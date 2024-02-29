Хитрая старушка проникла на поминки главы Верховного суда Вячеслава Лебедева и поплатилась

В Москве задержали пенсионерку, которая любит непрошенной гостьей пробираться на похороны известных людей. Но на этот раз 67-летняя женщина превзошла саму себя. Ей удалось проникнуть в здание Верховного суда РФ, чтобы поучаствовать в поминках председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева.





Чтобы был понятен уровень мероприятия: отпевание Лебедева проводил в закрытом режиме патриарх Кирилл в Храме Христа Спасителя, а церемонию прощания в Колонном зале Дома Союзов открывал лично президент Владимир Путин. Но несмотря на то, что для обеспечения безопасности первых лиц государства были приняты беспрецедентные меры безопасности, ушлой старушке удалось прошмыгнуть на поминки в охраняемый объект вместе с чиновниками.