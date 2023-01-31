В Нижнем Тагиле спецназ задержал пенсионерку, торговавшую запрещёнными веществами, чтобы расплатиться с долгами по ЖКХ

Силовики изловили наркомана в Нижнем Тагиле. При себе у него было четыре свёртка с героином. Оперативники стали «копать» и вышли на дилера - им оказалась 66-летняя пенсионерка.

Когда бойцы спецназа оказались в её квартире, там нашли 28 свёртков с этим наркотиком.