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Российский экс-судья захотел оспорить условное наказание, но получил реальный срок

Российский экс-судья захотел оспорить условное наказание, но получил реальный срок

Автор:
25 ноября 2023 16:37
Сообщество : Криминал
Метки: Реальный срок   Республика Адыгея   аппеляционная инстанция   взятка   курьёз   обвинение   судья   условное наказание   
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Бойтесь своих желаний.

Судью Майкопского городского суда Республики Адыгея Павла Агафонова в ноябре 2022 года признали виновным в получении взятки в 50 тысяч рублей. Агафонов вину признал и раскаялся. Но не согласился с решением Красногвардейского суда Адыгеи, который приговорил его к пяти годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в сумме 1,5 млн рублей.


Его защита настаивала на излишней суровости наказания и требовала заменить его на выплату штрафа. Прокуратура же со своей стороны считала, что экс-судья должен сидеть в тюрьме и обжаловала приговор Павлу Агафонову в апелляционной инстанции в Волгоградском облсуде. Отмечается, что обвинение направило дело в другой регион для обеспечения объективности процесса.

Процесс и вправду получился более чем объективным. Коллегия по уголовным делам Волгоградского облсуда согласилась с доводами прокуратуры о том, что Агафонов недостоин не только штрафа, но и условного срока. Поскольку доводы про его активное содействие, поспособствовавшее скорейшему раскрытию преступления, на которое при вынесении вердикта указывал Красногвардейский суд Адыгеи, никак не подтвержден материалами процесса. В итоге бывшего судью, жаловавшегося на слишком суровый условный срок и штраф, отправили на 5 лет в колонию общего режима.


Павла Агафонова задержали сотрудники ФСБ в его служебном кабинете в Майкопском горсуде в ноябре 2021 года. Согласно материалам дела, сначала он требовал 100 тысяч рублей от участника гражданского процесса за принятие решения об изъятии транспортного средства из чужого владения, затем снизил цену на свои "услуги" вдвое. Однако его задержали с поличным сразу после получения 50 тысяч из рук истца.

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Метки: Реальный срок   Республика Адыгея   аппеляционная инстанция   взятка   курьёз   обвинение   судья   условное наказание   
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20  комментариев
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36k
АнтонПолднев 2 часа назад
Налегке. Знакомый (надеюсь уже издох) уселся на 17. Это его не устроило. Адвокаты долго мутили, в результате суд решил, да, несправедливо. 21.
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1k
Sumrak58100 19 минут назад
Теперь ещё надо поинтересоваться судьёй, который дал этому судье условный срок.
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6k
alex Полчаса назад
норм
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3k
RaiJu Полчаса назад
[мат], вся жизнь на смарку
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13k
кот базилий 58 минут назад
50 тыс - что то мелко плавает.
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41k
Example 6.2.6 Час назад
Поразительно что его сразу не посадили, учитывая его должность и торговлю полномочиями. В древности за такое кожу живьём сдирали. Но, видимо, первый раз "судили свои" поэтому он и отделался лёгким испугом. Видимо человек очень тупой или наглый.. или сразу оба.
Я б ещё проверку провёл тех судей кто ему так мягенько присудил условку.
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4k
Дмитрий Круглов Час назад
Какая-то сумма несерьезная. Сколько у них зарплата, что он на такую мелочь повелся?
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10k
Гомерчик Час назад
Ссылка youtu.be
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58k
alertol 2 часа назад
Как бы не пойму в чём сенсация. Ну не согласен, и рассмотрели, всё красиво и законно. Доволен должен быть.
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27k
Axel 2 часа назад
Награда нашла своего "героя")
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7k
Echo 2 часа назад
А он что, не сохранился перед обжалованием судебного решения ?
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