Хрустнут под нагрузками
Только сами русские
Могут биться с русскими
Дремлет талая заря
Над полями грустными
Не будите лиха зря
Не воюйте с русскими
Сам то пустышка, это видно.
А по выходным можно добавлять студень из столярного клея
В любом случае очень низкий поступок. И пусть нынешние отношения между нашими странами находятся не в лучшем состоянии, но вот так поступать с памятником? Тем более это настоящий памятник, чтобы помнили о людях. Не знаю, в голове не укладывается.
2. я не говорил о ВСЕХ родственниках, а только о семье. это показательное наказание должно быть.