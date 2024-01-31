Российский айтишник научил нейросеть общаться с девушками и она нашла ему жену

Сваха из неё вышла что надо - нейронка отсеяла 5 239 претенденток и остановилась на той самой. Идеальное попадание, парочка уже готова расписаться.
В 2021 году разработчик Александр Жадан загрустил - его бросила девушка. Пробовал найти новую, но всё шло как-то вяло и никто с ним общаться особенно не хотел. А кто хотел - от таких айтишник сам убегал в ужасе.
И он решил автоматизировать процесс: взял нейронку на основе GPT-3, обучил её трещать в Тиндере (тот самый, который свинтил из России) и отпустил программу на поиски дамы сердца.
Без косячков, конечно, не обошлось. Иногда галантная нейронка предлагала дамам провести первое свидание вечером в лесу и девушки сразу сливались. Другим щедрая сеть сулила подарки - те уже не отмораживались, но их блокировал сам айтишник.
Источник:
Когда парень набил руку и создал рабочий алгоритм - перенёс его на GPT-4 и дело пошло ещё бодрее. Начались свидания и пока паренёк зависал в кино и ресторанах, нейронка продолжала исправно охмурять новых девушек. Теперь общение с ней уже не выглядело как диалог с пьяным придурком - сеть внятно отвечала и уместно шутила.
По итогу: на эксперимент парень потратил 120 часов, $1432 на доступ к API и около 200 тысяч рублей на счета в ресторанах. Последняя цифра внушительная, но по сравнению со средней зарплатой программиста, не такая уж и большая. Может себе позволить тратить и больше. К тому же он считает, что без нейронки всё заняло было более 5 лет, а сумма потраченных денег зашкаливала бы за 13 миллионов рублей.
И желанная спутница жизни нашлась: тоже «на своей волне» - в общем, как и парень. Кстати, нейронку он не оставил и после того, как завязал роман с этой подругой. Сеть продолжила слать ей сообщения, когда парень работал и был сильно занят. А девчонка ей отвечала. Так что ребята и правда нашли друг друга.
Иногда парень спрашивал нейронку, как ему порадовать или удивить свою девушку, о чём с ней разговаривать и как не надоесть. Программа советовала, айтишник её слушался и всё выходило в лучшем виде.
Одним из последних советов было - женись.
И он сделал девушке предложение. В своём, фирменном стиле.
Источник:
Ну и главная фишка - это тот самый парень, который не так давно написал диплом с помощью нейросетки. Тогда он вызвал немало шума, но в итоге защиту его работы засчитали. Теперь вот переключился на девушек.
В России появился свой нейрогений. Да и не только у нас - другого такого в мире пока ещё не появилось.
Источник:
- Унижение. Доминирование. Давление: типичные будни мужчин в отношениях
- Программист-девственник решил найти себе девушку и жёстко «влетел»
- Американка вышла замуж за виртуального парня
- Лучше одному! Искренний пост про отношения между мужчинами и женщинами
- Облитая кислотой россиянка из Домодедово останется без глаза
Вот другой паренек который тоже увлекается компьютерами создал сурдопереводчик чтоб слышащие могли понимать глухонемых