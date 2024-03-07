Что значит фраза «после дождичка в четверг»?

Выражение связано с противостоянием православия с бытующими в народном сознании языческими традициями. Несмотря на то что Русь крестили еще в 988 году, пережитки языческих обрядов у славян сохранились, например гулянья на Масленицу или праздник Ивана Купалы. Некоторые вещи было не искоренить, но формировать негативное отношение к язычеству христианство пыталось.

Фразеологизм «после дождичка в четверг» отсылает к культу бога грома и молнии Перуна – славянского «коллеги» греческого Зевса, скандинавского Тора, римского Юпитера, кельтского Тараниса. Четверг – четвертый день недели – у этих народов традиционно посвящали богу-громовержцу. Считалось, что если он услышал молитвы изнывающих от засухи, то посылал в четверг на землю дождь.