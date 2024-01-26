Мэр российского города предложил оригинальный способ для повышения рождаемости

Добавим, что российские чиновники не впервые призывают граждан активнее заводить детей. Но предложений подкрадываться ещё не было.





Сегодня, к слову, Росстат опубликовал статистику, согласно которой, численность населения России за год снизилась на 243,8 тысяч человек. Сейчас численность постоянного населения страны составляет 146,204 млн человек. При этом в 2022 году ситуация выглядела куда хуже — убыль населения составила 532,6 тысяч человек. Таким образом, отрицательная динамика заметно замедлилась.