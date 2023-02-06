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Неадекватный водитель во время погони обстрелял машину ДПС из фейерверка

Неадекватный водитель во время погони обстрелял машину ДПС из фейерверка

Автор:
06 февраля 2023 15:32
Сообщество : Автомир
Метки: Погоня   видео   воронеж   задержание   кошка   курьёз   фейерверк   
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А ещё у безумного автолюбителя при себе был живой каракал и "путинские" часы. Последние, по его мнению, давали индульгенцию от штрафов за нарушение ПДД. Сказочный...

Сегодня рано утром воронежские сотрудники ДПС столкнулись с крайне неадекватным водителем, который помимо того, что отказался по требованию остановить свой "Крузак", так ещё и обстрелял преследовавшие его служебные автомобили из фейерверка.

Скрыться подобным образом от полицейских ему, конечно же, не удалось. Зато удалось собрать 6 экипажей, которые преследовали его всю дорогу.

Местные издания со слов очевидцев пишут, что водитель Land Cruiser остановился у поворота на Адмиралтейскую площадь, но прямо перед носом ДПСников вновь сорвался с места.

В конце концов, странный мужчина остановился самостоятельно. Его вытащили из машины, видимо, силком — о чём говорят гематомы на лице. Но травмы совсем не испортили его приподнятого веществами настроения. И даже сидя на земле в наручниках, он продолжал валять дурака.

Водителя задержали и отвезли сначала на медосвидетельствование, а затем в обезьянник. Обвинения и дальнейшая его судьба неизвестны.

UPD: В отношении 36-летнего директора инвестиционно-управляющей компании "Дон" Евгения Васильева завели протокол по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Источник:

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Метки: Погоня   видео   воронеж   задержание   кошка   курьёз   фейерверк   
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22  комментария
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17k
Alex ASK 2 часа назад
Хочу, как в Америке!!!

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34k
Барклай 12 минут назад
Обдолбыш. кошку жалко
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2k
Женя Женя78 21 минуту назад
Срать на дебила плешивого, сказали бы, что с котиком.
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9k
Antonium Полчаса назад
И почему, чаще всего. именно на крузаках встречаются такие персонажи
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13k
котегRUS Полчаса назад
у меня за котика сердце кровью обливается...

как то всё мутно с животинкой вышло..
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1k
Faithless Полчаса назад
Ну слегка употребил запрещенностей и поехал куролесить, с кем не бывает. Вот в Криминальном чтиве Траволта такой же рассекал на машине, был бы у Траволты фейерверк, он бы тоже копа из него пристрелил может.
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47k
Андрей 50 минут назад
Увидел светомузыку и подумал, что праздник какой-то и решил мероприятие поддержать фейерверком.
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72k
Доктор Джонс 58 минут назад
Какой "интересный" инвестор...
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396
Николай Пауков Час назад
Ну вот это уже уровень=)))
А по поводу того что щщи помяты... Так он же неадекват. Стопудово такой уже приехал)
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830
buba Час назад
Авада Кедавра!!!!!!!!!!!))))))))))))))) Воланд Де Морт [мат]!)
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612
Николай Час назад
котейку убили что ли?
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6k
Компьютер DELL монитором Час назад
https://www.rusprofile.ru/id/1788490https://www.rusprofile.ru/id/1788490
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812
Иванов Петров Сидоров Час назад
Рыло один в один как у свиньи.
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51k
dima423 Час назад
Блин так че с кошкой то реально?)
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Что-то никто ставок не делает?
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285
Серега Борис Карабанов 2 часа назад
И про цвет зада молчат.))))
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