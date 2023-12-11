В московском ТЦ охранник ранил ножом посетителя и сбежал

Без “Ёлок” Нового года не бывает!

"Зарежу тебя прямо здесь!": неподалёку от Кремля группа мигрантов устроила скандал и истерику...

В Москве 17-летняя школьница после ссоры ударила ученика в спину ножом

«Чеченский Халк» Асхаб Тамаев избил недоброжелателя в Москва-Сити

Полиция Москвы задержала подростка, ради хайпа издевавшегося над котами в прямом эфире

Буйный фанат избил двух полицейских на концерте «Руки вверх» в Москве