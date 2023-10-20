Гений маскировки: в США разыскиваемый преступник написал на своём доме, что он там не живёт

В городе Лейкленд (штат Флорида) полицейские приехали к дому 41-летнего Джонни Йейтса, который разыскивался за нанесение тяжких телесных повреждений, незаконное лишение свободы и подделку документов. Однако смекалистый преступник сдаваться не собирался и решил перехитрить полицейских очень своеобразным способом. Он вывесил на свой дом маркерную доску, на которой написал, что Джонни Йейтс здесь не живет.





И тут бы полицейским развернуться и уехать (не может же маркерная доска врать), но они всё же решили обратиться к выходившему из дома человеку, который признался, что интересующий их индивид находится внутри.