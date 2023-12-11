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В московском ТЦ охранник ранил ножом посетителя и сбежал

В московском ТЦ охранник ранил ножом посетителя и сбежал

Автор:
11 декабря 2023 09:12
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Видео   Москва   ТЦ КАлейдоскоп   драка   задержание   охрана   полиция   поножовщина   
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21-летнего иностранного специалиста из Узбекистана, который воспользовался холодным оружием, нашли и задержали.

10 декабря посетители московского ТЦ "Калейдоскоп" стали случайными свидетелями драки с поножовщиной. Инцидент произошёл возле магазина техники Apple restore, на первом этаже центра. Компания молодых людей повздорила с чоповцами. Что именно стало причиной конфликта, пока неизвестно, однако в какой-то момент словесная потасовка перетекла в драку. Вскоре один из охранников достал холодное оружие и ударил мужчину.


Сначала посетители ТЦ, ставшие невольными свидетелями конфликта, подумали, что молодому мужчине в драке сломали ногу, а затем увидели кровь. На место ЧП вызвали скорую помощь, полицию.


Позже выяснилось, что пострадавших от ножа охранника было двое: одного ранили в живот, другого - в поясничную область, плечо, также этому молодому человеку сломали нос. Раненых госпитализировали, а напавших, как сообщает Телеграм-канал "Прокуратура Москвы" задержали.


Охранником с ножом оказался уроженец Узбекистана. В ближайшее время суд изберёт задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу. В некоторых СМИ сообщается, что пострадавшие были парикмахерами из барбершопа, но причины их конфликта с ЧОПовцами неизвестны.

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Москва   ТЦ КАлейдоскоп   драка   задержание   охрана   полиция   поножовщина   
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13  комментариев
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1k
a.r.t. 43 минуты назад
Неужели столь ценный иностранный специалист закончил курсы охранников, получил лицензию и сдал экзамен на знание русского языка?
Или просто представителя фауны одели в костюм и поставили базар охранять?
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6k
hhwost 7 минут назад
вот так и бывает, когда ищут не получше, а подешевле.
наняли бы приличный профессиональный ЧОП, ничего бы этого не было.
"скупой платит дважды".
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144
ilya 9 минут назад
А давно узбеков стали в охрану брать?
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78
KARAMBA1984 15 минут назад
Педики какие-то попрыгали,даже ударить никто не может ) а один шакал оказался трусливый. За нож слабаки только беруться ,если конечно не убивать собираются.
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18k
Мистер Фикс 19 минут назад
Интересно, что на это скажет некий hhwost, который уверял меня два дня назад, что наши мигранты, в отличии от гейропейских, культурные, работящие, а всю чернуху про них сочиняют недруги...
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23k
sanchesS80 20 минут назад
ИМХО любой удар ножом это покушение на убийство. Само убийство не произошло чисто по случайности, не зависящей от преступника. Поэтому ловить, судить и какое-то время на зону "варежки шить".
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2k
Shurovik 21 минуту назад
Надеюсь, ЧОП уже лишен лицензии на время расследования? Раз таких "специалистов" нанимает....
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9k
Дмитрий 36 минут назад
"Охранником с ножом оказался уроженец Узбекистана". не. Ну удивительно же? Да? Никогда не было и вот опять? Какого х...я охранник ходит с ножом? Какого ...я эти понаехавшие машут ножами на лево и право в любой ситуации? И поди по -русски как всегда ни бельмеса! Ужесточать надо правила въезда и пребывания в стране.
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11k
Том Сойер 39 минут назад
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