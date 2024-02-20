Прокурор запросил для сжёгшего Коран Никиты Журавеля 3,5 года колонии

Приговор суд огласит через неделю.
Прокурор запросил для Никиты Журавеля, обвиняемого в хулиганстве и оскорблении чувств верующих, наказание в виде трёх с половиной лет колонии общего режима. Про позицию гособвинения стало известно сегодня во время прения сторон, состоявшихся в Висаитовском районном суде Грозного.
"На основании изложенного прошу признать Журавель Никиту Сергеевича виновным в совершении преступлений… и путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - заявила во время заседания суда прокурор Милана Байтаева.
Напомним, что сейчас 19-летний Журавель находится в Чечне, хотя свой проступок совершил на территории Волгоградской области. Задержанный сжёг Коран в соборной мечети Волгограда и записал свои действия на камеру 19 мая 2023 года. Через несколько дней его задержали силами СКР, МВД и ФСБ.
Впоследствии случился громкий скандал с избиением Журавеля младшим сыном Кадырова. После чего последнего не только не наказали, но начали осыпать всевозможными наградами и называть "героем всех мусульман", только в Чечне, разумеется.
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Добавим, что Журавель обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). Приговор ему огласят 27 февраля. С учётом того, что он провёл в СИЗО более полугода, сидеть в колонии ему останется около двух с половиной лет.
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1. Не весь шоковый контент стОит пытаться монетизировать.
С другой стороны почему тем блохерам, которые сжигают паспорт гражданина РФ как-то помягче наказания.?
Ну а история с орденами звездёныша - это просто отдельный бредовый треш.
Говядины - индусов. Вермишели - почитателей макаронного монстра.
Светское государство, говорили они, ага. Лицемеры, гребанные.
Как уважают его за позицию, принципиальность и бесстрашие.
По хорошему сажать надо сынка хана чеченского.
...хотя и выродок растет.