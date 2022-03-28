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В Невинномысске задержали трех парней, справивших нужду на Вечный огонь

В Невинномысске задержали трех парней, справивших нужду на Вечный огонь (2 фото + 2 видео)

Автор:
28 марта 2022 09:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Невинномысск   СКРФ   вандализм   видео   оксвернение памятника   полиция   
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По традиции молодцы извинились, однако отвечать им придется уже по-взрослому.

Трое молодых людей ночью 26 марта осквернили Вечный огонь в Невинномысске. Кадры с аморальным поступком у обелиска "Вечная слава" попали на камеру наблюдения и возмутили горожан.


В короткие сроки полиция установила личности вандалов и задержала их. Хулиганы были несколько растеряны, а потом извинялись на камеру, зявив, что "были под воздействием алкоголя".



Впрочем, одними извинениями молодые люди не отделаются. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю Иванову И.Н. представить доклад об ходе расследования инцидента.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Невинномысск   СКРФ   вандализм   видео   оксвернение памятника   полиция   
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23  комментария
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5k
сеньор Леонсио 37 минут назад
Обоссать и на родину!
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−1
Игорь 2 минуты назад
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5246 1410 5004 9712

Заранее большое человеческое спасибо
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1k
Max 4 минуты назад
Посадить каждого в бочку с дерьмом на 15 суток. Только вместо янычара с мечом пускать над ними циркулярку. И чтобы задерживалась над ними не несколько секунд, а на минуту - пусть захлебываются дерьмом.
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2k
Дмитрий Круглов 5 минут назад
А разве состояние опьянения не является отягчающим обстоятельством?
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1k
RaiJu 7 минут назад
цыгане
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3k
Станнис 8 минут назад
какие сроки, какие штрафы - за яйца на площади подвесить и пусть висят в назидание остальным
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21k
Добрый Алабай 18 минут назад
Ублюдков посадить. И навсегда депортировать из страны их родственников и 100000 соплеменников.
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2k
cfhfwby 22 минуты назад
Неужели ни одного мужика в России не осталось отмудохать этих чурок прямо там и зажарить на вечном огне их яйца, чтобы не плодили себе подобных обезъян. И после этого вы еще будете говорить о толерантности к этим ушлепкам?
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68k
Viktor 23 минуты назад
Ублюдки!
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−3
Thomsen Полчаса назад
2032-ой год. Ставрополь, заседание Общества анонимных энурезников.
- Здравствуйте. Меня зовут Арамчик, и после одного случая я десять лет хожу в памперсах....
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9k
Павел Полчаса назад
Если в башне по..нь, хоть е..нь, хоть не е...нь
Ссылка www.youtube.com
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1k
pinbalist Полчаса назад
Если в тупой башке ничего нет - нехрен на алкоголь сваливать. Дубинку салом смазать и засунуть поглубже, твари неопределённые.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
44k
61k
Опиум для народа 36 минут назад
За"бала эта тупая отмазка в вине алкоголя. И в быту и в подобных случаях. Не можешь пить - не пей, у"бище! А пьёшь - не отмазывайся потом. Пойди сдохни под забором и освободи место для нормальных людей. И наказание в таких случаях должно быть вдвойне. А еще лучше - напоить судью, приговорить к расстрелу, а потом судья извинится, скажет что "был под воздействием алкоголя".
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22k
Юрий 38 минут назад
Опять те, чьи национальности нельзя называть? Дети Волан де Морта?
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40k
Alex 40 минут назад
Расстрелять обезьян
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