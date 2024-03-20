Алиса Кителер: коварная отравительница или жертва оговора?

Алиса Кителер стала первым в истории человеком, осуждённым за колдовство в Ирландии. Она родилась в 1263 году в графстве Килкенни в семье фламандского купца.

За свою жизнь Алиса четыре раза выходила замуж, и пасынки обвинили её в убийстве мужей, после того как она потребовала свою долю наследства.

Первым мужем Алисы Кителер был Уильям Аутлоу, за которым она была замужем примерно с 1280 по 1285 год. Уильям был богатым торговцем и ростовщиком.

У пары был сын, которого назвали в честь отца, и, возможно, дочь, которую могли звать Роуз. Но о ней не сохранилось никаких других сведений. Детей ни от одного из её следующих мужей у женщины не было.