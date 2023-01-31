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В Нижнем Тагиле спецназ задержал пенсионерку, торговавшую запрещёнными веществами, чтобы расплатиться с долгами по ЖКХ

В Нижнем Тагиле спецназ задержал пенсионерку, торговавшую запрещёнными веществами, чтобы расплатиться с долгами по ЖКХ

Автор:
31 января 2023 14:45
Сообщество : Криминал
Метки: Нижний Тагил   задержание   пенсионерка   силовики   спецназ   суд   
1368
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Причина, по которой бабушка подалась в криминал, совсем невесёлая.

Силовики изловили наркомана в Нижнем Тагиле. При себе у него было четыре свёртка с героином. Оперативники стали «копать» и вышли на дилера - им оказалась 66-летняя пенсионерка.

Когда бойцы спецназа оказались в её квартире, там нашли 28 свёртков с этим наркотиком.

А на допросе женщина рассказала, что ей пришлось взяться за торговлю этим ядом, чтобы заплатить за коммуналку - у неё набежал приличный долг, а возможностей заработать не было.

Учитывая возраст, пенсионерку не стали отправлять в СИЗО и отпустили под подписку о невыезде. Но если суд признает её виновной, женщине грозит до 20 лет в колонии.

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Метки: Нижний Тагил   задержание   пенсионерка   силовики   спецназ   суд   
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53  комментария
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18k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Старая ведьма продавала отраву,пипец как её жалко,но теперь ей не надо будет за комуналку платить.
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196
deday 16 минут назад
Тело толкало дурь. Пол и возраст нипёт. Слезу из меня давить нинада..
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14k
Элитный тигр 39 минут назад
Зная аффтора - говновброса, я на 100% уверен, что причина совершенно другая. Захотеть пенсионерке найти непыльную работу - ЛЕГКО. У нас в конторе за 18-19 тыс работать уборщицы не хотят, при условии что реальной работы - на пару часов МАКСИМУМ, все остальное время просто сидят и болтают, от них большего и не требуют.
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17k
Роберт Шекли 40 минут назад
Что-то смутно верю в это
Более вероятно, что кто-то из ее родственников (внук или сын) решил таким образом подзаработать и вел все дела от имени бабки. Бабка, конечно, была в курсе чем они занимаются. При этом они договорились, что в случае ЧП она берет всю вину на себя - ведь старикам много не дадут
Но это не значит, что бабку следует отпустить - наказать по всей строгости
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1k
Миша 45 минут назад
Поводов по которым нужны деньги много всегда. Не причина допускающая безнаказанную торговлю наркотиками.
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15k
Совранский 47 минут назад
Фраза от этой бабули у подьезда:
Наркоманы! - зазвучала не как оскорбление, а как привлечение новых клиентов! )))))))))))))))))))))))))

p/S Надо ещё её соседку, что кричит "Проститутка!" - тоже проверить)
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41k
turyst Час назад
Вот. В колонии коммуналку платить не надо.
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−28
фанат бесагона Час назад
руски мир
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29k
Григорий Час назад
Ужасно когда 18-ти летние уезжают на 20 лет, у них ни мозгов, ни понимания, ни страха.
А тут сознательный выбор. И не надо меня жалобить, что не нашла работу - работники на почту, в пятерочки и прочие места еще нужны.
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7k
Pravednik84 Час назад
Проверить её заявление!
Провести проверку её легально бедственного положения (без учёта "приработка"), если оно и впрямь такое, и не по её вине (ну типа не потратилась на секс и рок'н'ролл), то всё равно её судить (без скидок на бедственное положение), но "паровозиком" взять кого то, причастного к определению размера её пенсии.
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836
Олег Квирулянт Час назад
А французы по этой теме комедию сняли.

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128
imho Олег Квирулянт 16 минут назад
И британцы
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58k
Опиум для народа Час назад
Есть вещи, которым нет никаких оправданий. Пусть на зону п"здует. И кто сказал что надо делать скидки на старость?
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4k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Поставщика отравы нашли, или на себя могут выйти?
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128
imho Феликс Дзержинский 11 минут назад
Ну взяли поставщика и что? Показатели упали, втык сверху, крышевать некого, карманы пусты...
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2k
Yus 2 часа назад
Сказочная сказка, то есть оплатить ЖКХ, денег нет. А закупить наркоты, деньги есть. Это что за сказочный долг, что дешевле герыча оптово закупить?
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8k
Пуриц Жорж 2 часа назад
А не надо долги накапливать
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Я бы ещё понял самогон. Тут просто классика жанра, когда пенсионерка отоваривает алкашей в округе не очень качественным пойлом, сидит со своей тетрадкой и подсчитывает барыш. Но наркотики? Не знаю, сомневаюсь, что этому может быть оправдание. На ЖКХ не хватило. Ну да, чем не выход?
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12k
Kostick 2 часа назад
какой накуй "если"? ст.228 = наглухо закроют упыриху. хмурым банчила, сволочь.
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17k
Александр 2 часа назад
Так эпичней будет
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14k
Ser 2 часа назад
Ай молодцы! Росгвардия! Спецназ и ОМОН! Пенсионер или пенсионерка уже по определению - враг государства! А здесь, тем более "работающий" пенсионер!.. хм
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August

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