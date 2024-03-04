16 вещей, которые вы не знали о Международной космической станции 

Многоцелевой космический исследовательский комплекс вращается вокруг нашей планеты, делая один виток примерно за 90 минут. И это происходит непрерывно на протяжении более 25 лет. И несмотря на возникающие неисправности, начиная от поломки туалета и заканчивая утечками воздуха, космолаборатория продолжает работать и по сей день.

Международная орбитальная станция — пример невероятной инженерной мысли и человеческой изобретательности. В ней собраны все самые новаторские изобретения и технологии, вплоть до уникальных мер пожарной безопасности и создания условий для микрогравитации, а также сложных систем рециркуляции воды.

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