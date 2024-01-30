«Нужны ли нам их лицемерные извинения?»: в Госдуме назвали подлостью осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

Не вижу смысла рассуждать, чем этот подонок объяснил свою подлость. В любом случае подонок останется подонком, а подлость — подлостью. Не согласен с высказыванием российского представителя, хочешь выразить возмущение — иди с пикетом к посольству. Но причем здесь память о детях блокадного Ленинграда?! Они-то в чем «провинились» перед этим жлобом?!

Это ведь мемориал не про политику, а про милосердие, про человеческую солидарность, про лучшее, что есть в людях, независимо от национальности и гражданства. Это дань благодарности народу Армении, его заботе о ребятишках, которых привезли в республику из осажденного города.