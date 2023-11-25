Российский экс-судья захотел оспорить условное наказание, но получил реальный срок

Судью Майкопского городского суда Республики Адыгея Павла Агафонова в ноябре 2022 года признали виновным в получении взятки в 50 тысяч рублей. Агафонов вину признал и раскаялся. Но не согласился с решением Красногвардейского суда Адыгеи, который приговорил его к пяти годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в сумме 1,5 млн рублей.





Его защита настаивала на излишней суровости наказания и требовала заменить его на выплату штрафа. Прокуратура же со своей стороны считала, что экс-судья должен сидеть в тюрьме и обжаловала приговор Павлу Агафонову в апелляционной инстанции в Волгоградском облсуде. Отмечается, что обвинение направило дело в другой регион для обеспечения объективности процесса.