Кто придумал 29 февраля, и для чего понадобился дополнительный день в году

Суеверные люди опасаются високосного года, считая, что он принесет проблемы и неудачи. Однако так было не во всех культурах. Например, во многих европейских странах 29 февраля на протяжении веков был особенным днем, который с нетерпением ждали женщины. Предлагаем разобраться с народными поверьями, а также узнать, зачем же нам нужен лишний зимний день.

Кто его придумал

Лишний зимний день миру подарил Юлий Цезарь. До 46 года Рим жил по календарю, который был основан на египетском. По нему год составлял 355 дней, и регулярно один раз в несколько лет добавлялся еще месяц. Чтобы облегчить подсчеты, император вместе с астрономами Александрии решил модернизировать календарь. Ученые наблюдали за солнцем и пришли к выводу, что в каждом годе не ровно 365 суток, в нем есть еще 6 дополнительных часов. Именно они за четыре года и образуют еще один полноценный день. Так и появился високосный год. Из-за нового календаря 46 год стал самым долгим в истории: почему он продлился 445 дней, мы рассказывали в этом материале.