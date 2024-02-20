Прокурор запросил для сжёгшего Коран Никиты Журавеля 3,5 года колонии

Напомним, что сейчас 19-летний Журавель находится в Чечне, хотя свой проступок совершил на территории Волгоградской области. Задержанный сжёг Коран в соборной мечети Волгограда и записал свои действия на камеру 19 мая 2023 года. Через несколько дней его задержали силами СКР, МВД и ФСБ.





Впоследствии случился громкий скандал с избиением Журавеля младшим сыном Кадырова. После чего последнего не только не наказали, но начали осыпать всевозможными наградами и называть "героем всех мусульман", только в Чечне, разумеется.