«В Госдуме предложили запретить продавцам цветов задирать цены на праздники»

Считаю, что это прямое следствие жадности коммерсантов. Видя ажиотажный спрос на какой-либо товар, они взвинчивают цены до неподъемных… В такой ситуации может помочь частичное государственное регулирование ценообразования. Скажем, ввести правило: торговая надбавка на самые востребованные товары народного потребления не может составлять больше 10%. А к тем, кто не сумеет обуздать свою алчность, применять самые жёсткие меры, вплоть до уголовного наказания, - заявил парламентарий.

Депутат добавил, что предприниматель должен уважать клиента, потому что живёт за его счёт:

На деле же мы видим полное отсутствие уважительного отношения к потребностям посетителей - напротив, в погоне за сверхприбылями торговцы занимаются откровенным обманом.

Пока это только на уровне обсуждения. Поэтому на 8 марта даже пучок мимозы стоит под тысячу рублей.