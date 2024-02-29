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За какие провинности поросят приговаривали к высшей мере наказания?

За какие провинности поросят приговаривали к высшей мере наказания?

Автор:
29 февраля 2024 10:50
Сообщество : Исторические факты
Метки: Животное   Правo   Суд   Юриспруденция   история   наказание   обвинение   область   свинья   случай   
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Право – область тонкая. И нередко в хитросплетениях законов не могут разобраться даже самые грамотные и опытные юристы.

Так, в истории юриспруденции есть несколько случаев судов и наказаний свиней, которые совершили преступления против личности.

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Есть любопытная книга 1906 года под названием «Уголовное преследование и смертная казнь животных», написанная Эдвардом П. Эвансом. На первый взгляд может показаться, что это исключительно  авторская фантазия. Но в истории есть случаи судов животных, мертвецов и даже неодушевлённых вещей. Но случаи с пятачковыми особенно любопытные и страшные.

Так, 10 января 1457 года свиноматку осудили за «убийство, грубо совершённое над личностью Джехана Мартина, пяти лет, сына Джехана Мартина из Савиньи». Свинья, которая ожидаемо не могла защитить себя, потому что была свиньёй, была приговорена к «повешению за задние ноги на виселице». Шесть отпрысков свиньи были найдены испачканными кровью и, таким образом, были включены в обвинительное заключение как соучастники. Судья, однако, проявил милосердие к бедным грудничкам, отметив, что «за неимением доказательств того, что они помогали растерзать человека, они были возвращены владельцу с условием, что он даст залог за их появление, если появятся новые доказательства их соучастия в преступлении матери».

Владелец, Джехан Бейли, не был в восторге от этой задачи. Спустя несколько недель он снова привёл шестерых поросят в суд и заявил, что не может отвечать за их дальнейшее поведение. Другими словами, он отказался брать на себя ответственность за возможные убийства, которые они могут совершить. Потенциально злобные свиньи были объявлены бесхозным имуществом и конфискованы в пользу дворянки Катрин де Барно, леди Савиньи.

Почти сорок лет спустя, 14 июня 1494 года, ещё одна свинья была арестована за то, что «задушила и изуродовала маленького ребенка в колыбели». Свидетели утверждали, что в момент убийства отец ребёнка был занят на скотном  дворе, а мать находилась в деревне.  Эванс приводит цитату из дела: «когда младенец остался один в своей колыбели, указанная свинья вошла в указанное время в указанный дом, изуродовала и съела лицо и шею указанного ребенка, который, вследствие укусов и повреждений, нанесённых указанной свиньей, покинул эту жизнь».

Приговор судьи по жуткому случаю был следующим:

Мы, с отвращением и ужасом к указанному преступлению, а также для того, чтобы подать пример и поддержать справедливость, сказали, рассудили, приговорили, объявили и назначили, что указанная свинья, содержащаяся ныне в качестве заключённой и заточённой в указанном аббатстве, будет повешена и задушена мастером высоких работ на деревянной виселице вблизи и рядом с виселицей и высоким местом казни, принадлежащим указанным монахам и находящимся рядом с их фермой.


И ещё один случай со свиньями-преступницами, достойный упоминания, произошёл 1394 году в Мортоне (Франция). Где была повешена свинья за святотатственное поедание освященной облатки.

В книге Эванса описано множество других случаев, когда животные сталкивались с жёсткой и неотвратимой рукой закона: петух, сожжённый на костре за противоестественное преступление – откладывание яйца, собаки, приговоренные к столбу в Вене, отлучённые от церкви паразиты, лошадь, приговорённая к смерти за убийство, и многое другое.

Впрочем, стоит ли удивляться частным случаям наказания животных (хотя некоторые и были отчасти справедливыми), если в период охоты на ведьм в Европе по самым скромным расчётам сожгли 50 тысяч человек по совершенно ничтожным и притянутым за уши поводам…

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Метки: Животное   Правo   Суд   Юриспруденция   история   наказание   обвинение   область   свинья   случай   
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Александр 48 минут назад
А куда смотрел гринпис?
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17k
Kostick 42 минуты назад
конечно свинью ожидала долгая жизнь, и смерть от старости.
ps у дяденьки водила был, без уха, свинья обожрала, это не такая и редкость в сельской местности. хрюшки всё жрут.
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