И до него добрались: помощница Роберта де Ниро обвинила его в «токсичности» и слупила с актёра больше миллиона долларов

80-летний артист немедленно заплатил и постарался замять эту историю.
Роберт Де Ниро - всемирно известный актёр и продюсер. Снялся в фильмах «Таксист», «Однажды в Америке», «Крёстный отец» и множестве других проектов. Он и Аль Пачино застали золотой век Голливуда - когда цензура была не такой жёсткой, а толерантность не такой беспощадной.
Теперь мэтру 80 лет. В большом кино он появляется редко - последняя крупная роль в «Ирландце» от 2019 года. Впрочем, он уже всё все доказал и может вообще больше не сниматься - денег для жизни на пенсии ему и так хватит.
Хотя с деньгами у актёра как раз не всё так просто.
В период с 2008 по 2019 год у Де Ниро работала помощница Грэм Робинсон. Роберт оформил её как вице-президента в одну из своих компаний Canal Productions, но по сути, она была «подай-принеси». За это дама получала $ 300 тыс. в год.
Неплохо для помощницы.
Занималась она разными делами: заказывала авиабилеты, покупала рождественскую ёлку в дом актёра. Вызывала «скорую» когда он напился и грохнулся с лестницы в своём особняке. Ругалась с дамой сердца Де Ниро - та подозревала, что помощница работает с актёром и в ночную смену. В конце концов Робинсон это надоело и она уволилась.
А через несколько лет экс-помощница вдруг объявила, что работала в «токсичной атмосфере», а Де Ниро на неё орал, унижал и «нелестно высказывался о женщинах в целом».
Актёр нанял неплохих адвокатов и те смогли его частично отмазать: ответственность за «токсичность» в итоге переложили на компанию Canal Productions. Де Ниро вроде бы теперь и не причастен. А чтобы дама совсем успокоилась и больше не бегала в суд, Роберт выплатил ей 1,2 миллиона долларов.
На последнем судебном заседании адвокат Робинсон спросил у актёра, считает ли он бывшую помощницу добросовестным сотрудником:
Не после всего, через что я сейчас прохожу, - ответил Де Ниро.
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Личный помощник, который в курсе всех дел и от потенциальных откровений которого (если ты известная и публичная личность) может сильно зависеть твоя репутация - конечно же при увольнении должен автоматически получать значительный бонус (до 6 месяцев зарплаты) просто за то что бы он и после увольнения оставался с тобой в состоянии лояльности.
При этом бонус должен выплачиваться, только при согласии работника на подписание бумаг о полном отказе от любых претензий за предыдущий период и сохранении конфиденциальности всего что происходило на данном месте работы и что хоть как-то было связано с его работодателем.
Не брать на работу непосредственно к Де Ниро и другим, а открыть фирму на садовника или еще кого и фирма будет набирать персонал по обслуживанию Де Ниро и Ко, и если что не так, то иск к компании,а там уставной фонд - 3$
Да ладно?!