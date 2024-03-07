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Что значит фраза «после дождичка в четверг»?

Что значит фраза «после дождичка в четверг»?

Автор:
07 марта 2024 08:32
Сообщество : Факты
Метки: После дождичка в четверг   интересно   познавательно   факты   фото   фраза   
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После дождичка в четверг, когда рак на горе свистнет, после второго пришествия, на морковкино заговенье – все эти фразы означают, что вероятность какого-то события стремится к нулю. Но если свистящих раков или второго пришествия действительно никто не видел, то осадки по четвергам все же выпадают. Почему же так говорят?

Выражение связано с противостоянием православия с бытующими в народном сознании языческими традициями. Несмотря на то что Русь крестили еще в 988 году, пережитки языческих обрядов у славян сохранились, например гулянья на Масленицу или праздник Ивана Купалы. Некоторые вещи было не искоренить, но формировать негативное отношение к язычеству христианство пыталось.

Фразеологизм «после дождичка в четверг» отсылает к культу бога грома и молнии Перуна – славянского «коллеги» греческого Зевса, скандинавского Тора, римского Юпитера, кельтского Тараниса. Четверг – четвертый день недели – у этих народов традиционно посвящали богу-громовержцу. Считалось, что если он услышал молитвы изнывающих от засухи, то посылал в четверг на землю дождь.

На практике такое «расписание», конечно же, соблюдалось не всегда. Поэтому в христианстве выражение «после дождичка в четверг» означало «ты не дождешься, когда Перун внемлет твоим мольбам»: фраза выражала полное недоверие к язычеству.

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Метки: После дождичка в четверг   интересно   познавательно   факты   фото   фраза   
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3  комментария
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9k
Maximvs 52 минуты назад
Логично. Четверг - thursday=torsdag=день Тора (бога молний и грома)
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5k
Руслан 50 минут назад
Ветер (на верхней картинке) подозрительно напоминает Трампа
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11k
GRuslan 50 минут назад
Сегодня четверг и дождь. Говорят у природы нет плохой погоды, но когда холодно, солнце спряталось за тучами и моросит дождь, то думаешь все таки есть.
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