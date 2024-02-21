12 необычных традиционных головных уборов, которые ранее было принято носить на Руси

В традиционной одежде древних славян особое место занимали головные уборы, которые не только защищали от холода, зноя, но и являлись важным элементом культуры и обрядов. На Руси существовало множество различных видов шляп, шапок и, конечно же, кокошников.
Преимущественно внимание уделялось головным уборам замужних женщин и невест из-за их символического значения. Однако мужские так же не оставались без внимания. Среди них тоже можно встретить довольно много интересных экземпляров.
Отличительной чертой традиционных головных уборов на Руси было то, что они часто украшались яркими тканями, бисером, мехом или золотом. Некоторые привлекали внимание техникой изготовления. С течением времени многие из этих уникальных головных уборов ушли в прошлое, став по большей части предметами коллекционирования. Давайте посмотрим, как же они выглядят.
Один из древнейших головных уборов, который могли надевать замужние женщины только после рождения ребёнка. Носили кику и в будние дни, и в праздники. Порой высота головного убора могла достигать приличных значений (около 20-30 сантиметров). Чтобы удержать его на голове, женщинам приходилось высоко поднимать голову. Кстати, благодаря этому и появилось слово «кичиться», что значит — ходить с гордо поднятой головой.
Праздничный головной убор, главная цель которого заключалась в защите от дурного глаза. Впервые появление кики копытообразной упоминается в документе 1328 года.
Сложный головной убор замужних женщин, который имел множество вариантов исполнения. Чаще всего он состоял из боковых частей и хвоста, представлявшего собой нашитые по кругу плиссированные разноцветные ленты. Почти все «сороки» были обнаружены на территории Тульской губернии.
Мужской головной убор, являвшийся прототипом шапки-ушанки. Представлял собой тёплую шапку с тремя откидными деталями.
Универсальный головной убор, имевший множество вариантов пошива. Имел повседневный и праздничный вариант. Впервые упоминался в письменных источниках 17 века.
Это свадебный головной убор, который украшался шишками и жемчугом. Поверх шишака, как правило, надевался белый платок, расшитый золотом.
Ещё один вариант свадебного головного убора.
Головной убор, который носили состоятельные мужчины и женщины.
Компактный и невероятно нарядный головной убор, сделанный из шёлка, бархата и драгоценных камней, прикрывал лишь макушку. Чтобы дополнить его, женщины надевали под него широкую жемчужную поднизь.
Высокая шапка с меховыми отворотами. Её носили как обычные крестьяне, так и богатые люди. Последние вместо пуговиц пришивали к ней драгоценные камни.
Это праздничная шляпа в форме цилиндра, сделанная методом валяния. Особой популярностью она пользовалась у русских извозчиков.
Особенность этого головного убора заключалась в том, что он был должен полностью скрывать волосы. Являлся атрибутом замужней женщины.
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