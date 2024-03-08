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В Госдуме предложили запретить продавцам цветов задирать цены на праздники

В Госдуме предложили запретить продавцам цветов задирать цены на праздники

Автор:
08 марта 2024 16:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 8 марта   Амир Хамитов   Видео   букеты   депутат   женский день   праздник   продавцы   регулирование цен   цветы   
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В некоторых торговых точках букеты и правда стоят какие-то фантастические суммы.

На 8 марта многие дарят женщинам цветы. В этот день тюльпаны и розы взлетают в цене так, что кому-то приходится основательно разориться. Встречаются просто запредельные суммы. Например, вот ценник в одном из новосибирских магазинов:

Конечно, не везде такие ценники, но продавцы всё равно пользуются ажиотажным спросом и задирают цены на 40-50%. Или даже на 100 процентов - всё равно ведь купят.

С этой ситуацией решил разобраться депутат Госдумы Амир Хамитов. Он предложил ввести частичное ценовое регулирование. А за нарушение этого правила, наказывать «жадных коммерсантов» штрафами и уголовной ответственностью.

Считаю, что это прямое следствие жадности коммерсантов. Видя ажиотажный спрос на какой-либо товар, они взвинчивают цены до неподъемных… В такой ситуации может помочь частичное государственное регулирование ценообразования. Скажем, ввести правило: торговая надбавка на самые востребованные товары народного потребления не может составлять больше 10%. А к тем, кто не сумеет обуздать свою алчность, применять самые жёсткие меры, вплоть до уголовного наказания, - заявил парламентарий.

Депутат добавил, что предприниматель должен уважать клиента, потому что живёт за его счёт:

На деле же мы видим полное отсутствие уважительного отношения к потребностям посетителей - напротив, в погоне за сверхприбылями торговцы занимаются откровенным обманом.

Пока это только на уровне обсуждения. Поэтому на 8 марта даже пучок мимозы стоит под тысячу рублей.

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Метки: 8 марта   Амир Хамитов   Видео   букеты   депутат   женский день   праздник   продавцы   регулирование цен   цветы   
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25  комментариев
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35k
Teodor Час назад
Я бы предложил запретить задирать зарплаты депутатам, да кто же меня послушает...
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21k
Shtoppi 4 минуты назад
«В Госдуме предложили запретить продавцам цветов задирать цены на праздники»
------------
цветочные торгаши наверное долго смеяться будут, когда узнают об этой инициативе
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96
FlakoBoy 9 минут назад
А барыги прям возьмут и послушают что им там с Отхотного ряда проквакали )))))))))
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164
aleksey090 16 минут назад
Надо проверить его самого он сам то все честно заработал, или как стадо неприкасаемых на "легальной" приватизации?
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6k
Wadim 22 минуты назад
С капитализмом решили бороться?
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20k
Bill 22 минуты назад
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722
Mil-ast Полчаса назад
Страшно, когда такие бестолочи сидят в думе. Рыночная экономика саморегулируется. Появляется спрос - растет цена. Если начать искусственно управлять ценами на рынке, пойдем по пути Венесуэллы, где установили потолок цен на продукты, производители банально начали в убыток работать ну и случилось что и ожидалось - продукты исчезли с полок и расцвел подпольный рынок. Мы того же хотим?
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8k
Лещ Полчаса назад
Купил бутылку вина в КБ и подарил жене, очереди не было и цена адекватная))
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11k
Garpia121 39 минут назад
Нужно сделать проще. Ввести традицию, что дурной тон дарить цветы именно на 8 марта и 1 сентября. В любой другой день пожалуйста.
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23k
Слепой Пью 53 минуты назад
Советских времен анекдот: На рейсе Тбилиси-Москва террорист затребовал полет в Швецию... паника, на земле совещания силовиков, стюардессы в обмороке... встает грузин и чик террориста кЫнжалом! Вах!, в Швецию ему захотэлось! А у мэня гвоздики вянут, да!

Так что цветоторговцы скорее всю думу зарэжут, она ж на святое покусится собралась!
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55k
Опиум для народа Час назад
А на остальное они не хотят ввести ценоурегулирование? А то вчера лист фанеры 800 р., сегодня - уже 1000.
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861
Тордион Час назад
На яйцы задирать можно, а на цветы нельзя?
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14k
Владимир Час назад
В этом году, сладким откупился. Цветы отказались. Ибо даже жена сказала. Пусть нахер идут эти барыги.
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19k
Роберт Шекли Час назад
А какой в этом смысл
Пусть себе пару раз в год срывают банк
Цветочный бизнес очень сложный, разориться можно на раз-два
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15k
Antique computer Час назад
Не надо ничего запрещать. Кто не готов купить по конской цене - и так не купит. А кто готов - тому пофиг на такие копейки.
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9k
Владимир 2 часа назад
Крым. Букет из 3-х тюльпанов = бутылка коньяка.
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128k
Аааа 2 часа назад
Это такой ажиотаж на сраные тюльпаны?
у людей же вроде унитазов и асфальта нет, все едят ежей и друг друга..
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