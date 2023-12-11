В московском ТЦ охранник ранил ножом посетителя и сбежал

21-летнего иностранного специалиста из Узбекистана, который воспользовался холодным оружием, нашли и задержали.
10 декабря посетители московского ТЦ "Калейдоскоп" стали случайными свидетелями драки с поножовщиной. Инцидент произошёл возле магазина техники Apple restore, на первом этаже центра. Компания молодых людей повздорила с чоповцами. Что именно стало причиной конфликта, пока неизвестно, однако в какой-то момент словесная потасовка перетекла в драку. Вскоре один из охранников достал холодное оружие и ударил мужчину.
Осторожно! Видео содержит сцены жестокости!
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Сначала посетители ТЦ, ставшие невольными свидетелями конфликта, подумали, что молодому мужчине в драке сломали ногу, а затем увидели кровь. На место ЧП вызвали скорую помощь, полицию.
Позже выяснилось, что пострадавших от ножа охранника было двое: одного ранили в живот, другого - в поясничную область, плечо, также этому молодому человеку сломали нос. Раненых госпитализировали, а напавших, как сообщает Телеграм-канал "Прокуратура Москвы" задержали.
Охранником с ножом оказался уроженец Узбекистана. В ближайшее время суд изберёт задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу. В некоторых СМИ сообщается, что пострадавшие были парикмахерами из барбершопа, но причины их конфликта с ЧОПовцами неизвестны.
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Или просто представителя фауны одели в костюм и поставили базар охранять?
наняли бы приличный профессиональный ЧОП, ничего бы этого не было.
"скупой платит дважды".
но если тебе удобнее сваливать свои личные проблемы на узбеков - флаг со свастикой тебе в руки.
Видать, совсем непригодные у себя на родине специалисты