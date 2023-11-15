В Волгограде две студентки прикурили от Вечного огня и теперь будут год мести улицы и красить заборы

В Центральном районе Волгограда есть Аллея Героев и там пылает Вечный огонь. Вчера вечером на аллею пришли «потусить» две студентки 21 и 24 лет. Они не придумали ничего лучше, чем прикурить от Вечного огня.

О том, что они пыхтят сигаретами под внимательными объективами камер, барышни не подумали. И вскоре их задержали.