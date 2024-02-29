За какие провинности поросят приговаривали к высшей мере наказания?

И ещё один случай со свиньями-преступницами, достойный упоминания, произошёл 1394 году в Мортоне (Франция). Где была повешена свинья за святотатственное поедание освященной облатки.

В книге Эванса описано множество других случаев, когда животные сталкивались с жёсткой и неотвратимой рукой закона: петух, сожжённый на костре за противоестественное преступление – откладывание яйца, собаки, приговоренные к столбу в Вене, отлучённые от церкви паразиты, лошадь, приговорённая к смерти за убийство, и многое другое.