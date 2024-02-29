Хитрая старушка проникла на поминки главы Верховного суда Вячеслава Лебедева и поплатилась

Как оказалось, у пенсионерки очень своеобразное хобби.
В Москве задержали пенсионерку, которая любит непрошенной гостьей пробираться на похороны известных людей. Но на этот раз 67-летняя женщина превзошла саму себя. Ей удалось проникнуть в здание Верховного суда РФ, чтобы поучаствовать в поминках председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева.
Чтобы был понятен уровень мероприятия: отпевание Лебедева проводил в закрытом режиме патриарх Кирилл в Храме Христа Спасителя, а церемонию прощания в Колонном зале Дома Союзов открывал лично президент Владимир Путин. Но несмотря на то, что для обеспечения безопасности первых лиц государства были приняты беспрецедентные меры безопасности, ушлой старушке удалось прошмыгнуть на поминки в охраняемый объект вместе с чиновниками.
Попасть туда ей удалось через Новодевичье кладбище, где предавали земле верховного судью. После похорон она пристроилась к двум мужчинам представительного вида. К ним подошёл один из организаторов похорон и выдал два магнитных пропуска на поминки. Поскольку женщина находилась в метре от важных гостей, организатор решил, что она пришла вместе с ними, выдав карточку и ей.
После поминок, уже на выходе из здания Верховного суда, пенсионерка поинтересовалась у охраны, кому ей отдать пропуск. Удивленные вопросом охранники заинтересовались подозрительной женщиной и вызвали полицию. Пенсионерку отвезли в отдел для разбирательств, где продержали полтора часа, забрали пропуск и, убедившись, что опасности она не представляет, отвезли домой, поскольку было уже 2 часа ночи и метро не работало.
"Я просто хотела посмотреть, как проходят похороны известных людей, как проходят православные поминки, ведь я татарка. Была на похоронах Жириновского, Соломина, вот теперь удалось побывать у Лебедева", — рассказала женщина.
На непрошенную гостью поминок завели административный протокол за нарушение пропускного режима охраняемого объекта. Ей грозит от 5 до 10 тысяч рублей штрафа.
Источник:
- В Нижнем Тагиле спецназ задержал пенсионерку, торговавшую запрещёнными веществами, чтобы расплатиться с долгами по ЖКХ
- Гений маскировки: в США разыскиваемый преступник написал на своём доме, что он там не живёт
- Томич похвастался в автобусе наркотиками и тут же был задержан полицейским в штатском
- Абсурд дня: в Петербурге задержали мужчин, надевавших варежки на статуи коней
- Неадекватный водитель во время погони обстрелял машину ДПС из фейерверка
Первые лица государства, а тут такой "диверсант" пробрался.
Хорошо, что просто бабка чудит, а если бы нет?
Собственно в чем её вина?
А раздатчик пропусков, что называется- ПОПАЛ.......
Или холопку надо наказать, за то, что к боярам сунулась?
Что ее не красит как человека.
Но меня удивляет, что поминки высокого чиновника у нас уже считаются охраняемым режимным объектом, куда могут попасть лишь "избранные".
Не так
Дебилизм - самая легкая степень олигофрении (далее идут имбецильность и самая тяжелая - идиотия, а казалось бы наоборот, когда мы ругаемся)
А оно вона как...