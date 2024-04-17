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"Ты у меня не на казахском спросила": курьера выбесило, что заказчица общается с ним на русском языке

"Ты у меня не на казахском спросила": курьера выбесило, что заказчица общается с ним на русском языке

Автор:
17 апреля 2024 15:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Казахстан   Касым-Жомарт Токаев   Токаев   конституция   национализм   русский язык   статус русского языка в Казахстане   
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Несмотря на напутствие президента Казахстана касательно русского языка, отдельные граждане страны продолжают нагнетать обстановку.


Он заметил, что пример других стран, в которых боролись с русским языком, в этом смысле весьма показателен.


В Казахстане нет нет да поднимают голову националисты-русофобы, которые требуют, чтобы все жители страны говорили на государственном языке. Вот один из примеров. Курьер привёз заказ, а когда девушка спросила, как может расплатиться, возмутился тем, что разговор ведётся на русском языке.


"Ты у меня не на казахском спросила! Ты что, в России что ли живешь? Ты кто такая чтобы здесь говорить на русском?" - недоумевает молодой человек, отказавшийся снять шлем.



Между тем, русский является вторым по значимости официальным языком в Казахстане. И притеснять людей, которые говорят на нём, по меньшей мере недальновидно - об этом заявил не абы кто, а президент страны Токаев. В ходе поездки по Костанайской области глава Казахстана общался с местными жителями и затронул этот вопрос.



Кстати, в 2022 году Токаев выступил с инициативой о создании под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка, но у отдельных казахов, похоже, на этот счёт другое мнение. 

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Метки: Видео   Казахстан   Касым-Жомарт Токаев   Токаев   конституция   национализм   русский язык   статус русского языка в Казахстане   
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15  комментариев
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12k
Том Сойер 2 часа назад
Мамбет сыкливый...
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3k
Pioner76 15 минут назад
женскопромежуткоглазые твари.
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14k
gavrosh 16 минут назад
Вот на таких дурачков и ставят пиндосы.
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1k
Андрей Граф 41 минуту назад
я к Казахам отношусь очень хорошо, а этот просто сын ишака трусливый, выгнать нафиг из курьеров, пусть дворником работает
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546
Игорь 45 минут назад
Да, согласен, в последнее время стало больше стычек на бытовом уровне из-за таких мамбетов. Они из сельских районов в города приезжают, без понятий, без воспитания (или наоборот , с соответствующим воспитанием) и начинают права качать. Да и в магазинах, на транспорте стало много чисто казахско говорящих, кандасов (оралманов), которые вообще принципиально русский учить не желают, а зачем он им?
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97k
Доктор Джонс Час назад
Как всегда маргинальные "языковые борцы" имеют никакое образование и селюковское воспитание...
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43k
Notan Blaine 2 часа назад
До прихода русских, ни какого Казахстана и казахов не было, а были разрозненные плема, что постоянно враждовали между собой. Идею национального самосознания им дали большевики. Теперь русские получают заслуженную благодарность за это. А ведь могли бы поступить как цивилизованные европейцы, рассорить местные племага и поставлять им орудие, а пока те заняты убийством друг другу качать их ресурсы.
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27k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Ещё бы возмутился, что на мопеде приехала, а не на ишаке!
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6k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Интересно кто этого мелкого питараса научил этим закидонам.
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7k
Lexx 2 часа назад
Вот ещё одна самая древняя раса вылезла. Ну и что эти верблюдойобы сделали? По Кызылкуму песка насыпали, а степь ковылём и полынью засеяли. Язык у них, #ля, видите ли. Алфавит свой даже не придумали, взяли кириллицу, нескольким буквам прикрутили хрень всякую, всё! Алфавит готов.
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369
Dima 2 часа назад
нееее этих мамбетов даже история ни чему не учит!
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18k
Majul 2 часа назад
Типичный рагуль, только казах. Мозгов нет, понимания нет, "титульная" нация ага
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2010 постов (1998 в горячем)

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