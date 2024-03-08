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Китайская компания подарила денежных конвертов на 1,2 млн юаней в честь 8 марта

Китайская компания подарила денежных конвертов на 1,2 млн юаней в честь 8 марта

Автор:
08 марта 2024 10:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 8 марта   Видео   Китай   женщины на производстве   корпоратив   поздравления   
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Корпоратив - дело сложное, а представляете, как приходится поздравлять милых дам, если их на производстве 1 500?

Henan Mining Crane Co., Ltd. из провинции Хэнань уже 22 года, с момента своего основания, поздравляет своих сотрудниц с международным женским днем.


Это промышленное предприятие, в основном занимающееся проектированием, производством и продажей мостов марки “mining source”, козловых кранов, электрических подъемников и аксессуаров к ним.


На производстве трудятся 3 100 человек и 1 500 из них женщины, так что поздравить всех за один раз - это действительно сложный процесс.

Но в этом году руководство решило не ограничиваться букетиками, а вручила всем сотрудницам и небольшой денежный подарочек - 800 юаней (10 000 р) в красном конверте.

Ну а ударницам труда вручили по 2000 юаней наличными и 1500 юаней для работниц с не столь высокими показателями.


Выглядит это очень масштабно.



Руководство компании поблагодарило всех за хорошую работу. После официальной части, было выступление заводчан и небольшой банкет.


" Будь то в компании или в семье, обращайте внимание на свои собственные слова, поступки и одежду, уважайте своих родителей и родственников со стороны мужа, будьте гармоничны в окружении соседей, разрешайте конфликты в семье и имейте мужество брать на себя семейные и рабочие обязанности" - говорится в поздравлении милым дамам. Сурово, но по делу.

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Метки: 8 марта   Видео   Китай   женщины на производстве   корпоратив   поздравления   
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2  комментария
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Taras Kozalupko 48 минут назад
Китай, это другая реальность
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