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Российский айтишник научил нейросеть общаться с девушками и она нашла ему жену

Российский айтишник научил нейросеть общаться с девушками и она нашла ему жену

Автор:
31 января 2024 18:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Александр Жадан   Видео   Девушка   Нейросеть   Программист   брак   нейронка   отношения   поиск   разработчик   
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Сваха из неё вышла что надо - нейронка отсеяла 5 239 претенденток и остановилась на той самой. Идеальное попадание, парочка уже готова расписаться.

В 2021 году разработчик Александр Жадан загрустил - его бросила девушка. Пробовал найти новую, но всё шло как-то вяло и никто с ним общаться особенно не хотел. А кто хотел - от таких айтишник сам убегал в ужасе.

И он решил автоматизировать процесс: взял нейронку на основе GPT-3, обучил её трещать в Тиндере (тот самый, который свинтил из России) и отпустил программу на поиски дамы сердца.

Без косячков, конечно, не обошлось. Иногда галантная нейронка предлагала дамам провести первое свидание вечером в лесу и девушки сразу сливались. Другим щедрая сеть сулила подарки - те уже не отмораживались, но их блокировал сам айтишник.

Когда парень набил руку и создал рабочий алгоритм - перенёс его на GPT-4 и дело пошло ещё бодрее. Начались свидания и пока паренёк зависал в кино и ресторанах, нейронка продолжала исправно охмурять новых девушек. Теперь общение с ней уже не выглядело как диалог с пьяным придурком - сеть внятно отвечала и уместно шутила.

По итогу: на эксперимент парень потратил 120 часов, $1432 на доступ к API и около 200 тысяч рублей на счета в ресторанах. Последняя цифра внушительная, но по сравнению со средней зарплатой программиста, не такая уж и большая. Может себе позволить тратить и больше. К тому же он считает, что без нейронки всё заняло было более 5 лет, а сумма потраченных денег зашкаливала бы за 13 миллионов рублей.

И желанная спутница жизни нашлась: тоже «на своей волне» - в общем, как и парень. Кстати, нейронку он не оставил и после того, как завязал роман с этой подругой. Сеть продолжила слать ей сообщения, когда парень работал и был сильно занят. А девчонка ей отвечала. Так что ребята и правда нашли друг друга.

Иногда парень спрашивал нейронку, как ему порадовать или удивить свою девушку, о чём с ней разговаривать и как не надоесть. Программа советовала, айтишник её слушался и всё выходило в лучшем виде.

Одним из последних советов было - женись.

И он сделал девушке предложение. В своём, фирменном стиле.

Ну и главная фишка - это тот самый парень, который не так давно написал диплом с помощью нейросетки. Тогда он вызвал немало шума, но в итоге защиту его работы засчитали. Теперь вот переключился на девушек.

В России появился свой нейрогений. Да и не только у нас - другого такого в мире пока ещё не появилось.

Источник:

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Метки: Александр Жадан   Видео   Девушка   Нейросеть   Программист   брак   нейронка   отношения   поиск   разработчик   
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7  комментариев
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10k
sedoisever Полчаса назад
Судя по его диалогу - матам, словарному запасу и нудным паузам, ему и в жизни нужно пользоваться ChatGPT.
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40k
Седой 5 минут назад
Да они оба обкуренные на видео, отсюда и дурацкий смех...
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1k
Александр Ломовицкий 6 минут назад
ну если своего интеллекта не хватает для знакомства с девушкой то да он молодец , а по факту косноязычный матершинник который заставил нейросеть подыскивать ему бабу.
Вот другой паренек который тоже увлекается компьютерами создал сурдопереводчик чтоб слышащие могли понимать глухонемых
Ссылка coub.com
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58k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 13 минут назад
Счастья им !
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35k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Опять реклама?
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37k
АнтонПолднев Полчаса назад
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