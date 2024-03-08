Вы прекрасны и любимы: российские космонавты поздравили женщин с 8 Марта

Ну вот и наступил один из самых важных праздников в нашей стране. С чем мы вас и поздравляем, и не только мы.
Международный женский день он ведь не только на Земле есть, но и в космосе. Куда же мы без милых дам. Российские космонавты с МКС по традиции поздравили всех милых дам с их днем. Поздравление было опубликовано на официальном сайте «Роскосмоса».
«Мы желаем, чтобы праздник у вас был каждый день, чтобы окружающие вас мужчины постоянно напоминали вам о том, как вы прекрасны и любимы, чтобы ваша жизнь была наполнена вниманием, заботой и любовью. С праздником вас, с Международным женским днём!» — добавил в свою очередь Чуб.
«Дорогие наши мамы, бабушки, жёны, сёстры и дочери, сегодня во всём мире отмечается один из самых прекрасных праздников — 8 Марта. Это ещё один повод высказать вам слова признательности за любовь и заботу, которыми вы окружаете нас, ещё один повод восхититься вашей красотой и очарованием», — сказал Кононенко.
Олег Кононенко и Николай Чуб являются членами 63-й и 64-й экспедиций на Международную космическую станцию. Они проводят множество научных экспериментов на борту станции, а также занимаются обслуживанием и ремонтом оборудования.
Источник:
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