Алиса Кителер: коварная отравительница или жертва оговора?

Один из самых распространенных сказочных сюжетов – противостояние бедной сироты и коварной мачехи, преследующей свои корыстные интересы.
В жизни подобные случаи – не такая уж редкость. Но не всё в реальности так однозначно. И эта история – яркий тому пример.
Обвинения в колдовстве, судебные процессы и вынужденные признания, полученные под пытками, привели к гибели около 100 000 человек в Европе в период с 1400 по 1775 год. Во Франции, Англии и Германии лекари, душевнобольные, ведьмы, одинокие женщины старше 40 лет и небольшое количество мужчин были казнены за ересь и колдовство, а многие сожжены на костре.
Но прежде чем Европа увидела большинство своих процессов над ведьмами, Ирландия стала первой страной, где в 1324 году появились записи об обвинении и суде над ведьмой. Первой ведьмой Ирландии стала Алиса Кителер – женщина, которая стала очень богатой, и чьи мужья имели прискорбную тенденцию скоропостижно умирать. Кем была эта женщина, и почему её считали ведьмой?
Алиса Кителер стала первым в истории человеком, осуждённым за колдовство в Ирландии. Она родилась в 1263 году в графстве Килкенни в семье фламандского купца.
За свою жизнь Алиса четыре раза выходила замуж, и пасынки обвинили её в убийстве мужей, после того как она потребовала свою долю наследства.
Первым мужем Алисы Кителер был Уильям Аутлоу, за которым она была замужем примерно с 1280 по 1285 год. Уильям был богатым торговцем и ростовщиком.
У пары был сын, которого назвали в честь отца, и, возможно, дочь, которую могли звать Роуз. Но о ней не сохранилось никаких других сведений. Детей ни от одного из её следующих мужей у женщины не было.
Уильям-младший и Алиса унаследовали дело Уильяма-старшего после его смерти. Вторым мужем Алисы Кителер стал мужчина по имени Адам Бланд, за которого она вышла замуж в 1302 году. Как и её первый муж, Адам был очень богатым ростовщиком.
У пары не было совместных детей, но Алиса стала мачехой детей Адама от предыдущего брака. После кончины Адама вдова снова вышла замуж.
Третьим мужем стал Ричард де Валле. Ричард происходил из знатной семьи в графстве Типперэри и был зажиточным землевладельцем, который, в свою очередь, умер в 1316 году. Вскоре после этого Алиса Кителер подала в суд на одного из своих пасынков, которого также звали Ричард, за вдовьи дары – те владения, которые после смерти лорда переходили не обратно к его сеньору, а к его вдове. Закон гласил, что после смерти мужа вдова имеет право на треть имущества в качестве собственного источника дохода.
Алиса вышла замуж за своего четвёртого мужа, Джона ле Пура, в тот же год, когда умер третий. Пара прожила в браке с 1316 по 1324 год. Как и в случае с другими, Алиса снова стала мачехой для детей своего мужа от предыдущего брака.
Когда Алиса Кителер и Джон ле Пур были вместе, епископ Оссори Ричард де Ледреде попытался арестовать Алису по подозрению в убийстве и «других преступлениях». Джон вступился за жену и защитил её.
Мужчина не верил словам других пасынков, обвинявших Алису в убийстве. Так было до тех пор, пока Джон сам не заболел болезнью, которую называли «истощением». Джон подозревал, что его отравила жена, но ничего не предпринимал до самой своей смерти в 1324 году.
После смерти Джона ле Пура все приёмные дети стали злиться, что Алисе достались деньги, на которые они претендовали. Дети считали, что Алиса и её сын Уильям обладают сверхъестественными способностями и использовали их, чтобы обмануть и околдовать их отцов, убить их и получить деньги.
По крайней мере, так утверждается. Те, кто настроен более цинично и подозрительно, могут предположить, что у детей, оказавшихся бесправными из-за появления новой жены, был явный мотив оклеветать Алису. В таком поведении нет ничего нового.
Дети обратились к епископу Оссори, который с радостью согласился организовать расследование, чтобы, наконец, предать Алису Кителер суду. Свидетелей собрали из местных жителей, но опять возникли вопросы о предвзятости, так как считается, что многие из них были в долгу у вдовы и Уильяма. Пасынки также свидетельствовали против мачехи.
Алису и её сына Уильяма Аутлоу-младшего обвинили в том, что они были могущественными колдунами и еретиками, а также ещё десять человек, которые были причислены к их сообщникам. Её судили за колдовство и причинение смерти невинным христианам.
Алиса и «сообщники», как утверждалось, готовили порошки и зелья из всевозможных мерзких ингредиентов, которые, будучи смешаны в черепе обезглавленного разбойника и окружённые свечами из человеческого жира, а также сопровождаемые ужасными заклинаниями, приносили болезни и смерть.
Если этого было недостаточно, утверждалось, что чтобы сделать свои заклинания и зелья ещё более эффективными, все члены отреклись от христианства и, идя дальше, обратились за помощью к демонам, которым они приносили в жертву животных. Алису обвинили в том, что у неё был свой личный демон – инкуб, с которым она вступала в интимную связь.
Именно благодаря инкубу Алиса смогла стать такой богатой. Её богатство к моменту суда было названо неслыханным, потому что для женщины незнатного происхождения быть богатой и иметь прибыльное дело было, как считалось, невозможно без помощи демонов.
Глупости, конечно. Тем более на фоне смешивания религии и права. Как и перечень обвинений.
После суда служанка Алисы, Петронилла де Мит, подверглась телесному наказанию, пыткам и была сожжена как первая ведьма в Ирландии. А сама Алиса оказалась предусмотрительнее и успела сбежать.
Она исчезла то ли в Англии, то ли во Фландрии, и других записей об Алисе не сохранилось. Суд лишил её владений, но жизнь женщина сохранила и прожила её остаток пусть и на чужбине, но живой и здоровой.
Были ли какие-либо из обвинений правдой? Было много браков и много ранних смертей, и нет никаких сомнений в том, что Алиса Кителер разбогатела за счёт наследства. Все это действительно наводит на подозрения.
Алиса Кителер, возможно, действительно отравила одного или нескольких своих мужей. Но никаких твёрдых доказательств этого не было. Статус главной подозреваемой – убийца или жертва – в этой истории, ставшей предтечей последующего преследования ведьм, так и остался загадкой.
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