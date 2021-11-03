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Абсурд дня: в Петербурге задержали мужчин, надевавших варежки на статуи коней

Абсурд дня: в Петербурге задержали мужчин, надевавших варежки на статуи коней (4 фото)

Автор:
03 ноября 2021 15:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: блогеры   варежки   задержание   кони   курьез   санкт-петербург   статуи   
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Встретились как-то скучающие блогеры и полицейские...

Полицейские Санкт-Петербурга задержали и доставили в отдел троих блогеров, которые пытались надеть варежки на копыта конных статуй авторства Петра Клодта, расположенных на Аничковом мосту.


"Сегодня утром в правоохранительные органы поступило сообщение, что двое мужчин на Аничковом мосту пытаются надеть на копыта конных статуй красные варежки. Их снимал с дрона еще один мужчина. Все трое были доставлены в отдел", - сообщили об опасном преценденте в МВД.


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Задержанными оказались двое мужчин 19 и 29 лет и 27-летняя женщина, снимавшая их действия при помощи квадрокоптера. В отделе они пояснили, что решили "согреть" скульптуры, потому что памятникам тоже может быть холодно, а заодно напомнить петербуржцам, что нужно одеваться теплее.


Ранее троица уже успела нарядить в варежки статуи Диоскуров, которые находятся перед Конногвардейским манежем. Сотрудники расположенного рядом музея заявили, что отнеслись к переодеванию статуй как к шутке и не заметили ничего оскорбительного.

Сейчас в полиции думают, если ли в действиях троицы блогеров состав преступления.


Источник:

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Метки: блогеры   варежки   задержание   кони   курьез   санкт-петербург   статуи   
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30  комментариев
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1k
Дмитрий Час назад
Дебилы! Сначала надо думать, есть ли состав преступления, а потом уже задерживать.
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307
MerryGoRound 10 минут назад
Хоспади, за что их вообще нужно было задерживать?! Они что, повредили статуи?! Нет! Они по доброму прикололись и даже я улыбнулась увидев это зрелище. В нашей серой жизни нужны краски, господа, тем более зимой, и порой подобные вот невинные приколы придают улыбку и хорошее настроение на весь день. А тут сразу полицейские...задержание...да ну, блин... Делать реально нечего. Прям шаг влево, шаг вправо - расстрел! Ни улыбки, ни хорошего настроения. Только серьезная морда лица и суровый вид.
Всё правильно поняли сотрудники музея из прошлой подобной акции, улыбнулись, посмеялись и забыли. А тут обидели чувства каких то парнокопытных явно... )))
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12k
Евгений 11 минут назад
Страна может спать спокойно - опасные преступники задержаны.
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19k
kamanch Полчаса назад
Чувства верующих уже оскорблены?
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307
MerryGoRound kamanch 9 минут назад
Скорее чувства парнокопытных
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1k
K_II_T 37 минут назад
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44
Vustinii 39 минут назад
То ли Исаакиевской собор на Фонтанку подвинули, то ли наоборот не могу понять
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34
User_1753480 40 минут назад
картинка с Лавровым уже была? только к какой стороне её соотнести?
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1k
閃光 40 минут назад
Красные варежки? Забыли где находятся?
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27k
lem02 43 минуты назад
Доставили и теперь думают! Чувство юмора теперь тоже под запретом?
Если бы полицаи сфотографировались с блогерами на фоне "утепленных" скульптур, посмеялись, сняли бы варежки и разошлись в разные стороны, то это было бы для имиджа полиции куда важнее, чем все рассуждения о "нашей доблестной"...
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30
chizh@nm.ru 44 минуты назад
нормально же всё, иначе конечности у статуй отмёрзнут
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44
Vustinii 45 минут назад
Вроде там статуи черного цвета? Нет?
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40
Павел Леонов 46 минут назад
меня оскорбляют обязательная оплата налогов и плата за ЖКХ
сколько это можно терпеть?!
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3k
Дмитрий 59 минут назад
Чисто по Питерски. Вроде и нарушили, но интеллигентно так...не прикопаешься.
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1k
fraxinus Час назад
У меня больше вопросов к полицейским.
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307
MerryGoRound K_II_T 7 минут назад
Варежки - осквернение??? Каким боком? )))
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2k
Чучело Мяучело Час назад
Понять и простить. Если варежки назад снимут
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2k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
Чего-то у блогеров обострения в последнее время. Прямо шиза какая-то косит их...
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10k
Lev Asriev 2 часа назад
Они надели варежку на пипиську! Это же оскорбление чувств нудаков! То есть нудистов!
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4k
RRK 2 часа назад
Сначала развлекались блогеры, надевая варежки на статуи, теперь будут развлекаться полицаи с блогерами в обезьяннике))
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