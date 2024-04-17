"Ты у меня не на казахском спросила": курьера выбесило, что заказчица общается с ним на русском языке

Несмотря на напутствие президента Казахстана касательно русского языка, отдельные граждане страны продолжают нагнетать обстановку.
Он заметил, что пример других стран, в которых боролись с русским языком, в этом смысле весьма показателен.
В Казахстане нет нет да поднимают голову националисты-русофобы, которые требуют, чтобы все жители страны говорили на государственном языке. Вот один из примеров. Курьер привёз заказ, а когда девушка спросила, как может расплатиться, возмутился тем, что разговор ведётся на русском языке.
"Ты у меня не на казахском спросила! Ты что, в России что ли живешь? Ты кто такая чтобы здесь говорить на русском?" - недоумевает молодой человек, отказавшийся снять шлем.
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Между тем, русский является вторым по значимости официальным языком в Казахстане. И притеснять людей, которые говорят на нём, по меньшей мере недальновидно - об этом заявил не абы кто, а президент страны Токаев. В ходе поездки по Костанайской области глава Казахстана общался с местными жителями и затронул этот вопрос.
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Кстати, в 2022 году Токаев выступил с инициативой о создании под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка, но у отдельных казахов, похоже, на этот счёт другое мнение.
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Наглосаксы.
Это их любимый метод.
Дестабилизировать весь мир и снимать сливки.