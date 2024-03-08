FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Космос 875 постов • 298 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Космос
Вы прекрасны и любимы: российские космонавты поздравили женщин с 8 Марта

Вы прекрасны и любимы: российские космонавты поздравили женщин с 8 Марта

Автор:
08 марта 2024 06:36
Сообщество : Космос
Метки: 8 марта   Видео   космонавты   космос   мкс   поздравления с 8 марта   
1497
3
1

Ну вот и наступил один из самых важных праздников в нашей стране. С чем мы вас и поздравляем, и не только мы.

Международный женский день он ведь не только на Земле есть, но и в космосе. Куда же мы без милых дам. Российские космонавты с МКС по традиции поздравили всех милых дам с их днем. Поздравление было опубликовано на официальном сайте «Роскосмоса».


«Мы желаем, чтобы праздник у вас был каждый день, чтобы окружающие вас мужчины постоянно напоминали вам о том, как вы прекрасны и любимы, чтобы ваша жизнь была наполнена вниманием, заботой и любовью. С праздником вас, с Международным женским днём!» — добавил в свою очередь Чуб.


«Дорогие наши мамы, бабушки, жёны, сёстры и дочери, сегодня во всём мире отмечается один из самых прекрасных праздников — 8 Марта. Это ещё один повод высказать вам слова признательности за любовь и заботу, которыми вы окружаете нас, ещё один повод восхититься вашей красотой и очарованием», — сказал Кононенко.


Олег Кононенко и Николай Чуб являются членами 63-й и 64-й экспедиций на Международную космическую станцию. Они проводят множество научных экспериментов на борту станции, а также занимаются обслуживанием и ремонтом оборудования.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Космос"
Метки: 8 марта   Видео   космонавты   космос   мкс   поздравления с 8 марта   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Андрей Час назад
Интересно, как приняли поздравления женжины на самом мкс? Наса разрешает им себя женщинами позиционировать? :-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
92k
sapér Vodička Полчаса назад
Вы прекрасны и любимы: российские космонавты поздравили женщин с 8 МартаПосмотреть
Вы прекрасны и любимы: российские космонавты поздравили женщин с 8 Марта
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Slonyash Час назад
С праздником!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

100654



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Что за штука?»: 25 загадок и ответов
«Что за штука?»: 25 загадок и ответов
25 произведений искусства от тех, кто отнёсся к хобби всерьёз
25 произведений искусства от тех, кто отнёсся к хобби всерьёз
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 6 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 6 марта
Мир Конана как основа фэнтези. Хайборийская эра — из чего Роберт Говард создал свою Вселенную⁠⁠
Мир Конана как основа фэнтези. Хайборийская эра — из чего Роберт Говард создал свою...
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#животные#в мире#ДТП#позитив#кот#Разное#США#кино
#Юмор#автомир#люди#интересно#авто аварии#история#дети#полиция#Автовсячина#улыбнуло
#Прикол#машина#факты#аварии#интересное#Россия#Китай#забавно#собака#8 марта
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист ЧП на орбите: температура на борту МКС из-за разгерметизации системы поднялась до +30С ЧП на орбите: температура на борту МКС из-за разгерметизации системы поднялась до +30С Российские космонавты завершили первый в этом году выход в открытый космос Российские космонавты завершили первый в этом году выход в открытый космос Аргентинский таксист случайно связался с МКС Аргентинский таксист случайно связался с МКС "Смак" в невесомости: российские космонавты показали, как готовят селедку "под шубой" "Смак" в невесомости: российские космонавты показали, как готовят селедку "под шубой" Российские космонавты уходят с МКС после 2024 года Российские космонавты уходят с МКС после 2024 года

На что жалуетесь?

Вернуться