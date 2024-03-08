Китайская компания подарила денежных конвертов на 1,2 млн юаней в честь 8 марта

Henan Mining Crane Co., Ltd. из провинции Хэнань уже 22 года, с момента своего основания, поздравляет своих сотрудниц с международным женским днем.





Это промышленное предприятие, в основном занимающееся проектированием, производством и продажей мостов марки “mining source”, козловых кранов, электрических подъемников и аксессуаров к ним.





На производстве трудятся 3 100 человек и 1 500 из них женщины, так что поздравить всех за один раз - это действительно сложный процесс.