Британский телеведущий и трансгендер заявил в полицию на Джоан Роулинг за то, что она назвала его «мужчиной»

Затем вышли продолжения, киношники сняли несколько фильмов, и о приключениях мальчика в очках узнали по всему миру. А Джоан Роулинг стала фантастически богатой: в нулевых её состояние перешагнуло отметку в миллиард долларов. Неплохо для матери-одиночки, которая несколько лет назад утиралась после очередного отказа в издательстве.

Всё бы ничего, вот только Роулинг сцепилась с трансгендерами.

Когда Запад всерьёз увлёкся феминизмом и прочей инклюзивностью, писательница это поддержала. И даже говорила, что нужно поддать ещё больше толерантности, в том числе и в её книгах. Но когда стали продвигать то, что между мужчиной и женщиной нет никакой разницы, Роулинг возмутилась. И прокомментировала статью в СМИ под названием «Создание равноправного мира после коронавируса для тех, у кого есть менструации». В том тексте ни разу не упоминались женщины, было только гендерно-нейтральное «человек».