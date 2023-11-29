В Турции обнаружили тела двух россиянок: в убийстве матери и её 15-летней дочери подозревают экс-мужа женщины

В ходе расследования было установлено, что тела принадлежат матери и дочери-подростку. Вскоре местные издания сообщили о личности погибших. Ими оказались россиянка Ирина Двизова и её 15-летняя дочь Даяна.

Известно, что женщина снимала виллу в районе Конаджик. Предполагается, что преступник расправился с жертвами именно там, а затем обмотал трупы простынёй, перевязал верёвкой и вывез в пригород Бодрума.