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Мэр российского города предложил оригинальный способ для повышения рождаемости

Мэр российского города предложил оригинальный способ для повышения рождаемости

Автор:
26 января 2024 19:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Невинномысск   демография   краснодарский край   мэр   совет   
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Метод, конечно, интересный. Вот только как бы не посадили за такое.

Мэр Невинномысска (Ставропольский край) Михаил Миненков призвал жителей принять меры для повышения рождаемости и предложил мужчинам безотказную тактику действий в этом направлении. Он посоветовал мужчинам "подкрадываться к любимым", чтобы они забеременели.


"Знаете, таким призывом хочется, может быть и к мужчинам, почему бы и нет, Невинномысску, да. Взять сегодня вечером к своей любимой там подкрасться... и через 9 месяцев, прям под конец 2024 года родить не 700 человек, а 10 тысяч семей, пар что-то должны сделать сегодня, завтра вечером. Влюбиться." — заявил мэр в своём видеообращении.

Добавим, что российские чиновники не впервые призывают граждан активнее заводить детей. Но предложений подкрадываться ещё не было.


Сегодня, к слову, Росстат опубликовал статистику, согласно которой, численность населения России за год снизилась на 243,8 тысяч человек. Сейчас численность постоянного населения страны составляет 146,204 млн человек. При этом в 2022 году ситуация выглядела куда хуже — убыль населения составила 532,6 тысяч человек. Таким образом, отрицательная динамика заметно замедлилась.

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Метки: Видео   Невинномысск   демография   краснодарский край   мэр   совет   
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24  комментария
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3k
Максим Макашев 2 часа назад
этот мэр исходит из поговорки: наше дело не рожать. Сунул-вынул и бежать.
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15k
Vital Idol 6 минут назад
и до этого богато не жили, а тут...
Путин: необходимо, чтобы в РФ семьи "рождались пораньше" и создавались активнее.
- сво начал,
- мобилизацию провёл,
- миллионы молодых людей в эмиграцию выдавил,
- перспектив внутри страны туманны...

Ну всё же сделал, абсолютно всё, а они семьи не создают…
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−3
edemasev 12 минут назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде... Умоляю Вас о помощи:

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома из еды абсолютно ничего нет.
Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Если вы остaвите свои контaкты, то я обещаю вернуть как только найду работу, с первой зарплаты.

Пополните, пожалуйста, номер телефона на любую сумму: +7-950-633-74-20 (я могу выводить деньги с телефона на свою карту без комиссии)

Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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405
Murych 13 минут назад
Психиатры к нему должны подкрадываться
.
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3k
grigorenko vladislav 19 минут назад
"Как бы за такое не посадили..." За какое "за такое"? Чё так автор вобудился? Никогда эту идиому - " к жене подкрасться" - не слышали? Согласен, не самое изящное выражение, однако не стоить искать скрытый смысл там, где его нет, а тем более раздувать из гандона дирижабль.
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10k
Сергей Полчаса назад
За всю Россию говорить не буду, но в Москве был замечен один феномен, ровно через девять месяцев после пожара на останкенской телебашни был всплеск рождаемости. Вот я и думаю, может отключить все эти маленькие "окошечки" во всемирную трубу мусоропровода (тв и интернет) лет на двадцать, глядишь и нород от нечего делать плодиться начнёт.
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6k
HUBLOT Полчаса назад
Всё потому, что они не проходят психиатрическую экспертизу перед назначением.
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4k
Василий Афиногенов 39 минут назад
как бы к нему самому не подкрались...
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5k
Харон Час назад
Долбо......дятел.
Если женщина не захочет забеременеть, то и не сделает этого.
Или он предлагает насиловать?
ОК, рост числа абортов его не будет смущать?
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42k
Сергей Час назад
Ночь,
кровать,
я лежу на жене,
одеяло прилипло к жопе,
я кую кадры , Советской стране
назло буржуазной Европе!
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3k
Пионер зрелого возраста Час назад
Эх, родная Невинка!


Миненков достойный мужик, ОЧЕНЬ МНОГО сделавший для города! В городе его уважают, несмотря на принадлежность к поганой партии власти. Но иногда и такие как он несут смешную куйню!

К слову, он герой-десантник, получивший инвалидность на второй чеченской!

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42k
Notan Blaine Час назад
Главная причина отсутствия детей у молодых семей это сложности в приобретении собственного жилья. Просто смотрим среднюю ЗП по городу и среднюю стоимость самой простой двушки и считаем, сколько лет нужно паре, чтобы заработать на жилье, при этом пить и есть, не говоря уже о крупных тратах речи не идет.
Просто до наших законотворцев и чиновников не доходит, что не у всех есть одинокие дедушки и бабушки с трешкой в центре города, богатые родители или возможность воровать.
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119
Ден 2 часа назад
А что было в 2015 году? Интернет отключали?
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461
сергей миронов Ден 48 минут назад
крымских пенсионеров на бюджет посадили
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11k
MakDag 2 часа назад
Когда Невинномысск присоединили к Краснодарскому краю?
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