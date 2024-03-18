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"Потомки будут благодарны": президент Казахстана призвал к запрету никабов и порекомендовал строить больницы и школы, а не только мечети

"Потомки будут благодарны": президент Казахстана призвал к запрету никабов и порекомендовал строить больницы и школы, а не только мечети

Автор:
18 марта 2024 13:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Казахстан   Касым-Жомарт Токаев   Узбекстан   мечать   никаб   социальные объекты   
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В Казахстане обеспокоены насаждением чуждой культуры религиозного фанатизма, а еще рекомендуют бизнесменам побольше уделять внимание не религии, а социальной сфере.

На третьем заседании Национального курултая 15 марта 2024 года президент Казахстана сделал ряд интересных замечаний.


Во-первых, он высказался против ношения никабов - повязок, закрывающих лицо мусульманок. Глава Казахстана отметил, что эта одежда не свойственна мусульманам, а является "копированием инородных норм, обусловленных религиозным фанатизмом". Ношение никабов - попытка размыть национальную идентичность. Её можно рассматривать как вызов традиционным устоям и ценностям страны, что недопустимо.


Также президент Казахстана отметил, что среди состоятельных бизнесменов есть те, кто из собственного кармана финансирует строительство зданий, однако чаще всего возводимые объекты - это мечети. Между тем, более полезным делом стало бы появление социально важных учебных, культурных и лечебных заведений: школ, больниц, библиотек, музеев, спортивных комплексов.


"Уверен, что потомки оценят по достоинству и будут благодарны именно за такие конкретные дела. Капитанам бизнеса важно во всем проявлять активность и социальную ответственность, по мере возможности помогая своим соотечественникам", призвал Касым-Жомарт Токаев.


Интересно, что той же политики в отношении никабов придерживаются и в другой стране, где основная религия - ислам - в Узбекистане. Там запрет на ношение никабов закреплен законодательно. Также в Узбекистане запрещено многоженство.


А вот в России полностью закутанных в материю дам можно встретить где угодно, даже в крупных городах. И многие россияне этому факту отнюдь не рады. Собираются ли у нас перенимать опыт запретов на никабы, неизвестно.

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Метки: Видео   Казахстан   Касым-Жомарт Токаев   Узбекстан   мечать   никаб   социальные объекты   
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12k
Б.Касторский Час назад
Давно понятно, что вера верой, но без образования и медицины далеко не уйдешь. Так что решение верное. Да и Казахстан никогда особой религиозностью не отличался. Достаточно светское государство.
Наука и образование должны стоять во главе любого развития государства.
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5k
Chuna Полчаса назад
Тот же президент Токаев:
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев предложил (https://t.me/sputnikKZ/48047)https://t.me/sputnikKZ/48047) изменить национальный герб из-за присутствия в нем элементов советской эпохи и якобы возникающей сложности в его восприятии.

Что ж, неудивительно. От русскоязычных наименований в Казахстане избавляются давно, а большая часть предприятий, построенных ещё при СССР, распродана иностранным корпорациям.

Процесс дерусификации путем построения так называемого «казахского национализма» идёт полным ходом, и отказ от наследия Союза важная его часть. Нужна ведь мнимая самобытность.

В эту же канву можно приплести и недавнее высказывание (https://t.me/mardanaka/20141)https://t.me/mardanaka/20141) Токаева о том, что Казахстан является наследником Золотой Орды. Вникать в исторические факты никто не будет, зато теперь у националистов в Казахстане есть новый легализованный президентом повод для гордости.
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33k
Ashabad 42 минуты назад
"Президент призвал..." - глупейшая ситуация. И, кстати, у нас тоже самое. "Президент поручил..." и потом проверил выполнение - вот так правильно. А для этого нужна система. А лучшая система - это плановая экономика. Не такая, как была в СССР, тем не менее она выступает за образец.
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14k
кот базилий Час назад
Будут носить накомарники обойдя запрет)))
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2M
Иван Кемеров Час назад
Несколько свежих цитат президента Казахстана Токаева про униформу радикальных исламистов.

«Стремление радикально настроенных неофитов навязать обществу чуждые религиозные идеалы, в том числе в виде архаичной формы одежды, является неприкрытым вызовом нашим традиционным устоям и ценностям. Мы должны опираться на тысячелетние религиозные знания и духовные ориентиры именно наших предков».

Или вот:

«Облачение во все черное противоречит мировосприятию нашего народа, является бездумным копированием инородных норм, обусловленным религиозным фанатизмом».

Один за другим лидеры среднеазиатских государств высказываются против исламских радикалов и их униформы. Где-то подобную одежду просто запрещают. Как думаете, в какую многонациональную страну, в таких условиях, устремляются радикалы? Конечно же в РФ, вот, например, на видео свежий случай в Москве. Подписчик снял на видео очередную «неофитку», со словами “вы в курсе, что такое здесь запрещено?”. Но, к сожалению, это не так, пока не запрещено. Здесь таких иностранных специалистов очень рады видеть, особенно в отдельных дружных регионах.

Всё ждём, когда какой-нибудь депутат наконец инициирует запрет в России униформы радикальных исламистов. Напомним, что даже в Чечне она под негласным запретом.
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
Самое интересное что в мусульманских странах эти ваххабитские наряды запрещены а в России ходи на здоровье.
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39k
АнтонПолднев Час назад
Бизнесменам не до школ и социально значимых объектов. Им надо грехи застраивать, то есть замаливать. У нас в 90-е такая же тенденция была. Что ни ОПГ, так обязательно строительством церквы отличились.
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
Я бы поостерёгся делать такие заявления, помница совсем недавно по линии ОДКБ туда летали наши десантники . Просто молча делать больше школ и больниц и без заявлений.
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872
Сосед ватажный Час назад
И побольше производства а поменьше одиниксбетов и прочих олимбетов
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