Китайская компания подарила денежных конвертов на 1,2 млн юаней в честь 8 марта

Корпоратив - дело сложное, а представляете, как приходится поздравлять милых дам, если их на производстве 1 500?
Henan Mining Crane Co., Ltd. из провинции Хэнань уже 22 года, с момента своего основания, поздравляет своих сотрудниц с международным женским днем.
Это промышленное предприятие, в основном занимающееся проектированием, производством и продажей мостов марки “mining source”, козловых кранов, электрических подъемников и аксессуаров к ним.
На производстве трудятся 3 100 человек и 1 500 из них женщины, так что поздравить всех за один раз - это действительно сложный процесс.
Но в этом году руководство решило не ограничиваться букетиками, а вручила всем сотрудницам и небольшой денежный подарочек - 800 юаней (10 000 р) в красном конверте.
Ну а ударницам труда вручили по 2000 юаней наличными и 1500 юаней для работниц с не столь высокими показателями.
Выглядит это очень масштабно.
Руководство компании поблагодарило всех за хорошую работу. После официальной части, было выступление заводчан и небольшой банкет.
" Будь то в компании или в семье, обращайте внимание на свои собственные слова, поступки и одежду, уважайте своих родителей и родственников со стороны мужа, будьте гармоничны в окружении соседей, разрешайте конфликты в семье и имейте мужество брать на себя семейные и рабочие обязанности" - говорится в поздравлении милым дамам. Сурово, но по делу.
Источник:
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