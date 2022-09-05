Флот аборигенов. На каких судах плавали индейцы доколумбовой Америки?

Морская торговля между Северной и Южной Америкой

В цивилизационном развитии страны доколумбовой Америки находились на разных ступенях развития. Государства ацтеков, майя, тольтеков находились на уровне IV тысячелетия до н.э., оставшись на одной ступени с царствами Древнего Египта или Шумера.

В то же время инки построили империю, не уступавшую по площади и населению странам Европы, а по цивилизационному развитию находились на уровне государств Античности.

И всё же, доколумбовая Америка сильно отставала от цивилизаций Старого Света. Классических морских судов с коробчатым корпусом, мачтами и реями у индейцев не было.

Подобно древним египтянам, передвигавшимся по Нилу на папирусных лодках, аборигены Америки передвигались на тростниковых и бальзовых плотах и каноэ. Впрочем, они обладали достаточной плавучестью, позволявшей людям свободно торговать между континентами.