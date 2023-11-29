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В Турции обнаружили тела двух россиянок: в убийстве матери и её 15-летней дочери подозревают экс-мужа женщины

В Турции обнаружили тела двух россиянок: в убийстве матери и её 15-летней дочери подозревают экс-мужа женщины

Автор:
29 ноября 2023 09:51
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Бодрум   Видео   Турция   двойное убийство   отношения   семья   убийство   экс-муж   
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Тела были найдены на обочине дороги, ведущей в Бодрум. Трупы с огнестрельными ранениями были завернуты в простыни.

Местный канал Habertűrk.сообщает:

"В районе Бодрум в Мугле на крутом склоне были обнаружены два тела, завернутые в простыни и связанные веревкой. В ходе расследования было заявлено, что тела принадлежат матери и дочери русской национальности, а полиция начала масштабное расследование инцидента", -

Первыми на страшную находку наткнулись местные жители. Они же и вызвали полицию.


В ходе расследования было установлено, что тела принадлежат матери и дочери-подростку. Вскоре местные издания сообщили о личности погибших. Ими оказались россиянка Ирина Двизова и её 15-летняя дочь Даяна.


Известно, что женщина снимала виллу в районе Конаджик. Предполагается, что преступник расправился с жертвами именно там, а затем обмотал трупы простынёй, перевязал верёвкой и вывез в пригород Бодрума.


Как сообщают СМИ, Ирина занималась недвижимостью и инвестированием. Кроме этого, она участвовала в рекламе, снимаясь для турецких брендов одежды в Бодруме, Стамбуле и Каппадокии.



Ирина и Даяна пропали три дня назад. Родственники не могли связаться с ними, и тогда позвонили приятелям россиянок. Те приехали на виллу, где проживали мать с дочерью, увидели кровь на диване, следы от пуль. Замок входной двери был сломан, на полу обнаружили следы обуви большого размера. Приятели Ирины обратились в полицию.



Правоохранители пока не сообщают о предполагаемом убийце, хотя разыскивают бывшего мужа Ирины. Старший сын убитой тоже уверен, что в смерти матери виноват Андрей. Он, гражданин Литвы, был отцом младшего ребёнка Двизовой (всего у женщины было трое детей: старший сын, дочь Даяна и младший 5-летний сын Макар). Андрей часто ссорился с Ириной и даже бил её и детей.


За кражу бриллианта, по словам старшего сына убитой, экс-муж Ирины отсидел в тюрьме, а после выхода на свободу злость вымещал на женщине и детях. В Турции, куда он приезжал, чтобы повидаться с сыном, между ним и Ириной регулярно возникали скандалы. Мужчина не стеснялся в выражениях и регулярно бил женщину да так, что приходилось вызывать полицию. На видео - один из таких моментов.


У Андрея, по словам старшего сына убитой, два гражданства — литовское и французское. Сразу после смерти женщины Андрей спешно выехал в Литву вместе с 5-летним сыном. По словам источника RT, сейчас полиция Турции собирается подавать запрос в Интерпол.

Источник:

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Метки: Ynews   Бодрум   Видео   Турция   двойное убийство   отношения   семья   убийство   экс-муж   
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6  комментариев
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Илья 2 часа назад
Настоящий мужик сильный, смелый, дерзкий таких бабы любят. Только потом очено удивляются когда в больнице лежат или в морге.
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41k
Example 6.2.6 20 минут назад
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6k
мемфрид Полчаса назад
Какой кошмар. Столько жизней загубил. Тварь
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1k
Ksenia2 54 минуты назад
Надеюсь, этого ублюдка засадят пожизненно.
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