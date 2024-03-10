Мать чуть не зарезала парня, который бросил её дочь 8 Марта

Инцидент произошел в Екатеринбурге, в ЖК «Хрустальные ключи» на улице Латвийской. По словам соседей, парень с девушкой проживали в одной квартире, но мира между ними не было, ребята постоянно ругались и иногда дрались.





Вот и решил бедолага сделать на 8 марта даме подарок - расстаться с ней. Как показала практика, затея была мягко говоря неудачная. Девушка пожаловалась матери, а та всему подъезду показала, кто в этой семье главный.

Сначала женщина ругалась матом и грозилась убить парня за то, что тот расстался с её дочкой именно в Международный женский день.