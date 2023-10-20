Гений маскировки: в США разыскиваемый преступник написал на своём доме, что он там не живёт

А потом ещё попытался сыграть с копами в прятки. И как у таких людей хватает ума совершать правонарушения?
В городе Лейкленд (штат Флорида) полицейские приехали к дому 41-летнего Джонни Йейтса, который разыскивался за нанесение тяжких телесных повреждений, незаконное лишение свободы и подделку документов. Однако смекалистый преступник сдаваться не собирался и решил перехитрить полицейских очень своеобразным способом. Он вывесил на свой дом маркерную доску, на которой написал, что Джонни Йейтс здесь не живет.
И тут бы полицейским развернуться и уехать (не может же маркерная доска врать), но они всё же решили обратиться к выходившему из дома человеку, который признался, что интересующий их индивид находится внутри.
Правоохранители через громкую связь потребовали, чтобы Йейтс сдался. Но реакции от него так и не последовало. Спустя час уговоров копы решили действовать и пустили в дом слезоточивый газ. Им удалось выкурить оттуда четверых людей, но преступника среди них не было.
В итоге полицейским всё же пришлось заходить в жилище вместе с собакой, которая с трудом отыскала Йейтса в модифицированном комоде. Сейчас самый "хитрый" преступник пребывает в обезьяннике и ожидает суда.
Источник:
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и сделал надпись на доске.