Неадекватный водитель во время погони обстрелял машину ДПС из фейерверка

А ещё у безумного автолюбителя при себе был живой каракал и "путинские" часы. Последние, по его мнению, давали индульгенцию от штрафов за нарушение ПДД. Сказочный...
Сегодня рано утром воронежские сотрудники ДПС столкнулись с крайне неадекватным водителем, который помимо того, что отказался по требованию остановить свой "Крузак", так ещё и обстрелял преследовавшие его служебные автомобили из фейерверка.
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Скрыться подобным образом от полицейских ему, конечно же, не удалось. Зато удалось собрать 6 экипажей, которые преследовали его всю дорогу.
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Местные издания со слов очевидцев пишут, что водитель Land Cruiser остановился у поворота на Адмиралтейскую площадь, но прямо перед носом ДПСников вновь сорвался с места.
Как оказалось, остановившись в первый раз, он продемонстрировал "путинские часы", которые, по его мнению, являются амулетом от всех проблем с законом. Ещё в машине была замечена крупная кошка, похожая на рысь
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В конце концов, странный мужчина остановился самостоятельно. Его вытащили из машины, видимо, силком — о чём говорят гематомы на лице. Но травмы совсем не испортили его приподнятого веществами настроения. И даже сидя на земле в наручниках, он продолжал валять дурака.
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Водителя задержали и отвезли сначала на медосвидетельствование, а затем в обезьянник. Обвинения и дальнейшая его судьба неизвестны.
UPD: В отношении 36-летнего директора инвестиционно-управляющей компании "Дон" Евгения Васильева завели протокол по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
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как то всё мутно с животинкой вышло..
А по поводу того что щщи помяты... Так он же неадекват. Стопудово такой уже приехал)