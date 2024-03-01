Кто придумал 29 февраля, и для чего понадобился дополнительный день в году

Почему раз в четыре года зима длинней, а некоторые девушки мечтают, чтоб 29 февраля поскорее наступило?
Суеверные люди опасаются високосного года, считая, что он принесет проблемы и неудачи. Однако так было не во всех культурах. Например, во многих европейских странах 29 февраля на протяжении веков был особенным днем, который с нетерпением ждали женщины. Предлагаем разобраться с народными поверьями, а также узнать, зачем же нам нужен лишний зимний день.
Кто его придумал
Лишний зимний день миру подарил Юлий Цезарь. До 46 года Рим жил по календарю, который был основан на египетском. По нему год составлял 355 дней, и регулярно один раз в несколько лет добавлялся еще месяц. Чтобы облегчить подсчеты, император вместе с астрономами Александрии решил модернизировать календарь. Ученые наблюдали за солнцем и пришли к выводу, что в каждом годе не ровно 365 суток, в нем есть еще 6 дополнительных часов. Именно они за четыре года и образуют еще один полноценный день. Так и появился високосный год. Из-за нового календаря 46 год стал самым долгим в истории: почему он продлился 445 дней, мы рассказывали в этом материале.
Новый римский календарь назвали юлианским в честь императора, и столетия мир жил именно по нему. В григорианском календаре некоторые неточности в подсчетах были устранены, но правила 29 февраля остались.
Касьян, который разгневал Бога
На 29 февраля по церковному календарю приходятся именины Касьяна, и об этом есть даже история. По пути в рай Николай Угодник и святой Касьян встретили крестьянина, у которого телега застряла грязи. Николай решил ему помочь, а Касьян не захотел марать руки. За эту черствость Касьян был наказан, и именно по этой причине его именины приходятся на такой день.
Кстати, есть и другая история: святой стоит на страже у входа в ад, а выходной у него лишь раз в четыре года.
Что касается самой церкви, то она крайне негативно относится к этим историям, и считает, что подобные легенды от лукавого и не имеют никакого отношения к Иоанну Кассиану.
Год, когда нужно быть тише воды и ниже травы
Високосный год сопровождает огромное количество суеверий: например в этот год нельзя выходить замуж, нельзя менять работу и вообще лучше сильно не активничать. Но, пожалуй, самый странный запрет касается грибников: да-да, есть суеверие, что в високосный год нельзя ходить за грибами. Ну и конечно, 29 февраля считался очень страшным днем: люди верили, что в Касьянов день нельзя выходить на улицу, так как несчастья подстерегают повсюду.
Однако тут стоит включить логику и положиться на научное объяснение. В конце концов, почему к 29 февраля не относится как к особому дню, который бывает только раз в четыре года, и по этому поводу не устроить праздник?
Рожденные в дополнительный день
Сегодня примерно четыре миллиона человек ― именинники. Так как же справлять праздник в другие годы? Для этого есть свой способ подсчета, который изобрел немец Хайнрих Хемме. Он разработал целую схему празднования: те, кто появился на свет до шести утра 29 февраля, должны праздновать свой день рождения на день раньше. Если же человек родился ближе к полуночи, тогда праздник стоит отмечать в первый день весны.
Для тех, кто появился на свет в дневное время, нужно чередовать празднество: первые два года отмечать его в последний день зимы, а следующие два года ― весной.
Перенос праздника
Но все же в этот дополнительный зимний день рождается гораздо больше детей, и 4 миллиона именинников ― это лишь официально зарегистрированные даты рождения. Большинство новоиспеченных родителей переносят день рождения ребенка на первый день весны.
Конечно, главный мотив в следующем: чтобы дочка или сын не обижались за потерянное празднество.
День, когда женщины делают предложения мужчинам
С 29 февраля связан один необычный шотландский закон: в XIII веке этот день было решено подарить всем незамужним девушкам и женщинам. Так, раз в четыре года любая дама могла позвать мужчину замуж, и при этом он обязан был согласиться. Если же он отказывался, то должен был заплатить штраф.
На самом деле у этого закона был скрытый мотив: шотландские власти были обеспокоены количеством старых дев. Незамужних женщин было много лишь из-за того, что мужчины гибли тысячами в различных сражениях. Так что нововведение позволяло хоть как-то сократить печальную статистику одиноких дам.
Источник:
- Когда на Руси увлеклись знаками Зодиака
- Бобр может прыгнуть на несколько метров, используя хвост как пружину
- Знаете ли вы, почему ковбои заряжали только 5 патронов в свои 6-зарядные револьверы?
- Почему первые календари тщательно скрывали от народа
- Почему моряки веками спали в гамаках на кораблях