МВД объявило в розыск модель, показавшую обнажённую грудь на фоне храма

После этого против неё возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Статья предусматривает до года лишения свободы. Но тогда её отпустили под подписку о невыезде.

Позже она извинилась: