"Потомки будут благодарны": президент Казахстана призвал к запрету никабов и порекомендовал строить больницы и школы, а не только мечети

Также президент Казахстана отметил, что среди состоятельных бизнесменов есть те, кто из собственного кармана финансирует строительство зданий, однако чаще всего возводимые объекты - это мечети. Между тем, более полезным делом стало бы появление социально важных учебных, культурных и лечебных заведений: школ, больниц, библиотек, музеев, спортивных комплексов.

"Уверен, что потомки оценят по достоинству и будут благодарны именно за такие конкретные дела. Капитанам бизнеса важно во всем проявлять активность и социальную ответственность, по мере возможности помогая своим соотечественникам", – призвал Касым-Жомарт Токаев.