В Нижнем Тагиле спецназ задержал пенсионерку, торговавшую запрещёнными веществами, чтобы расплатиться с долгами по ЖКХ

Причина, по которой бабушка подалась в криминал, совсем невесёлая.
Силовики изловили наркомана в Нижнем Тагиле. При себе у него было четыре свёртка с героином. Оперативники стали «копать» и вышли на дилера - им оказалась 66-летняя пенсионерка.
Когда бойцы спецназа оказались в её квартире, там нашли 28 свёртков с этим наркотиком.
А на допросе женщина рассказала, что ей пришлось взяться за торговлю этим ядом, чтобы заплатить за коммуналку - у неё набежал приличный долг, а возможностей заработать не было.
Учитывая возраст, пенсионерку не стали отправлять в СИЗО и отпустили под подписку о невыезде. Но если суд признает её виновной, женщине грозит до 20 лет в колонии.
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Более вероятно, что кто-то из ее родственников (внук или сын) решил таким образом подзаработать и вел все дела от имени бабки. Бабка, конечно, была в курсе чем они занимаются. При этом они договорились, что в случае ЧП она берет всю вину на себя - ведь старикам много не дадут
Но это не значит, что бабку следует отпустить - наказать по всей строгости
Наркоманы! - зазвучала не как оскорбление, а как привлечение новых клиентов! )))))))))))))))))))))))))
p/S Надо ещё её соседку, что кричит "Проститутка!" - тоже проверить)
А тут сознательный выбор. И не надо меня жалобить, что не нашла работу - работники на почту, в пятерочки и прочие места еще нужны.
Провести проверку её легально бедственного положения (без учёта "приработка"), если оно и впрямь такое, и не по её вине (ну типа не потратилась на секс и рок'н'ролл), то всё равно её судить (без скидок на бедственное положение), но "паровозиком" взять кого то, причастного к определению размера её пенсии.