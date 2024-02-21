12 необычных традиционных головных уборов, которые ранее было принято носить на Руси

Преимущественно внимание уделялось головным уборам замужних женщин и невест из-за их символического значения. Однако мужские так же не оставались без внимания. Среди них тоже можно встретить довольно много интересных экземпляров.

Отличительной чертой традиционных головных уборов на Руси было то, что они часто украшались яркими тканями, бисером, мехом или золотом. Некоторые привлекали внимание техникой изготовления. С течением времени многие из этих уникальных головных уборов ушли в прошлое, став по большей части предметами коллекционирования. Давайте посмотрим, как же они выглядят.