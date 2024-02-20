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Прокурор запросил для сжёгшего Коран Никиты Журавеля 3,5 года колонии

Прокурор запросил для сжёгшего Коран Никиты Журавеля 3,5 года колонии

Автор:
20 февраля 2024 12:41
Сообщество : Криминал
Метки: Суд   Чечня   колония   коран   никита журавель   обвинение   оскорбление чувств верующих   прокурор   
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Приговор суд огласит через неделю.

Прокурор запросил для Никиты Журавеля, обвиняемого в хулиганстве и оскорблении чувств верующих, наказание в виде трёх с половиной лет колонии общего режима. Про позицию гособвинения стало известно сегодня во время прения сторон, состоявшихся в Висаитовском районном суде Грозного.


"На основании изложенного прошу признать Журавель Никиту Сергеевича виновным в совершении преступлений… и путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - заявила во время заседания суда прокурор Милана Байтаева.

Напомним, что сейчас 19-летний Журавель находится в Чечне, хотя свой проступок совершил на территории Волгоградской области. Задержанный сжёг Коран в соборной мечети Волгограда и записал свои действия на камеру 19 мая 2023 года. Через несколько дней его задержали силами СКР, МВД и ФСБ.


Впоследствии случился громкий скандал с избиением Журавеля младшим сыном Кадырова. После чего последнего не только не наказали, но начали осыпать всевозможными наградами и называть "героем всех мусульман", только в Чечне, разумеется.

Добавим, что Журавель обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). Приговор ему огласят 27 февраля. С учётом того, что он провёл в СИЗО более полугода, сидеть в колонии ему останется около двух с половиной лет.

Источник:

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Метки: Суд   Чечня   колония   коран   никита журавель   обвинение   оскорбление чувств верующих   прокурор   
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52  комментария
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15k
ron 5 часов назад
Правила для блогеров в новом миропорядке:
1. Не весь шоковый контент стОит пытаться монетизировать.
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541
Александр Поляков 24 минуты назад
завтра куплю себе. жопу вытирать.
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2k
Shurovik 51 минуту назад
Это не Коран, а его вольный пересказ.... А мальчику Адаму что-нить будет (кроме наград)?
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197
Иван Иванов Час назад
" СКР сообщил, что Журавель якобы дал показания, что он осуществил акцию с сожжением Корана по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 тысяч рублей, в последующем передал видеозапись сотруднику СБУ, а также якобы сообщил о своей причастности к видеосъёмке военных объектов"- вот так пишут. По указанию каклов. Это десяточка железная.
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11k
hairov Час назад
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7k
alex 2 часа назад
одним тиктокером меньше станет
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1k
raael13 2 часа назад
А почему ему не позволят просто извинится, как это бывает с людьми с неназываемой национальностью ?
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11k
Juli 3 часа назад
Прилюдное уничтожение символики - это не желание поджечь, а демонстрация именно своего отношения к тому, что эта вещи символизирует. Его же привлекли не за то, что он дома, пока мамы нет книги сжёг.

С другой стороны почему тем блохерам, которые сжигают паспорт гражданина РФ как-то помягче наказания.?

Ну а история с орденами звездёныша - это просто отдельный бредовый треш.
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63k
pynh 4 часа назад
а малому сколько дадут?
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59
Аврашалом Маркович pynh 3 часа назад
Как минимум одним орденом лнр, ведь орден днр уже у его сестры есть. Чем он хуже?
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5k
Феликс Дзержинский 4 часа назад
Люди по своей природе, существа уникальные, сами придумали бога и убедили других в его существовании. Попы да и не только, обещают царствие небесное в замен на рабство земное.
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15k
эмосурикат прямоползающий 4 часа назад
а почему суд в Чечне проходит?
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7k
klop 4 часа назад
Получается ему прокурор пытается жизнь спасти. Лучше 3,5 года посидеть чем с отрезанной башкой в канаве валяться.
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62k
Андрей 4 часа назад
Как найти себе на жопу приключения без СМС и регистрации это называется.
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46k
Игорь 4 часа назад
По этому делу у меня только один вопрос: "За каким хреном его надо было этапировать в Грозный, если преступление совершено в Волгограде?" Неужели волгоградский суд не мог это дело рассмотреть?
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306
Катюшка Игорь 3 часа назад
В статье про избиение блогера Адамкой Кадыровым было написано, что дело в Чечне оказалось по поручению Бастрыкина...
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18
ArtKr 4 часа назад
А поедание свинины это оскорбляет чувства иудеев.
Говядины - индусов. Вермишели - почитателей макаронного монстра.
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436
Посейдон 4 часа назад
Ну хоть не сжигают заживо, не вешают и не четвертуют открыто именем закона. Хоть какое-то достижение кое где.
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378
ApolloOne 4 часа назад
За книжульку 3 лет 6 месяцев ? Театр абсурда.
Светское государство, говорили они, ага. Лицемеры, гребанные.
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378
ApolloOne lexa 2 часа назад
Да лично мне до этих напечатанных "сказок" параллельно. Просто срок нереальный для такого.
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5k
Отвратительный Мужик 4 часа назад
Молодец , выступил на все деньги . Остается посочувствовать родителям малолетнего дебила.
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26k
sssss3 5 часов назад
Книги жечь не хорошо, если тебе не смогли это объяснить родители, объяснят в ИТК....
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14k
Ser 5 часов назад
Идиотизм! А почему не пожизненное!
По хорошему сажать надо сынка хана чеченского.
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65
asrsim Ser 5 часов назад
По хорошему их обоих надо сажать.
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34k
Юр21 5 часов назад
Долбойоб, а теперь будет официальным долбойобом.
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