Мэр российского города предложил оригинальный способ для повышения рождаемости

Метод, конечно, интересный. Вот только как бы не посадили за такое.
Мэр Невинномысска (Ставропольский край) Михаил Миненков призвал жителей принять меры для повышения рождаемости и предложил мужчинам безотказную тактику действий в этом направлении. Он посоветовал мужчинам "подкрадываться к любимым", чтобы они забеременели.
"Знаете, таким призывом хочется, может быть и к мужчинам, почему бы и нет, Невинномысску, да. Взять сегодня вечером к своей любимой там подкрасться... и через 9 месяцев, прям под конец 2024 года родить не 700 человек, а 10 тысяч семей, пар что-то должны сделать сегодня, завтра вечером. Влюбиться." — заявил мэр в своём видеообращении.
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Добавим, что российские чиновники не впервые призывают граждан активнее заводить детей. Но предложений подкрадываться ещё не было.
Сегодня, к слову, Росстат опубликовал статистику, согласно которой, численность населения России за год снизилась на 243,8 тысяч человек. Сейчас численность постоянного населения страны составляет 146,204 млн человек. При этом в 2022 году ситуация выглядела куда хуже — убыль населения составила 532,6 тысяч человек. Таким образом, отрицательная динамика заметно замедлилась.
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Путин: необходимо, чтобы в РФ семьи "рождались пораньше" и создавались активнее.
- сво начал,
- мобилизацию провёл,
- миллионы молодых людей в эмиграцию выдавил,
- перспектив внутри страны туманны...
Ну всё же сделал, абсолютно всё, а они семьи не создают…
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома из еды абсолютно ничего нет. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Если вы остaвите свои контaкты, то я обещаю вернуть как только найду работу, с первой зарплаты.
Пополните, пожалуйста, номер телефона на любую сумму: +7-950-633-74-20 (я могу выводить деньги с телефона на свою карту без комиссии)
Заранее Вам большое человеческое спасибо.
Если женщина не захочет забеременеть, то и не сделает этого.
Или он предлагает насиловать?
ОК, рост числа абортов его не будет смущать?
кровать,
я лежу на жене,
одеяло прилипло к жопе,
я кую кадры , Советской стране
назло буржуазной Европе!
ночь, «улица, фонарь, аптека не нужна»...и далее по тексту
Миненков достойный мужик, ОЧЕНЬ МНОГО сделавший для города! В городе его уважают, несмотря на принадлежность к поганой партии власти. Но иногда и такие как он несут смешную куйню!
К слову, он герой-десантник, получивший инвалидность на второй чеченской!
Просто до наших законотворцев и чиновников не доходит, что не у всех есть одинокие дедушки и бабушки с трешкой в центре города, богатые родители или возможность воровать.
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Страшные мысли читаются от поклонника путинизма!
Смотреть нужно не на среднюю зарплату, а на медианную! Средние зарплаты у нас, если верить статистике, по итогам прошлого года - 72,8 тысяч рублей! Если ты озвучишь эту цифру в регионе - можешь и по морде получить! Люди 25-40 тыс. за счастье считают!
Вот именно, что для семьи с одним ребёнком нужна хотя бы двухкомнатная квартира. А застройщики штампуют студии площадью 15 квадратов.