Вы знали, почему индейцы носили длинные волосы? Точно не для красоты!

Если вы покопаетесь в Интернете и посмотрите на сохранившиеся фотографии индейцев в XIX века, то убедитесь, что большинство индейских племён предпочитали носить длинные волосы.
Если вы думаете, что они это делали просто для красоты, то вы ошибаетесь.
Для начала краткий экскурс: издревле длинные волосы обладали религиозностью у многих народов
С древних времён люди разных культур всегда наделяли свои волосы мистицизмом, символизмом и религиозностью.
Например, Меровинги (династия длинноволосых франкских королей) верила, что в их длинных волосах хранится сила предков, и если король лишался своих волос, то он терял законное право на трон.
Рыцари-тамплиеры отращивали длинные волосы по подобию Христа. А в Древней Греции длительное время длинные волосы для мужчин считались просто символом красоты.
Но в религиозном значение длинные волосы часто соотносят с легендарным ветхозаветным Самсоном, который был силачом, рожденным по воле Божьей, силу которому даровал Господь через его длинные волосы. Благодаря своим локонам, которые Самсон поклялся никогда не стричь, у него хватало сил сражаться с филистимлянами и обладать непревзойденной мощью. Всё изменилось, когда он полюбил женщину (филистимлянку). Её народ поручил ей обнаружить слабость Самсона и помочь им победить этого героя.
Самсон поведал женщине свою тайну, что именно его длинные волосы даруют ему его силу, и как только он заснул, она срезала волосы Самсону. И когда тот проснулся, то обнаружил, что его силы ушли, и он был быстро побежден врагом: ему выкoлoли глaзa и сделали рабом.
Во многих культурах стрижка волос угнетателями также была показательным наказанием или yнижением, означавшим поражение. Сбривание волос даже в современном обществе часто символизирует сейсмический сдвиг внутри человека, будь то духовный, психологический или физиологический.
Здоровье также часто оценивают по состоянию волос, а болезнь или стресс можно обнаружить, если волосы вдруг сыпаться или выпадать.
Но почему индейцы носили длинные волосы?
Длина волос и причёски играли ключевую роль в жизни индейцев, сообщая окружающим о различных событиях и чувствах, выражаемых человеком.
Волосы отражали состояние веселья или траура, текущий этап жизни, а также показывали, достиг ли человек совершеннолетия, может ли он вступить в брак или и вовсе каков его статус в племени.
Для индейцев человеческие волосы были священными дарами Матери-Земли (как трава на земле), которые способны передавать энергию духов, поэтому было неприемлемо трогать волосы другого человека без его согласия. Это не что-то личное, это часто было их способом защитить себя от энергии человека, о котором они ничего не знали.
Стили причесок среди мужчин и женщин в разных племенах могли значительно отличаться: от распущенных до заплетенных, сбритых (как у ирокезов) или собранных в узел. Эти разнообразные стили указывали на принадлежность человека к определенному племени и служили маркерами периода мира или войны.
- Племена навахо интерпретировали длинные волосы как физическое воплощение духовного роста, аналогично траве, распространяющейся по всему миру, как волосы Матери-Земли. Поэтому во время длительных походов индейцы привязывали часть волос своих умерших предков к своим волосам, чтобы те "духовно" всегда были рядом и могли дать им совет.
- А индейцы из племени ирокезов традиционно сбривали большую часть волос в молодости и носили головные уборы из щетины или шерсти животных. Право на отращивание волос и приобретение мудрости духов молодой индеец должен был заслужить через совершение подвигов на охоте или на войне в битве.
Различные племена индейцев придавали волосам разное духовное значение, однако почти все они усваивали с детства, что их волосы являются прямым связующим звеном между человеком, природой и духами.
Мог ли индеец побрить свои волосы?
Отрезание волос у индейцев же символизирует нечто экстраординарное.
Обычно в традициях коренных американских народов часто многие племена стригли волосы в период траура, символизируя глубокую душевную боль, вызванную утратой близких.
Но иногда стрижка волос также могла означать отделение человека от своих прошлых действий или мыслей, словно обновление себя для поиска новой жизненной цели или осознания своего предназначения.
Однако, индейцы также верили, что волосы - это их шестое чувство
Сами индейцы часто утверждают, что длинные волосы - это их шестое чувство. Они сравнивают свои волосы с тем, как шерсть у кошек встает дыбом, когда те напуганы и готовятся к нападению.
И с подобным высказыванием соглашались даже в армии США. Например, на сайте WakingTimes.com рассказывается о заявлении работника Медицинского центра по делам ветеранов в США во время войны во Вьетнаме.
В этом заявлении утверждается, что, коренные американцы из племени чокто и навахо на поле боя проявили «выдающиеся, почти сверхъестественные способности» в том, что касается разведки. Каким-то неожиданным образом они могли замечать приближающегося врага на очень далёком расстоянии, определять различные мелочи (вроде движения в листве), которые не замечал ни один профессиональный разведчик. Однако, как только эти индейские разведчики лишались своих длинных волос и были пострижены под обычные стандарты американских солдат, то они переставали «чувствовать» рядом врага, а их «интуиция» не работала.
В отчете утверждается, что правительственные институты и учёные даже решили протестировать эту необычную историю, чтобы сравнить эффективность разведчиков из числа коренных американцев с длинными волосами и с короткими волосами, и обнаружили, что длинноволосые индейцы превосходили тех, чьи волосы были коротко подстрижены.
Предложенная учёными теория заключалась в том, что длинные волосы могли действовать как продолжение нервной системы, поскольку, в отличие от того, как кошачьи усы передают информацию кошке, когда она приближается к добыче, длинные волосы действовали как шестое чувство.
Организм млекопитающих развивался на протяжении миллионов лет. Навыки выживания человека и животного порой кажутся почти сверхъестественными. Наука постоянно делает новые открытия об удивительных способностях человека. Каждая часть тела выполняет определённую роль для выживания человека и благополучия его тела в целом. У волосы не исключение.
Но так или иначе, реальных научных доказательств тому, что волосы способны работать как "антенна" и помогать человеку усиливать свои чувства в дикой природе - не имеют реальных научных доказательств, поэтому являются не более чем простым предположением.
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