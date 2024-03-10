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Мать чуть не зарезала парня, который бросил её дочь 8 Марта

Мать чуть не зарезала парня, который бросил её дочь 8 Марта

Автор:
10 марта 2024 06:15
Сообщество : Жить в России
Метки: 8 марта   Видео   отношения   парень и девушка   поножовщина   теща   
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Как вы думаете хорошая ли это идея расстаться с девушкой 8 марта. Так вот один смельчак решил это сделать, в результате его чуть на тот свет не отправил.

Инцидент произошел в Екатеринбурге, в ЖК «Хрустальные ключи» на улице Латвийской. По словам соседей, парень с девушкой проживали в одной квартире, но мира между ними не было, ребята постоянно ругались и иногда дрались.


Вот и решил бедолага сделать на 8 марта даме подарок - расстаться с ней. Как показала практика, затея была мягко говоря неудачная. Девушка пожаловалась матери, а та всему подъезду показала, кто в этой семье главный.

Сначала женщина ругалась матом и грозилась убить парня за то, что тот расстался с её дочкой именно в Международный женский день.

«Мужчина нормальный, соседи напротив говорят, проблем с ним не было, не алкаш, а вот его бывшая сожительница – неадекватная совсем. Ругались часто. Он пытался с ней расстаться неоднократно. В этот раз вот расстался и завертелось. Вчера всех забрали в отделение, мамашка дуру клеит, типа не помнит ничего. Соседи показания дают.

Женщина была очень нетрезвая, пришла на разборки с группой поддержки. Дочь её там же присутствовала, хихикала на лестнице при мне. Маман пришла с толпой, вломились в квартиру и начали избивать парня и его гостей, а маман его потом ещё ножом пырнула. Вчера его скорая осматривала. Одному из гостей голову разбили. Она угрожала соседке напротив, тоже к ней в квартиру вломилась и разнесла прихожую».

Женщина в порыве эмоций вырвала водопроводную трубу, затопило 14 этажей, теперь в доме отключена вода.



«Воду перекрыли, последствия пока не устранили. Ждут, видимо, когда высохнет. Подъезд в хлам. С квартирами – кому как повезло. С 24-го по 10-й этаж всё залило».

Соседи планируют подать коллективный иск и пригласили экспертов для оценки нанесенного ущерба.

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Метки: 8 марта   Видео   отношения   парень и девушка   поножовщина   теща   
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19  комментариев
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1k
Евгений Час назад
Судя по последствиям, дата расставания роли не играла. То же самое было бы и на масленницу, и т.д.
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987
Макс Химки 3 минуты назад
Зачем сделан акцент именно на 8 марта ? Человек если неадекватен то это не только по праздникам а 365 дней в году.
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601
Quantimus 9 минут назад
Парни у которых нет девушек 9 марта

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39k
koleos72 Полчаса назад
Мужик сбежал, мамаша сядет, а кто прынцессу кормить будет? Ещё найдёт!
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11k
АСИСЯЙ 49 минут назад
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11k
Клёст 59 минут назад
Что-то мне кажется парень легко отделался. Повезло)
Отвëл Бог ребëночка заделать, или ещë как-нибудь по неловкости жениться))
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189k
Men In Black Час назад
Алкашня ! (((
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
просто он не хотел брать кредит на кольцо с брюликом
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975
no. 2 часа назад
желаю перезревшей яжематери до конца дней работать на возмещение материального ущерба и морального вреда и оставить доченьке в качестве наследства долги.
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