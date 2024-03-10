Вы знали, почему индейцы носили длинные волосы? Точно не для красоты!

С древних времён люди разных культур всегда наделяли свои волосы мистицизмом, символизмом и религиозностью.

Например, Меровинги (династия длинноволосых франкских королей) верила, что в их длинных волосах хранится сила предков, и если король лишался своих волос, то он терял законное право на трон.

Рыцари-тамплиеры отращивали длинные волосы по подобию Христа. А в Древней Греции длительное время длинные волосы для мужчин считались просто символом красоты.

Но в религиозном значение длинные волосы часто соотносят с легендарным ветхозаветным Самсоном, который был силачом, рожденным по воле Божьей, силу которому даровал Господь через его длинные волосы. Благодаря своим локонам, которые Самсон поклялся никогда не стричь, у него хватало сил сражаться с филистимлянами и обладать непревзойденной мощью. Всё изменилось, когда он полюбил женщину (филистимлянку). Её народ поручил ей обнаружить слабость Самсона и помочь им победить этого героя.

Самсон поведал женщине свою тайну, что именно его длинные волосы даруют ему его силу, и как только он заснул, она срезала волосы Самсону. И когда тот проснулся, то обнаружил, что его силы ушли, и он был быстро побежден врагом: ему выкoлoли глaзa и сделали рабом.

Во многих культурах стрижка волос угнетателями также была показательным наказанием или yнижением, означавшим поражение. Сбривание волос даже в современном обществе часто символизирует сейсмический сдвиг внутри человека, будь то духовный, психологический или физиологический.

Здоровье также часто оценивают по состоянию волос, а болезнь или стресс можно обнаружить, если волосы вдруг сыпаться или выпадать.

Но почему индейцы носили длинные волосы?