МВД объявило в розыск модель, показавшую обнажённую грудь на фоне храма

Против неё возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих.
Лолита Богданова (Lola Bunny) - модель 1999 года рождения.
Последнее время изо всех сил трудится на сайтах для взрослых и делает соответствующий контент.
В 2021 году в сеть попало видео, на котором Лолита устроила перформанс прямо в центре Москвы. Она пришла к храму Василия Блаженного на Красной площади и оголила грудь.
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После этого против неё возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Статья предусматривает до года лишения свободы. Но тогда её отпустили под подписку о невыезде.
Позже она извинилась:
Но суда дожидаться не стала. По предварительной информации, девушка уехала в США. Так что теперь сверкает прелестями вдали от родины.
А сегодня её объявили в розыск.
Богданова Лолита. Разыскивается по статье УК РФ, - указано в базе данных розыска МВД России.
Судя по всему, если она и приедет в Россию, то очень нескоро.
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Пополнять ряды вебкамщиц
Печки сильно засераются.
Да, я согласен что закон может и нужен. Ну там чтобы священные книги не жгли, чтобы прямо в храме голыми не плясали. Но за пределами храма всё - у нас светское государство.
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Есть один прелюбопытный документ
"Уложение наказаний уголовных и исправительных" от 1845 года, действовавшее со времен Петра I и до 1905 года включительно. После 1905 г. значительная часть статей его была отменена, но некоторые сохраняли свою актуальность даже при Временном правительстве, которое тоже считало церковь важным политическим инструментом и не собиралось с ней расставаться, понимая ее полезность новому господствующему классу буржуазии. И только Советская власть, отделившая церковь от государства, наконец, окончательно избавила русский народ от всех статей данного Уложения.
Смотрим раздел «О преступлениях против веры».
Статья 182. Богохульство в церкви ссылка и каторжные работы до 20 лет, телесные наказания, клеймение; в ином публичном месте ссылка и каторга до 8 лет, телесные наказания, клеймение.
Статья 183. Непубличное богохульство ссылка в Сибирь и телесные наказания.
Статья 186. Богохульство, поношение, порицание, критика Христианства без умысла заключение в смирительном доме до 2 лет, заключение в тюрьме до 2 лет.
Статья 187. Печатная и письменная критика Христианства ссылка в Сибирь, телесные наказания.
Статья 188. Насмешки над Христианством, умышленно заключение года, неумышленно до 3 месяцев.
Статья 189. Изготовление, распространение предметов веры в непристойной форме по умыслу наказание согласно ст. 183; без умысла заключение до 6 месяцев или арест до 3 недель.
Интересен также вопрос о свободе вероисповедания. Понятно, что не верить было запрещено. Но может быть можно было самому выбирать, в кого верить?
Как бы не так! Вот что грозило человеку, который вдруг надумал перейти из Православия в другую веру:
Статья 190. Отвлечение от веры: ненасильственное ссылка до 10 лет, телесные наказания, клеймение; насильственное ссылка до 15 лет, телесные наказания, клеймение.
Статья 191. Отступление от веры лишения прав на время отступления от веры.
Статья 192. Если один из родителей не христианской веры воспитывает детей не в Православной вере расторжение брака, ссылка в Сибирь.
Статья 195. Совращение из Православия в иное вероисповедание ссылка, телесные наказания, исправительные работы до 2 лет. При насильственном принуждении ссылка в Сибирь, телесные наказания.
Статья 196. Вероотступничество запрет на контакты с детьми, до возвращения в веру.
Вот тебе и «веротерпимость» и «уважение чужих взглядов»! За все одна Сибирь. А если сильно нарываетесь, то и клеймо на лоб поставят.
Но может быть хоть более-менее терпимо относились к разновидностям Христианства к католицизму и лютеранству?
Как выясняется, не слишком. Правда, иностранцам разрешалось отправлять их культ, однако пропаганда его в России была запрещена.
Статья 197. Не Православная проповедь заключение в смирительном доме до 2 лет. За повторное нарушение заключение до 6 лет. В третий раз ссылка, заключение до 2 лет, телесные наказания, исправительные работы до 4 лет. Соблазнённые проповедями заключаются в смирительном доме до года.
Кстати, наказывалось ли как-то грубость или неуважение паствы к самим священнослужителям?
А как же!
Статья 227. Оскорбление священнослужителя заключение в смирительном доме до года или тюремное заключение до 6 месяцев.
Статья 228. Неумышленное неуважение к святыне и оскорбление священнослужителя арест до 3 месяцев.
Статья 229. Оскорбление Православного священнослужителя иноверцем заключение в тюрьме до года, повторно до 2 лет.
"Светское" государство - чёрта с два! М#даки-лицемеры в рясах.
Докатились. Причём - с обеих сторон. Одна сиськи в общественном месте светит ( и именно такая статья и должна быть - 20.1.1- Мелкое ( сиськи там не особо, друг скинул видео) хулиганство. Ну на край 20.1.3 - общественная мораль, штраф 30-100 тыс), вторые "оскорбляются"