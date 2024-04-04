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Мужчину с игрушечным автоматом задержали при попытке попасть на приём к президенту

Мужчину с игрушечным автоматом задержали при попытке попасть на приём к президенту

Автор:
04 апреля 2024 15:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   администрация президента   задержание   игрушечный автомат   курьёз   приём   фсо   
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В итоге он попал на приём в психбольницу.

Очередная "весенняя" история приключилась утром 3 апреля на Ильинке у здания администрации президента (АП) в Москве. Мужчину с пластмассовым автоматом Калашникова на плече задержали при попытке зайти в здание АП. При задержании тот стрельбу не открывал, видимо, просто хотел выглядеть солидно.


Сотрудникам Федеральной службы охраны, которые увидели странного посетителя на камерах, а затем задержали, мужчина 1954 года рождения рассказал, что пришёл к Владимиру Владимировичу, чтобы решить "личные вопросы". По его словам, он уже 15 лет добивается встречи с президентом.

Зачем ему понадобился автомат задержанный не пояснил, после чего его отправили в отдел полиции. Уже на месте полицейские поняли, что с ним не о чем разговаривать. Они вызвали психиатрическую помощь и мужчину увезли в соответствующее учреждение. Известно, что автоматчика зовут Виктор Красивский, он уроженец Украинской ССР.

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Метки: Москва   администрация президента   задержание   игрушечный автомат   курьёз   приём   фсо   
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2  комментария
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Андрей 49 минут назад
Похоже таким поступком он действительно решил много личных вопросов, накопившихся в его семье.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1942 поста (1950 в горячем)
Лесник
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