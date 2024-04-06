Корабль "Союз МС-24" с первой белорусской женщиной-космонавтом успешно приземлился в Казахстане

Члены экипажа чувствую себя хорошо. Посадка прошла гладко, без внештатных ситуаций.
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-24" с международным экипажем благополучно приземлился в степи Казахстана. На Землю вернулись участники 21-ой экспедиции на МСК — Олег Новицкий, первый космонавт Белоруссии Марина Васильева, которые провели на станции 14 суток, а также астронавт NASA Лорал О’Хара. Последняя входила в состав 70-й длительной экспедиции и провела на МКС 204 дня. Сообщается, что посадка произошла в 10:18 в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.
Источник:
Члены экипажа чувствую себя хорошо, однако после эвакуации космонавтов медики проведут их первичный осмотр, они определят уровень кислорода в крови, артериальное давление и окажут первую медицинскую помощь.
Источник:
Сообщается, что на МКС остается экипаж 71-й длительной экспедиции. Это космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон.
Источник:
Источник:
Источник:
- «Есть касание»: российский модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС
- Подаренный президенту Зимбабве белорусский трактор не завёлся в самый ответственный момент
- «Роскосмос» впервые за 12 лет отправил на МКС космических туристов
- Два российских космонавта и астронавт НАСА успешно приземлились в Казахстане
- Пинали по голове: в детском саду Алматы жестоко избили ребенка
)Интересно, а ей героя республики Беларусь присвоят, по опыту СССР и России?
Действительно любопытно.