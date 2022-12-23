Мифы и заблуждения об индейском «томагавке»

Когда каменная эпоха была отправлена на периферию истории появлением технологий выплавки металла, то и оружие едва ли не в первую очередь переориентировали под новый, более прочный и долговечный, материал. На территории Европы, Азии, Северной Африки и Ближнего Востока быстро смогли не только приручить более привередливую сталь, но и создать более утонченные виды холодного оружия – ножи, кинжалы и мечи.

И только в Северной Америке технической революции не произошло, во многом из-за ее удаленности от других континентов. Конечно, выплавка и обработка металлов со временем также появилась в арсенале умений древних индейцев, однако в основном эти технологии применялись в отношении более мягких меди и золота, а целью этой работы было изготовление ювелирных украшений и атрибутов для сакральных ритуалов. Само собой, на развитие оружия эта тенденция никак не повлияла – единственными материалами для его изготовления оставались дерево и камень.