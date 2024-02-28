"Союзмультфильм" выпустил посвящённую выборам серию "Простоквашино"

Специальный выпуск мультфильма рассказывает об азах избирательного процесса.
"Союзмультфильм" по заказу Российского фонда свободных выборов выпустил специальную серию мультсериала "Простоквашино", посвящённую грядущим выборам президента России. В 8-минутном спецвыпуске почтальон Печкин баллотируется на должность главы деревни, однако Маргариту Егоровну (няня сестрёнки дяди Федора) не устраивает его кандидатура и она выдвигает свою.
Как отмечают в Минкультуры, спецсерию выпустили, чтобы познакомить граждан с азами избирательного процесса на примере предвыборной гонки Печкина и Маргариты Егоровны.
"Вышел специальный выпуск мультсериала "Простоквашино", разъясняющий азы избирательного процесса на примере предвыборной гонки почтальона Печкина и няни Маргариты Егоровны. Благодаря юмористической форме и доступной подаче погружение в тему выборов с популярными героями превратилось в увлекательный процесс", — рассказали в Министерстве культуры России.
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Добавим, что агитационные ролики, призывающие идти и голосовать, публикуются в сети практически каждый день. Например, вчера появились сразу два видео, отснятых по мотивам нашумевшего сериала "Слово пацана". Авторы роликов неизвестны, но в одном из них обращаются к жителям Якутска.
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