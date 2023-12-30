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Российские коммунальщики случайно снесли Вечный огонь

Российские коммунальщики случайно снесли Вечный огонь

Автор:
30 декабря 2023 09:03
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Вечный огонь   Видео   ЧП   коммунальщики   снег   уборка   фото   челябинск   
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В Челябинской области дорожники, убирая снег с центральной площади, срезали Вечный огонь.

В Сквере памяти Троицка во время уборки снега снесли Вечный огонь. Видео опубликовали в соцсетях в пятницу, 29 декабря. В городской администрации заверили, что объект восстановят.


— В настоящий момент обслуживающая организация проводит обследование и анализ повреждений, после чего будут определены сроки восстановительных работ, — прокомментировали в администрации Троицка.


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Метки: Вечный огонь   Видео   ЧП   коммунальщики   снег   уборка   фото   челябинск   
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9  комментариев
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4k
Василий Афиногенов 8 часов назад
иностранные специалисты,куле
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2k
Duke_kir 3 часа назад
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13k
Кыся 4 часа назад
Не понял, так он, чего, не горел, что ли? А как иначе можно его не заметить? Тогда уже возникают вопросы к самой администрации, а не только к иностранным специалистам.
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9k
Лаврентий 4 часа назад
Вопросик имеется:
А каким таким макаром Вечный Огонь был засыпан таким слоем снега?
Насколько я помню физику,- снег на Вечном Огне должен таять...
Или Вечный Огонь не горел?
О_о
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1
tommy 7 часов назад
lol))))
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1k
Мария Коненкова 8 часов назад
Бля, так и вижу - посадили чучело таджикское за руль трактора и велели снег сгребать. Ну он и сгрёб. "Ми сами не мэстний, ми не зналь..."
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66k
Александр Ломовицкий 8 часов назад
опять будет - Рафик не уиноват.
основная масса работников улиц это деревяшки пустоголовые.
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Alorous

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