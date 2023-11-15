FISHKINET
Сообщество Криминал 2393 поста • 362 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Волгограде две студентки прикурили от Вечного огня и теперь будут год мести улицы и красить заборы

В Волгограде две студентки прикурили от Вечного огня и теперь будут год мести улицы и красить заборы

Автор:
15 ноября 2023 13:56
Сообщество : Криминал
Метки: Вечный огонь   Видео   Волгоград   Перекур   задержание   памятник   студентки   
2898
2
1

Такой «перекур» обернётся им исправительными работами или штрафом.

В Центральном районе Волгограда есть Аллея Героев и там пылает Вечный огонь. Вчера вечером на аллею пришли «потусить» две студентки 21 и 24 лет. Они не придумали ничего лучше, чем прикурить от Вечного огня.

О том, что они пыхтят сигаретами под внимательными объективами камер, барышни не подумали. И вскоре их задержали.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Наказание - до года исправительных работ или штраф до 40 тысяч рублей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Вечный огонь   Видео   Волгоград   Перекур   задержание   памятник   студентки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
678
Шурман Час назад
Хех а мы раньше вот так стояли и гордились , у меня дед и баба брали Берлин . Я гордился всем этим , да и сейчас с гордостью говорю что я Русский а не под нос себе бубнить даже перед Хохлами . Правильно сделали . Я помню гордость брала когда был в клубе десантников , ладно это была отличная подготовка и небо , мог управлять и БМД и БТР и 75тым но все равно когда заступали туда то это была гордость стоять смирно . Фото именно там где мы стояли , это Алма-Ата , парк 28 Панфиловцев .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
Николай 20 минут назад
Правильно, что работ выдали. Этим курицам их вполне будет достаточно для первого раза.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Robin Hood 21 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Mixalych Полчаса назад
Не зря говорят "курение вред"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
perekrestok Полчаса назад
Надо еще и из института выгнать нахер! Думать не научились! И пусть подметают перед институтом чтобы ку всех знакомых на виду работали. А там наверняка найдутся те кто и фото выложит и нарочно помусорят. И кому они потом нужны будут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
VPJ Полчаса назад
Вот вам и пи...з....дарики на воздушном шарике. Это второе поколение горбачевско-елцинских выбл...дков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
kolobok263 Полчаса назад
зачем? на фронт и там СРАЗУ прочувствуют!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Uganda Час назад
Наконец-то нормальное наказание.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
983
Александр 2 часа назад
Полностью согласен с наказанием и даже можно жёстче... Но.. что там с типом по фамилии "мирный человек" - он наговорил лет на тысячу подметания улиц?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
... 2 часа назад
Я бы ещё на площади выпорол прилюдно нагайкой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
kaboza 2 часа назад
от болта прикуривать заставить...лет вроде не по ...нацать, овцы, имена в студию...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
624
ruslan d 2 часа назад
Идиотов так и тянет на кладбища и на подобные памятники ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Том Сойер 2 часа назад
А помимо штрафа и исправительных работ их на неделю нужно зекам в камеру отдать - на век запомнят эти лярвы, что так поступать нельзя... И другим лярвам пример будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

257056



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Китае решили постепенно заменить пластмассу бамбуком
В Китае решили постепенно заменить пластмассу бамбуком
С вещами и запиской хозяева оставили на улице ротвейлера
С вещами и запиской хозяева оставили на улице ротвейлера
Набирающие популярность в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 ноября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 ноября
Продолжаем барражировать соцсети
Продолжаем барражировать соцсети
Исторические личности с гаджетами в руках: это стоит того, чтобы посмотреть
Исторические личности с гаджетами в руках: это стоит того, чтобы посмотреть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Что и требовалось доказать

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#люди#аварии#авто аварии#полиция#Москва#природа#милота
#Прикол#автомир#машина#интересно#ДТП#история#собака#забавно#красота#подборка
#автомобили#в мире#Юмор#факты#кино#фильм#Автовсячина#позитив#девушки#роль
Панк-карты специально для поклонников КиШа Панк-карты специально для поклонников КиШа Полицейские применили табельное оружие против неадекватного мужчины в Люберцах Полицейские применили табельное оружие против неадекватного мужчины в Люберцах В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка, распылившего перцовый баллон и сопротивлявшегося полиции В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка, распылившего перцовый баллон и... "Зарежу тебя прямо здесь!": неподалёку от Кремля группа мигрантов устроила скандал и истерику из-за проверки документов "Зарежу тебя прямо здесь!": неподалёку от Кремля группа мигрантов устроила скандал и истерику... Голый и неадекватный россиянин устроил дебош в Таиланде и поплатился Голый и неадекватный россиянин устроил дебош в Таиланде и поплатился От сумы до тюрьмы: кто такой Аяз Шабутдинов и почему одни его так яростно защищают, а другие хотят упечь за решётку От сумы до тюрьмы: кто такой Аяз Шабутдинов и почему одни его так яростно защищают, а другие...

На что жалуетесь?

Вернуться