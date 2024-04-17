"Ты у меня не на казахском спросила": курьера выбесило, что заказчица общается с ним на русском языке

Он заметил, что пример других стран, в которых боролись с русским языком, в этом смысле весьма показателен.

В Казахстане нет нет да поднимают голову националисты-русофобы, которые требуют, чтобы все жители страны говорили на государственном языке. Вот один из примеров. Курьер привёз заказ, а когда девушка спросила, как может расплатиться, возмутился тем, что разговор ведётся на русском языке.