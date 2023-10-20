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Гений маскировки: в США разыскиваемый преступник написал на своём доме, что он там не живёт

Гений маскировки: в США разыскиваемый преступник написал на своём доме, что он там не живёт

Автор:
20 октября 2023 17:28
Сообщество : Криминал
Метки: США   Флорида   Хитрость   задержание   курьёз   преступник   
1098
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А потом ещё попытался сыграть с копами в прятки. И как у таких людей хватает ума совершать правонарушения?

В городе Лейкленд (штат Флорида) полицейские приехали к дому 41-летнего Джонни Йейтса, который разыскивался за нанесение тяжких телесных повреждений, незаконное лишение свободы и подделку документов. Однако смекалистый преступник сдаваться не собирался и решил перехитрить полицейских очень своеобразным способом. Он вывесил на свой дом маркерную доску, на которой написал, что Джонни Йейтс здесь не живет.


И тут бы полицейским развернуться и уехать (не может же маркерная доска врать), но они всё же решили обратиться к выходившему из дома человеку, который признался, что интересующий их индивид находится внутри.

Правоохранители через громкую связь потребовали, чтобы Йейтс сдался. Но реакции от него так и не последовало. Спустя час уговоров копы решили действовать и пустили в дом слезоточивый газ. Им удалось выкурить оттуда четверых людей, но преступника среди них не было.


В итоге полицейским всё же пришлось заходить в жилище вместе с собакой, которая с трудом отыскала Йейтса в модифицированном комоде. Сейчас самый "хитрый" преступник пребывает в обезьяннике и ожидает суда.

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Метки: США   Флорида   Хитрость   задержание   курьёз   преступник   
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3  комментария
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88
Knives22 2 часа назад
Правоохранители через громкую связь потребовали, чтобы Йейтс сдался. Но реакции от него так и не последовало.

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52k
turyst 18 минут назад
"Да разве это жизнь?" - подумал Джонни,
и сделал надпись на доске.
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82k
Доктор Джонс Час назад
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