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Корабль "Союз МС-24" с первой белорусской женщиной-космонавтом успешно приземлился в Казахстане

Корабль "Союз МС-24" с первой белорусской женщиной-космонавтом успешно приземлился в Казахстане

Автор:
06 апреля 2024 17:36
Сообщество : Космос
Метки: Белоруссия   Видео   Казахстан   Союз МС-24   мкс   приземление   роскосмос   
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Члены экипажа чувствую себя хорошо. Посадка прошла гладко, без внештатных ситуаций.

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-24" с международным экипажем благополучно приземлился в степи Казахстана. На Землю вернулись участники 21-ой экспедиции на МСК — Олег Новицкий, первый космонавт Белоруссии Марина Васильева, которые провели на станции 14 суток, а также астронавт NASA Лорал О’Хара. Последняя входила в состав 70-й длительной экспедиции и провела на МКС 204 дня. Сообщается, что посадка произошла в 10:18 в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Члены экипажа чувствую себя хорошо, однако после эвакуации космонавтов медики проведут их первичный осмотр, они определят уровень кислорода в крови, артериальное давление и окажут первую медицинскую помощь.

Сообщается, что на МКС остается экипаж 71-й длительной экспедиции. Это космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон.

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Метки: Белоруссия   Видео   Казахстан   Союз МС-24   мкс   приземление   роскосмос   
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12  комментариев
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128k
Аааа 2 часа назад
с возвращением!
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0
Олень 4 минуты назад
Почему не на полях Беларуси?
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Комментарий удален. Причина: флуд
−9
76
usla2000 Час назад
Ну что сказать. Только гордиться. Молодцы наши. И их. Плевать на политику. Космос он выше всех. Там другое.
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11k
Клёст 2 часа назад
С возвращением!))
)Интересно, а ей героя республики Беларусь присвоят, по опыту СССР и России?
Действительно любопытно.
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159
Влад Клёст Час назад
Можете не сомневаться. Будет полный аналог Терешковой. С занесением в учебники и верховное правительство,с правом корректировки конституции..
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10k
sedoisever 2 часа назад
Америкосов-то нахрена катаем? Хотя..., если по тройному счётчику. ))
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1953 поста (1960 в горячем)
Лесник
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