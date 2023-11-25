Российский экс-судья захотел оспорить условное наказание, но получил реальный срок

Бойтесь своих желаний.
Судью Майкопского городского суда Республики Адыгея Павла Агафонова в ноябре 2022 года признали виновным в получении взятки в 50 тысяч рублей. Агафонов вину признал и раскаялся. Но не согласился с решением Красногвардейского суда Адыгеи, который приговорил его к пяти годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в сумме 1,5 млн рублей.
Его защита настаивала на излишней суровости наказания и требовала заменить его на выплату штрафа. Прокуратура же со своей стороны считала, что экс-судья должен сидеть в тюрьме и обжаловала приговор Павлу Агафонову в апелляционной инстанции в Волгоградском облсуде. Отмечается, что обвинение направило дело в другой регион для обеспечения объективности процесса.
Процесс и вправду получился более чем объективным. Коллегия по уголовным делам Волгоградского облсуда согласилась с доводами прокуратуры о том, что Агафонов недостоин не только штрафа, но и условного срока. Поскольку доводы про его активное содействие, поспособствовавшее скорейшему раскрытию преступления, на которое при вынесении вердикта указывал Красногвардейский суд Адыгеи, никак не подтвержден материалами процесса. В итоге бывшего судью, жаловавшегося на слишком суровый условный срок и штраф, отправили на 5 лет в колонию общего режима.
Павла Агафонова задержали сотрудники ФСБ в его служебном кабинете в Майкопском горсуде в ноябре 2021 года. Согласно материалам дела, сначала он требовал 100 тысяч рублей от участника гражданского процесса за принятие решения об изъятии транспортного средства из чужого владения, затем снизил цену на свои "услуги" вдвое. Однако его задержали с поличным сразу после получения 50 тысяч из рук истца.
Источник:
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Я б ещё проверку провёл тех судей кто ему так мягенько присудил условку.
Судью просто так не сажают.
Это мог быть просто "дневной" доход.