В Невинномысске задержали трех парней, справивших нужду на Вечный огонь

По традиции молодцы извинились, однако отвечать им придется уже по-взрослому.
Трое молодых людей ночью 26 марта осквернили Вечный огонь в Невинномысске. Кадры с аморальным поступком у обелиска "Вечная слава" попали на камеру наблюдения и возмутили горожан.
В короткие сроки полиция установила личности вандалов и задержала их. Хулиганы были несколько растеряны, а потом извинялись на камеру, зявив, что "были под воздействием алкоголя".
Впрочем, одними извинениями молодые люди не отделаются. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю Иванову И.Н. представить доклад об ходе расследования инцидента.
Источник:
АНТИФИШКИ
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УК РФ Статья 63. Пункт 1.1.
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