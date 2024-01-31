По итогу: на эксперимент парень потратил 120 часов, $1432 на доступ к API и около 200 тысяч рублей на счета в ресторанах. Последняя цифра внушительная, но по сравнению со средней зарплатой программиста, не такая уж и большая. Может себе позволить тратить и больше. К тому же он считает, что без нейронки всё заняло было более 5 лет, а сумма потраченных денег зашкаливала бы за 13 миллионов рублей.

И желанная спутница жизни нашлась: тоже «на своей волне» - в общем, как и парень. Кстати, нейронку он не оставил и после того, как завязал роман с этой подругой. Сеть продолжила слать ей сообщения, когда парень работал и был сильно занят. А девчонка ей отвечала. Так что ребята и правда нашли друг друга.