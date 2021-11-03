Абсурд дня: в Петербурге задержали мужчин, надевавших варежки на статуи коней

Встретились как-то скучающие блогеры и полицейские...
Полицейские Санкт-Петербурга задержали и доставили в отдел троих блогеров, которые пытались надеть варежки на копыта конных статуй авторства Петра Клодта, расположенных на Аничковом мосту.
"Сегодня утром в правоохранительные органы поступило сообщение, что двое мужчин на Аничковом мосту пытаются надеть на копыта конных статуй красные варежки. Их снимал с дрона еще один мужчина. Все трое были доставлены в отдел", - сообщили об опасном преценденте в МВД.
Задержанными оказались двое мужчин 19 и 29 лет и 27-летняя женщина, снимавшая их действия при помощи квадрокоптера. В отделе они пояснили, что решили "согреть" скульптуры, потому что памятникам тоже может быть холодно, а заодно напомнить петербуржцам, что нужно одеваться теплее.
Ранее троица уже успела нарядить в варежки статуи Диоскуров, которые находятся перед Конногвардейским манежем. Сотрудники расположенного рядом музея заявили, что отнеслись к переодеванию статуй как к шутке и не заметили ничего оскорбительного.
Сейчас в полиции думают, если ли в действиях троицы блогеров состав преступления.
Источник:
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Всё правильно поняли сотрудники музея из прошлой подобной акции, улыбнулись, посмеялись и забыли. А тут обидели чувства каких то парнокопытных явно... )))
Если бы полицаи сфотографировались с блогерами на фоне "утепленных" скульптур, посмеялись, сняли бы варежки и разошлись в разные стороны, то это было бы для имиджа полиции куда важнее, чем все рассуждения о "нашей доблестной"...
сколько это можно терпеть?!
А действия полицейских должны быть стандартизированны.
Творить правосудие на месте в их обязанности не входит.