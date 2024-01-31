«Формула одна: пахать и рожать». Градоначальник из Ставропольского края призвал россиян как следует поработать над улучшением демографии

Это уже не первое обращение чиновника «к нации». И снова оригинальное.
Мэр Невинномысска Михаил Миненков стал знаменит благодаря своему каналу в тг и лихим обращениям к гражданам города. Недавно он посоветовал мужикам подкрадываться к своей второй половинке и немедленно делать с ней детей.
Знаете, таким призывом хочется, может быть и к мужчинам, почему бы и нет, Невинномысску, да. Взять сегодня вечером к своей любимой там подкрасться... и через 9 месяцев, прям под конец 2024 года родить не 700 человек, а 10 тысяч семей, пар что-то должны сделать сегодня, завтра вечером. Влюбиться.
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Сколько пар стали любиться по методике мэра - неизвестно. Но он не сдаётся и предлагает ещё один вариант повышения рождаемости. Во-первых, женщинам надо прекращать играть в феминизм. И надо следовать простой формуле:
Мужик должен пахать, женщина - рожать.
По словам градоначальника, ничего лучше пока не придумали. И здраво замечает, что женщины теперь задаются вопросом: «А почему я должна рожать?» Миненков считает, что никто никому ничего не должен, но если не продолжать род, то мы просто вымрем, а наше место займут другие. И «лучший город в лучшей стране мира» (он имеет в виду Невинномысск), «превратится в обосс***ый Марсель». Ну или в какой-нибудь американский город, «где куча наркоманов».
Это начало его речи:
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И главная часть:
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Вымрем, если не будем рожать, - резюмирует мэр.
А в комментариях к его сообщению развернулась дискуссия по поводу того, кто и кому должен.
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А ипотека не такой уж непосильный груз, особенно в регионах, любая работающая семья может ее себе позволить и лет за 10 спокойно закрыть...наоборот ипотека даже дисциплинирует людей, подталкивает их к размеренной спокойной трудовой жизни, а не разгульной и алкоголической...)
Трещать про заботу о семье из телевизора можно до бесконечности. А вы сделайте обучение в вузах и средних специальных заведениях бесплатным, как раньше, вот это будет действительно забота и о семье, и о профессиональном будущем страны. Языком болтать любой может. А толку?
Еще - уровень зарплат и уверенность в завтрашнем дне.
Так что НЕ ЕМУ решать, родить ли мне ребенка. Что он для этого сделал? Вложись в это вначале, дядя мэр!
Капитализм, ептыть.