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Британский телеведущий и трансгендер заявил в полицию на Джоан Роулинг за то, что она назвала его «мужчиной»

Британский телеведущий и трансгендер заявил в полицию на Джоан Роулинг за то, что она назвала его «мужчиной»

Автор:
08 марта 2024 15:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Гарри Поттер   Писательница   Суд   джоан роулинг   обвинение   толерантность   
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Обиженный гражданин обвинил автора детских книжек о Гарри Поттере в «преступлении на почве ненависти».

В 1997 году в Англии опубликовали первую книгу о Гарри Поттере. Её путь к читателю был непростым: автору опуса, Джоан Роулинг, указывали на дверь более чем в 10 издательствах, и говорили, что эту чушь никто не купит. В итоге книжку всё-таки напечатали, хоть и мизерным тиражом. Но она стала набирать обороты, всё больше детишек хотели почитать о их сверстнике-волшебнике, и вскоре Поттера штамповали миллионами экземпляров.

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Затем вышли продолжения, киношники сняли несколько фильмов, и о приключениях мальчика в очках узнали по всему миру. А Джоан Роулинг стала фантастически богатой: в нулевых её состояние перешагнуло отметку в миллиард долларов. Неплохо для матери-одиночки, которая несколько лет назад утиралась после очередного отказа в издательстве.

Всё бы ничего, вот только Роулинг сцепилась с трансгендерами.

Когда Запад всерьёз увлёкся феминизмом и прочей инклюзивностью, писательница это поддержала. И даже говорила, что нужно поддать ещё больше толерантности, в том числе и в её книгах. Но когда стали продвигать то, что между мужчиной и женщиной нет никакой разницы, Роулинг возмутилась. И прокомментировала статью в СМИ под названием «Создание равноправного мира после коронавируса для тех, у кого есть менструации». В том тексте ни разу не упоминались женщины, было только гендерно-нейтральное «человек».

Те, у кого есть менструации. Кажется, есть какое‑то другое слово для этого. Помогите вспомнить… Женщино? Муженщина? Или всё-таки Женщина? - написала писательница.

И её буквально разнесли. Со всех сторон налетели представители ЛГБТ* и заголосили, что Роулинг их дискриминирует, не уважает и разжигает ненависть.

Она оправдывалась, но после каждого выступления её травили всё больше. Потом стали отменять. Перестали брать у неё интервью и не звали на ТВ-передачи. Дошло до того, что когда снимали приквел к Поттеру, ей даже не дали почитать сценарий фильма.

В конце концов она тоже разозлилась и заявила, что лучше уж отсидит, чем станет отрицать разницу между полами. Так что теперь она в своеобразном чёрном списке - официально никто не преследует, но таким персонам нигде не рады.

Хотя время от времени ей всё равно прилетает. Недавно британский ведущий и трансгендер, называющий себя Индия Уиллоуби, сделал пост в соцсети Илона Маска. Обсуждал какую-то новость, что-то в этом роде. Роулинг на неё откликнулась и в ответном посте назвала этого трансгендера мужиком. Тот пришёл в такую ярость, что побежал с заявлением в полицию:

Она называет трансгендера мужчиной, сознательно зная, что этот человек - женщина, а я женщина, независимо от того, что говорит Джоан Роулинг, поэтому то, что она намеренно, и это ключевое слово, вводит всех в заблуждение, зная, кто я такая, является крайне оскорбительным, - пожаловался обиженный.

И подал на Роулинг в суд из-за «преступления на почве ненависти». Писательница этот процесс с лёгкостью выиграла и заявила, что будет и дальше придерживаться «гендерно-критических взглядов».

Насовсем даму не отменят, уж слишком популярны её книжки. Но прежнего успеха уже не будет, она не вписалась «в повесточку». А началось всё с комментария про менструации.

*ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ.

Источник:

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Метки: Гарри Поттер   Писательница   Суд   джоан роулинг   обвинение   толерантность   
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18  комментариев
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59k
Мойша 43 минуты назад
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15k
Vital Idol 7 секунд назад
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443
Alex Roland Минуту назад
За то у нас всепрощение ... пожурили да и простили ...который раз ... то розовая кофточка .. то крест .. то в не ту дверь к Ивлеевой ... к таким картинкам тоже надо пояснение ... (чуть не забыл) ... *ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ
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24k
Valiko 3 минуты назад
"Со всех сторон налетели представители ЛГБТ* и заголосили, что Роулинг их дискриминирует, не уважает и разжигает ненависть" - а сами эти п#доры и гендерные мутанты прямо-таки уважают и любят нормальных людей =))
Пусть приезжает в Россию - здесь есть тихие и красивые места. И везде туалеты только Мэ и Жо.
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6k
livaneth 7 минут назад
Ну, что не мужчина - это точно!
Александр Сергеич Пушкин, к примеру употреблял слово "скопец"
"...И зачем тебе девица, Шамаханская царица?....."
Сказка о Золотом петушке.
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42k
Сергей 19 минут назад
Вот, как придурок кастрированный обиделся, что его с 8марта не поздравили.
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21k
Shtoppi 45 минут назад
совсем уже эти херзнаетчтозапол головой 364нулись. их бы не поощрять нужно, а подвергать эвтаназии.
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9k
Pravednik84 48 минут назад
Выслать ей и её дочке билеты в Россию, сертификаты на курсы Русского языка...
Нет! По настоящему РУССКОЙ писательницей она вряд ли сможет стать (всё равно будет прорываться не самое совершенное знание языка), но пусть пишет как может, а "причесать" её творчество почти любой копирайтер сможет.
Что то мне подсказывает, что дальнейшее её творчество будет ближе к творчеству Оруэлла (они во многом похожи в стиле создания "миров"), ну а умного человека грех не поддержать.
ПС - Оруэлл был ярым антикоммунистом, "Скотный двор" писал про СССР (не смотря на ошибочность мнения, эта его книга хороша и при правильном подходе была бы даже полезна молодой стране Советов), однако 1984 писал про свою любимую Британию.
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1k
Роман 48 минут назад
Набить ему морду и отправить кирпичи таскать.....
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7k
alex 51 минуту назад
Надо было говном назвать, гендерно нейтральным
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4k
Василий Афиногенов 52 минуты назад
совсем ипанулись в своих гейеропах со своей толерастией!
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865
Андрей Понамарев 53 минуты назад
Надо было назвать, тем, что оно есть - пид...м.
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21k
Александр 58 минут назад
Пусть докажет в суде что оно женщина, только не словами, а физиологией.
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