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И до него добрались: помощница Роберта де Ниро обвинила его в «токсичности» и слупила с актёра больше миллиона долларов

И до него добрались: помощница Роберта де Ниро обвинила его в «токсичности» и слупила с актёра больше миллиона долларов

Автор:
10 ноября 2023 17:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Грэм Робинсон   иск   обвинение   помощница   роберт де ниро   суд   токсичность   
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80-летний артист немедленно заплатил и постарался замять эту историю.

Роберт Де Ниро - всемирно известный актёр и продюсер. Снялся в фильмах «Таксист», «Однажды в Америке», «Крёстный отец» и множестве других проектов. Он и Аль Пачино застали золотой век Голливуда - когда цензура была не такой жёсткой, а толерантность не такой беспощадной.

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Теперь мэтру 80 лет. В большом кино он появляется редко - последняя крупная роль в «Ирландце» от 2019 года. Впрочем, он уже всё все доказал и может вообще больше не сниматься - денег для жизни на пенсии ему и так хватит.

Хотя с деньгами у актёра как раз не всё так просто.

В период с 2008 по 2019 год у Де Ниро работала помощница Грэм Робинсон. Роберт оформил её как вице-президента в одну из своих компаний Canal Productions, но по сути, она была «подай-принеси». За это дама получала $ 300 тыс. в год.

Неплохо для помощницы.

Занималась она разными делами: заказывала авиабилеты, покупала рождественскую ёлку в дом актёра. Вызывала «скорую» когда он напился и грохнулся с лестницы в своём особняке. Ругалась с дамой сердца Де Ниро - та подозревала, что помощница работает с актёром и в ночную смену. В конце концов Робинсон это надоело и она уволилась.

А через несколько лет экс-помощница вдруг объявила, что работала в «токсичной атмосфере», а Де Ниро на неё орал, унижал и «нелестно высказывался о женщинах в целом».

Актёр нанял неплохих адвокатов и те смогли его частично отмазать: ответственность за «токсичность» в итоге переложили на компанию Canal Productions. Де Ниро вроде бы теперь и не причастен. А чтобы дама совсем успокоилась и больше не бегала в суд, Роберт выплатил ей 1,2 миллиона долларов.

На последнем судебном заседании адвокат Робинсон спросил у актёра, считает ли он бывшую помощницу добросовестным сотрудником:

Не после всего, через что я сейчас прохожу, - ответил Де Ниро.

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Метки: Грэм Робинсон   иск   обвинение   помощница   роберт де ниро   суд   токсичность   
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23  комментария
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759
Сосед ватажный 2 часа назад
Ничего, скоро таких "помощниц" роботы заменят, слава богу
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8k
Maximvs 4 минуты назад
Ну пожелаем ей удачи прожить на выигранные деньги (после вычета налогов) до конца дней. Теперь её никто не возьмёт на работу.
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11k
Dabus Полчаса назад
Надо сказать что 300 тыс. в год в США, это вроде и не мало, но вроде и не сверх что-то космическое. Это зарплата врача или приличного уровня программиста.

Личный помощник, который в курсе всех дел и от потенциальных откровений которого (если ты известная и публичная личность) может сильно зависеть твоя репутация - конечно же при увольнении должен автоматически получать значительный бонус (до 6 месяцев зарплаты) просто за то что бы он и после увольнения оставался с тобой в состоянии лояльности.

При этом бонус должен выплачиваться, только при согласии работника на подписание бумаг о полном отказе от любых претензий за предыдущий период и сохранении конфиденциальности всего что происходило на данном месте работы и что хоть как-то было связано с его работодателем.
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26k
ПаганецЪ 36 минут назад
Она свою морду лица вообще видела? Это кто ещё кому миллион должен!
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12k
Sapsan 43 минуты назад
Внезапно

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12k
Sapsan 46 минут назад
"В большом кино он появляется редко - последняя крупная роль в «Ирландце» от 2019 года"
Да ладно?!

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16k
GROMOZEKA 51 минуту назад
Сраный лицемер антарес, вчера мне доказывал, что их срано5 правосудие самое правосудное
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25k
Slawa49 52 минуты назад
отсудить миллион и более в сша это нормальное средство заработка у адвокатов там)) был бы повод))))))))))) поэтому там и пишут в инструкциях всякий бред для нормального человека НО не для сшанина и сшанки))))))) типа в мирковолновке животных не сушить))))))))))
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12k
Владимир Час назад
Де Ниро г@ндон, как человек! Актер норм. Так ему и надо, почаще бы, может рот свой открывал бы реже, или только в кино.
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