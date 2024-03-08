Вы прекрасны и любимы: российские космонавты поздравили женщин с 8 Марта

«Мы желаем, чтобы праздник у вас был каждый день, чтобы окружающие вас мужчины постоянно напоминали вам о том, как вы прекрасны и любимы, чтобы ваша жизнь была наполнена вниманием, заботой и любовью. С праздником вас, с Международным женским днём!» — добавил в свою очередь Чуб.