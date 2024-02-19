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МВД объявило в розыск модель, показавшую обнажённую грудь на фоне храма

МВД объявило в розыск модель, показавшую обнажённую грудь на фоне храма

Автор:
19 февраля 2024 15:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Красная площадь   Лолита Богданова   МВД   Храм Василия Блаженного   розыск   
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Против неё возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Лолита Богданова (Lola Bunny) - модель 1999 года рождения.

Последнее время изо всех сил трудится на сайтах для взрослых и делает соответствующий контент.

В 2021 году в сеть попало видео, на котором Лолита устроила перформанс прямо в центре Москвы. Она пришла к храму Василия Блаженного на Красной площади и оголила грудь.

После этого против неё возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Статья предусматривает до года лишения свободы. Но тогда её отпустили под подписку о невыезде.

Позже она извинилась:

Но суда дожидаться не стала. По предварительной информации, девушка уехала в США. Так что теперь сверкает прелестями вдали от родины.

А сегодня её объявили в розыск.

Богданова Лолита. Разыскивается по статье УК РФ, - указано в базе данных розыска МВД России.

Судя по всему, если она и приедет в Россию, то очень нескоро.


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Метки: Видео   Красная площадь   Лолита Богданова   МВД   Храм Василия Блаженного   розыск   
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121  комментарий
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13k
Krapiv 4 часа назад
у девушки проблема - сиськи квадратиками, меня это оскорбляет
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15k
эмосурикат прямоползающий 38 секунд назад
почему нынче шлюх стали называть моделями
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2k
Shurovik 3 минуты назад
Это не храм, а обычный магазин, где продают услуги за деньги....
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32
ya da 18 минут назад
Чем Вам сиськи то не угодили, в розыск объявили, поди в живую посмотреть хотите, эт вам не лолита целюлита
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2k
integral11 Полчаса назад
Чего этим шалавам на фоне мечети сиськи не показывать? Знают, что судом не отделаются, сам сын Рамзана будет её метелить, а может и не только?
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2k
Дмитрий Полчаса назад
А там храм был что ли?
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−1
Игорелл а 36 минут назад
Ну тупые нынче люди пошли,совсем отупели со своими тик токами Инстаграма и,онлифансами...
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3k
lekha-fil 54 минуты назад
А верующих не просили не смотреть? Ну вот и получай.
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72k
Пётровыч 58 минут назад
Нет сисек, нет лайка, вот так!
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16k
GROMOZEKA Час назад
« По предварительной информации, девушка уехала в США»

Пополнять ряды вебкамщиц
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1k
Александер Час назад
А почему не написали - она модель чего?...
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16k
Patmaz Час назад
А нормальное видео есть? Друг спрашивает
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6k
мемфрид Час назад
Куррррва
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8k
Умница-красавица 2 часа назад
Я правильно понимаю, что всех остальных опасных преступников уже поймали и во всех отделениях полиции на стенде «розыск» теперь только замазанные титьки висят?
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34k
Юр21 2 часа назад
А верующие то знают что их чувства оскорблены? Хотя мои глаза тоже оскорблены совершенно невыдающимися сиськами этой безмозгой прошмандовки.
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15k
Иван Иваныч 2 часа назад
Читал, что работники крематориев очень негативно относятся к тому, когда к ним поступает силиконовая тушка.
Печки сильно засераются.
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24k
sanchesS80 2 часа назад
Улица это публичное место. Почему они распространяют свою "обидчивость" за пределы храма? Сейчас на фоне храма их обижает, завтра обидит на расстоянии километра, а послезавтра обидит, если вы дома обнажитесь. Тут же не угадаешь заранее от чего их чувства пострадать могут.

Да, я согласен что закон может и нужен. Ну там чтобы священные книги не жгли, чтобы прямо в храме голыми не плясали. Но за пределами храма всё - у нас светское государство.
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24k
Valiko 2 часа назад
Мне жутко любопытно, кто из верующих и, главное, в каком месте узрел эти пиксельные сиськи? Прихожане смотрят порнхаб? Её транслировали по первому каналу? Кирюха подписан на её инстаграмм? "И совершенные в целях оскорбления..." - у неё спрашивали цель заголения?
"Светское" государство - чёрта с два! М#даки-лицемеры в рясах.
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437
Посейдон 2 часа назад
А предметы роскоши у патриарха и служителей культа нищеты на фоне храмов, религиозной одежды и символики чувства верующих не смущают.
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62k
Олег 2 часа назад
а сроки давности не прошли? Это ведь не военные преступления и не убийство
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29k
Matrosskin 2 часа назад
А те кто заявил об оскорблении - они десятину за последние 5 лет выплатили ? Отметки в партбилете, простите - в журнале учёта прихожан имеются ? Нет ли у них нарушений поста ?
Докатились. Причём - с обеих сторон. Одна сиськи в общественном месте светит ( и именно такая статья и должна быть - 20.1.1- Мелкое ( сиськи там не особо, друг скинул видео) хулиганство. Ну на край 20.1.3 - общественная мораль, штраф 30-100 тыс), вторые "оскорбляются"
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