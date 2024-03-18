"Потомки будут благодарны": президент Казахстана призвал к запрету никабов и порекомендовал строить больницы и школы, а не только мечети

В Казахстане обеспокоены насаждением чуждой культуры религиозного фанатизма, а еще рекомендуют бизнесменам побольше уделять внимание не религии, а социальной сфере.
На третьем заседании Национального курултая 15 марта 2024 года президент Казахстана сделал ряд интересных замечаний.
Во-первых, он высказался против ношения никабов - повязок, закрывающих лицо мусульманок. Глава Казахстана отметил, что эта одежда не свойственна мусульманам, а является "копированием инородных норм, обусловленных религиозным фанатизмом". Ношение никабов - попытка размыть национальную идентичность. Её можно рассматривать как вызов традиционным устоям и ценностям страны, что недопустимо.
Также президент Казахстана отметил, что среди состоятельных бизнесменов есть те, кто из собственного кармана финансирует строительство зданий, однако чаще всего возводимые объекты - это мечети. Между тем, более полезным делом стало бы появление социально важных учебных, культурных и лечебных заведений: школ, больниц, библиотек, музеев, спортивных комплексов.
"Уверен, что потомки оценят по достоинству и будут благодарны именно за такие конкретные дела. Капитанам бизнеса важно во всем проявлять активность и социальную ответственность, по мере возможности помогая своим соотечественникам", – призвал Касым-Жомарт Токаев.
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Интересно, что той же политики в отношении никабов придерживаются и в другой стране, где основная религия - ислам - в Узбекистане. Там запрет на ношение никабов закреплен законодательно. Также в Узбекистане запрещено многоженство.
А вот в России полностью закутанных в материю дам можно встретить где угодно, даже в крупных городах. И многие россияне этому факту отнюдь не рады. Собираются ли у нас перенимать опыт запретов на никабы, неизвестно.
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Наука и образование должны стоять во главе любого развития государства.
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев предложил (https://t.me/sputnikKZ/48047)https://t.me/sputnikKZ/48047) изменить национальный герб из-за присутствия в нем элементов советской эпохи и якобы возникающей сложности в его восприятии.
Что ж, неудивительно. От русскоязычных наименований в Казахстане избавляются давно, а большая часть предприятий, построенных ещё при СССР, распродана иностранным корпорациям.
Процесс дерусификации путем построения так называемого «казахского национализма» идёт полным ходом, и отказ от наследия Союза важная его часть. Нужна ведь мнимая самобытность.
В эту же канву можно приплести и недавнее высказывание (https://t.me/mardanaka/20141)https://t.me/mardanaka/20141) Токаева о том, что Казахстан является наследником Золотой Орды. Вникать в исторические факты никто не будет, зато теперь у националистов в Казахстане есть новый легализованный президентом повод для гордости.
Любая западная международная корпорация.
Существует ошибочное мнение, что плановая экономика бывает только одна - как в СССР. В СССР тоже плановая экономика не была всегда одинаковая, она менялась. Но кроме советской есть ещё много других видов. Даже современная российская "проектная экономика" - это в общем одна из форм плановой экономики.
«Стремление радикально настроенных неофитов навязать обществу чуждые религиозные идеалы, в том числе в виде архаичной формы одежды, является неприкрытым вызовом нашим традиционным устоям и ценностям. Мы должны опираться на тысячелетние религиозные знания и духовные ориентиры именно наших предков».
Или вот:
«Облачение во все черное противоречит мировосприятию нашего народа, является бездумным копированием инородных норм, обусловленным религиозным фанатизмом».
Один за другим лидеры среднеазиатских государств высказываются против исламских радикалов и их униформы. Где-то подобную одежду просто запрещают. Как думаете, в какую многонациональную страну, в таких условиях, устремляются радикалы? Конечно же в РФ, вот, например, на видео свежий случай в Москве. Подписчик снял на видео очередную «неофитку», со словами “вы в курсе, что такое здесь запрещено?”. Но, к сожалению, это не так, пока не запрещено. Здесь таких иностранных специалистов очень рады видеть, особенно в отдельных дружных регионах.
Всё ждём, когда какой-нибудь депутат наконец инициирует запрет в России униформы радикальных исламистов. Напомним, что даже в Чечне она под негласным запретом.