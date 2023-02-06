Неадекватный водитель во время погони обстрелял машину ДПС из фейерверка

В конце концов, странный мужчина остановился самостоятельно. Его вытащили из машины, видимо, силком — о чём говорят гематомы на лице. Но травмы совсем не испортили его приподнятого веществами настроения. И даже сидя на земле в наручниках, он продолжал валять дурака.