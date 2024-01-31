«Формула одна: пахать и рожать». Градоначальник из Ставропольского края призвал россиян как следует поработать над улучшением демографии

Сколько пар стали любиться по методике мэра - неизвестно. Но он не сдаётся и предлагает ещё один вариант повышения рождаемости. Во-первых, женщинам надо прекращать играть в феминизм. И надо следовать простой формуле:

Мужик должен пахать, женщина - рожать.

По словам градоначальника, ничего лучше пока не придумали. И здраво замечает, что женщины теперь задаются вопросом: «А почему я должна рожать?» Миненков считает, что никто никому ничего не должен, но если не продолжать род, то мы просто вымрем, а наше место займут другие. И «лучший город в лучшей стране мира» (он имеет в виду Невинномысск), «превратится в обосс***ый Марсель». Ну или в какой-нибудь американский город, «где куча наркоманов».

Это начало его речи: