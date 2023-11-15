В Волгограде две студентки прикурили от Вечного огня и теперь будут год мести улицы и красить заборы

Такой «перекур» обернётся им исправительными работами или штрафом.
В Центральном районе Волгограда есть Аллея Героев и там пылает Вечный огонь. Вчера вечером на аллею пришли «потусить» две студентки 21 и 24 лет. Они не придумали ничего лучше, чем прикурить от Вечного огня.
О том, что они пыхтят сигаретами под внимательными объективами камер, барышни не подумали. И вскоре их задержали.
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Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Наказание - до года исправительных работ или штраф до 40 тысяч рублей.
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