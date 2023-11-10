И до него добрались: помощница Роберта де Ниро обвинила его в «токсичности» и слупила с актёра больше миллиона долларов

Теперь мэтру 80 лет. В большом кино он появляется редко - последняя крупная роль в «Ирландце» от 2019 года. Впрочем, он уже всё все доказал и может вообще больше не сниматься - денег для жизни на пенсии ему и так хватит.

Хотя с деньгами у актёра как раз не всё так просто.

В период с 2008 по 2019 год у Де Ниро работала помощница Грэм Робинсон. Роберт оформил её как вице-президента в одну из своих компаний Canal Productions, но по сути, она была «подай-принеси». За это дама получала $ 300 тыс. в год.