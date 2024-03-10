Мать чуть не зарезала парня, который бросил её дочь 8 Марта

Как вы думаете хорошая ли это идея расстаться с девушкой 8 марта. Так вот один смельчак решил это сделать, в результате его чуть на тот свет не отправил.
Инцидент произошел в Екатеринбурге, в ЖК «Хрустальные ключи» на улице Латвийской. По словам соседей, парень с девушкой проживали в одной квартире, но мира между ними не было, ребята постоянно ругались и иногда дрались.
Вот и решил бедолага сделать на 8 марта даме подарок - расстаться с ней. Как показала практика, затея была мягко говоря неудачная. Девушка пожаловалась матери, а та всему подъезду показала, кто в этой семье главный.
Сначала женщина ругалась матом и грозилась убить парня за то, что тот расстался с её дочкой именно в Международный женский день.
«Мужчина нормальный, соседи напротив говорят, проблем с ним не было, не алкаш, а вот его бывшая сожительница – неадекватная совсем. Ругались часто. Он пытался с ней расстаться неоднократно. В этот раз вот расстался и завертелось. Вчера всех забрали в отделение, мамашка дуру клеит, типа не помнит ничего. Соседи показания дают.
Женщина была очень нетрезвая, пришла на разборки с группой поддержки. Дочь её там же присутствовала, хихикала на лестнице при мне. Маман пришла с толпой, вломились в квартиру и начали избивать парня и его гостей, а маман его потом ещё ножом пырнула. Вчера его скорая осматривала. Одному из гостей голову разбили. Она угрожала соседке напротив, тоже к ней в квартиру вломилась и разнесла прихожую».
Женщина в порыве эмоций вырвала водопроводную трубу, затопило 14 этажей, теперь в доме отключена вода.
«Воду перекрыли, последствия пока не устранили. Ждут, видимо, когда высохнет. Подъезд в хлам. С квартирами – кому как повезло. С 24-го по 10-й этаж всё залило».
Соседи планируют подать коллективный иск и пригласили экспертов для оценки нанесенного ущерба.
Источник:
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Отвëл Бог ребëночка заделать, или ещë как-нибудь по неловкости жениться))
Ну а практика показывает, что у нас и по тяжким статьям наказание не всегда адекватное содеянному. А здесь высвечивается хулиганка и мат.ущерб. В совокупности нифига особо ей не будет. К сожалению...
А на справедливость наказания каждый смотрит по своему. Именно поэтому принимают УК, ГК и КоАПП, как единые правила для всех.