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«Формула одна: пахать и рожать». Градоначальник из Ставропольского края призвал россиян как следует поработать над улучшением демографии

«Формула одна: пахать и рожать». Градоначальник из Ставропольского края призвал россиян как следует поработать над улучшением демографии

Автор:
31 января 2024 15:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Невинномысск   градоначальник   демография   мэр   обращение   рождаемость   
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Это уже не первое обращение чиновника «к нации». И снова оригинальное.

Мэр Невинномысска Михаил Миненков стал знаменит благодаря своему каналу в тг и лихим обращениям к гражданам города. Недавно он посоветовал мужикам подкрадываться к своей второй половинке и немедленно делать с ней детей.

Знаете, таким призывом хочется, может быть и к мужчинам, почему бы и нет, Невинномысску, да. Взять сегодня вечером к своей любимой там подкрасться... и через 9 месяцев, прям под конец 2024 года родить не 700 человек, а 10 тысяч семей, пар что-то должны сделать сегодня, завтра вечером. Влюбиться.

Сколько пар стали любиться по методике мэра - неизвестно. Но он не сдаётся и предлагает ещё один вариант повышения рождаемости. Во-первых, женщинам надо прекращать играть в феминизм. И надо следовать простой формуле:

Мужик должен пахать, женщина - рожать.

По словам градоначальника, ничего лучше пока не придумали. И здраво замечает, что женщины теперь задаются вопросом: «А почему я должна рожать?» Миненков считает, что никто никому ничего не должен, но если не продолжать род, то мы просто вымрем, а наше место займут другие. И «лучший город в лучшей стране мира» (он имеет в виду Невинномысск), «превратится в обосс***ый Марсель». Ну или в какой-нибудь американский город, «где куча наркоманов».

Это начало его речи:

И главная часть:

Вымрем, если не будем рожать, - резюмирует мэр.

А в комментариях к его сообщению развернулась дискуссия по поводу того, кто и кому должен.

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Метки: Видео   Невинномысск   градоначальник   демография   мэр   обращение   рождаемость   
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62k
pynh Полчаса назад
Сразу видно, морда пахавшая-рожавшая.
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1k
Михаил 4 минуты назад
Опять этот мужик бред несет...
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5k
Suvar_ 5 минут назад
не помню в какой стране, Венгрии кажется, при рождении 1го ребенка дают квартиру в ипотеку с уже выплаченной третью суммы, при рождении 2го 2ю треть при рождении 3го полностью государство погашает ипотеку.
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59k
dima423 22 минуты назад
С комментов из поста куею)) Ничего за рождения детей не дают... сперва дайте молодым семьям квартиры... "импотека" неподьемный груз, стресс и бла бла бла... А материнский капитал это вам что шутка какая то? В ссср тоже не так уж и давали квартиры, очереди на десятки лет были, у меня родители так и не получили бесплатную квартиру и чтобы не жить 3 семьями в 1 хрущевке, взяли кооператив, считай та же ипотека... И кстати богатенькие мажоры, которым родители купили хату, тачку и все что угодно, чето не спешат семью создавать и детей делать... так что может хата это не главный стимул?
А ипотека не такой уж непосильный груз, особенно в регионах, любая работающая семья может ее себе позволить и лет за 10 спокойно закрыть...наоборот ипотека даже дисциплинирует людей, подталкивает их к размеренной спокойной трудовой жизни, а не разгульной и алкоголической...)
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4k
Илья 24 минуты назад
Запретите чиновникам высказывать свое мнение , не бесите народ.
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129
Quantimus Полчаса назад
Если никто никому, ничего не должен, то объявляем новое государство Российская Анархия и кто во что горазд начинаем жить.
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17k
Kucher Полчаса назад
Чтоб детей рожать, надо деньги иметь. У меня трое. Старший в техникуме - плати. Средний в колледже - плати. Младшая в девятом классе, хочет до 11 учиться, а потом в ВУЗ поступать - плати.
Трещать про заботу о семье из телевизора можно до бесконечности. А вы сделайте обучение в вузах и средних специальных заведениях бесплатным, как раньше, вот это будет действительно забота и о семье, и о профессиональном будущем страны. Языком болтать любой может. А толку?
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14k
ron Полчаса назад
Не только ипотека, хотя она - главнейший критерий.
Еще - уровень зарплат и уверенность в завтрашнем дне.
Так что НЕ ЕМУ решать, родить ли мне ребенка. Что он для этого сделал? Вложись в это вначале, дядя мэр!
Капитализм, ептыть.
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37k
АнтонПолднев Полчаса назад
Интересно, как подобные персонажи становятся градоначальниками...
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35k
Fat Lynx Полчаса назад
Я уже хочу быть каким-нибудь начальником... и чтобы все вокруг объединялись, преодолевали трудности, консолидировали свои усилия для достижения результата, жертвовали собой и своими интересами во благо и в результате всё стало везде хорошо.. и я бы пошел на доклад к вышестоящему руководству и сказал: "посмотрите, я объединил, обеспечил и мы с Вами сделали это!"
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