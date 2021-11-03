Абсурд дня: в Петербурге задержали мужчин, надевавших варежки на статуи коней

Задержанными оказались двое мужчин 19 и 29 лет и 27-летняя женщина, снимавшая их действия при помощи квадрокоптера. В отделе они пояснили, что решили "согреть" скульптуры, потому что памятникам тоже может быть холодно, а заодно напомнить петербуржцам, что нужно одеваться теплее.

Ранее троица уже успела нарядить в варежки статуи Диоскуров, которые находятся перед Конногвардейским манежем. Сотрудники расположенного рядом музея заявили, что отнеслись к переодеванию статуй как к шутке и не заметили ничего оскорбительного.