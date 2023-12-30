Российские коммунальщики случайно снесли Вечный огонь

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В Челябинской области дорожники, убирая снег с центральной площади, срезали Вечный огонь.
В Сквере памяти Троицка во время уборки снега снесли Вечный огонь. Видео опубликовали в соцсетях в пятницу, 29 декабря. В городской администрации заверили, что объект восстановят.
— В настоящий момент обслуживающая организация проводит обследование и анализ повреждений, после чего будут определены сроки восстановительных работ, — прокомментировали в администрации Троицка.
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Метки: Вечный огонь Видео ЧП коммунальщики снег уборка фото челябинск
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А каким таким макаром Вечный Огонь был засыпан таким слоем снега?
Насколько я помню физику,- снег на Вечном Огне должен таять...
Или Вечный Огонь не горел?
О_о
основная масса работников улиц это деревяшки пустоголовые.