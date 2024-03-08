«В Госдуме предложили запретить продавцам цветов задирать цены на праздники»

В некоторых торговых точках букеты и правда стоят какие-то фантастические суммы.
На 8 марта многие дарят женщинам цветы. В этот день тюльпаны и розы взлетают в цене так, что кому-то приходится основательно разориться. Встречаются просто запредельные суммы. Например, вот ценник в одном из новосибирских магазинов:
Конечно, не везде такие ценники, но продавцы всё равно пользуются ажиотажным спросом и задирают цены на 40-50%. Или даже на 100 процентов - всё равно ведь купят.
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С этой ситуацией решил разобраться депутат Госдумы Амир Хамитов. Он предложил ввести частичное ценовое регулирование. А за нарушение этого правила, наказывать «жадных коммерсантов» штрафами и уголовной ответственностью.
Считаю, что это прямое следствие жадности коммерсантов. Видя ажиотажный спрос на какой-либо товар, они взвинчивают цены до неподъемных… В такой ситуации может помочь частичное государственное регулирование ценообразования. Скажем, ввести правило: торговая надбавка на самые востребованные товары народного потребления не может составлять больше 10%. А к тем, кто не сумеет обуздать свою алчность, применять самые жёсткие меры, вплоть до уголовного наказания, - заявил парламентарий.
Депутат добавил, что предприниматель должен уважать клиента, потому что живёт за его счёт:
На деле же мы видим полное отсутствие уважительного отношения к потребностям посетителей - напротив, в погоне за сверхприбылями торговцы занимаются откровенным обманом.
Пока это только на уровне обсуждения. Поэтому на 8 марта даже пучок мимозы стоит под тысячу рублей.
Источник:
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цветочные торгаши наверное долго смеяться будут, когда узнают об этой инициативе
Так что цветоторговцы скорее всю думу зарэжут, она ж на святое покусится собралась!
Пусть себе пару раз в год срывают банк
Цветочный бизнес очень сложный, разориться можно на раз-два
И уж не думаете ли Вы что депутат задумался о народе?)))
Но разве прикупить душ тыщ пять-шесть...
И это Сибирь!
Хоть поутру да на свои!" (c)
у людей же вроде унитазов и асфальта нет, все едят ежей и друг друга..