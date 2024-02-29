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Хитрая старушка проникла на поминки главы Верховного суда Вячеслава Лебедева и поплатилась

Хитрая старушка проникла на поминки главы Верховного суда Вячеслава Лебедева и поплатилась

Автор:
29 февраля 2024 17:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вячеслав Лебедев   задержание   курьёз   пенсионерка   поминки   похороны   судья   
3727
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Как оказалось, у пенсионерки очень своеобразное хобби.

В Москве задержали пенсионерку, которая любит непрошенной гостьей пробираться на похороны известных людей. Но на этот раз 67-летняя женщина превзошла саму себя. Ей удалось проникнуть в здание Верховного суда РФ, чтобы поучаствовать в поминках председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева.


Чтобы был понятен уровень мероприятия: отпевание Лебедева проводил в закрытом режиме патриарх Кирилл в Храме Христа Спасителя, а церемонию прощания в Колонном зале Дома Союзов открывал лично президент Владимир Путин. Но несмотря на то, что для обеспечения безопасности первых лиц государства были приняты беспрецедентные меры безопасности, ушлой старушке удалось прошмыгнуть на поминки в охраняемый объект вместе с чиновниками.

Попасть туда ей удалось через Новодевичье кладбище, где предавали земле верховного судью. После похорон она пристроилась к двум мужчинам представительного вида. К ним подошёл один из организаторов похорон и выдал два магнитных пропуска на поминки. Поскольку женщина находилась в метре от важных гостей, организатор решил, что она пришла вместе с ними, выдав карточку и ей.

После поминок, уже на выходе из здания Верховного суда, пенсионерка поинтересовалась у охраны, кому ей отдать пропуск. Удивленные вопросом охранники заинтересовались подозрительной женщиной и вызвали полицию. Пенсионерку отвезли в отдел для разбирательств, где продержали полтора часа, забрали пропуск и, убедившись, что опасности она не представляет, отвезли домой, поскольку было уже 2 часа ночи и метро не работало.


"Я просто хотела посмотреть, как проходят похороны известных людей, как проходят православные поминки, ведь я татарка. Была на похоронах Жириновского, Соломина, вот теперь удалось побывать у Лебедева", — рассказала женщина.

На непрошенную гостью поминок завели административный протокол за нарушение пропускного режима охраняемого объекта. Ей грозит от 5 до 10 тысяч рублей штрафа.

Источник:

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Метки: Вячеслав Лебедев   задержание   курьёз   пенсионерка   поминки   похороны   судья   
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27  комментариев
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99
Без Паники 2 часа назад
Если уж на то пошло, ёё бы наградить, а не штраф выписывать. А штраф пусть платят те, кто её пропустил. А пока в стране будут наказывать за честность, ничего хорошего не будет. Ведь она просто поинтересовалась на выходе, кому сдавать пропуск. А значит изначально не думала сделать ничего плохого.
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20k
Alush Полчаса назад
23.02.2024г. Надо же, а у меня мама умерла в этот день...
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28
Анечка 49 минут назад
Долбанутые
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2k
Dimon 53 минуты назад
Не знаю про старушку, но есть такая категория людей, которые пытаются пролезть на халяву, и особенно как раз на богатые поминки, где людей сотни. Помню лет 8 назад показывали съемки скрытой камерой, где официанты с черного хода сумками передавали своим деликатесы, дескать "кто там считать будет"!.
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336
Дело NAZARETH (модер) 12 минут назад
Модеру писать с ошибками - не пристало))) Буду говорить это неоднократно.
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59k
turyst 57 минут назад
Вот там охрану "вые....ли, вывесили и высушили".

Первые лица государства, а тут такой "диверсант" пробрался.
Хорошо, что просто бабка чудит, а если бы нет?
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510
Шэльмавье фон Шольценко 58 минут назад
И заодно покушала на халяву по высшему разряду. Ушлая старушонка))))
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23k
BiZ Час назад
в какой момент она что-то нарушила? через забор не перелезала.
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Час назад
Могла сказать что ей всегда нравилась деятельность Вячеслава Лебедева, пошла на кладбище проводить, пропуск не крала ей дали...
Собственно в чем её вина?
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42k
Сергей Час назад
Таких на Руси пронырами кличут.
А раздатчик пропусков, что называется- ПОПАЛ.......
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6k
Трям Час назад
Бля, так кому пропуск-то отдавать????
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15k
ron 2 часа назад
А что грозит "бдительному" охраннику, незаконно выдавшему ей пропуск?
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18k
Kucher 2 часа назад
А что она нарушила? Её практически пригласили, пропуск выдали. Вот с того, кто пропуск выдавал - с него и спрос должен быть.
Или холопку надо наказать, за то, что к боярам сунулась?
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39k
АнтонПолднев 2 часа назад
У нас на селе был мужичок. Он был добросовестным посетителем всех мероприятий. От свадеб, до поминок. Кого женили и кого хоронили, было абсолютно не важно. У него с башней не всё в порядке было. То ли дебилизм, то ли олигофрения. Его все знали. На всех мероприятиях исправно подносили и закусочки давали.
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99
Без Паники 2 часа назад
Не гоже простолюдинам провожать избранных. Не тот уровень. (Сарказм)
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60k
dima423 2 часа назад
О бабка делова) Нахалявку киселька попить захотела...)
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