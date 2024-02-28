"Союзмультфильм" выпустил посвящённую выборам серию "Простоквашино"

"Союзмультфильм" по заказу Российского фонда свободных выборов выпустил специальную серию мультсериала "Простоквашино", посвящённую грядущим выборам президента России. В 8-минутном спецвыпуске почтальон Печкин баллотируется на должность главы деревни, однако Маргариту Егоровну (няня сестрёнки дяди Федора) не устраивает его кандидатура и она выдвигает свою.





Как отмечают в Минкультуры, спецсерию выпустили, чтобы познакомить граждан с азами избирательного процесса на примере предвыборной гонки Печкина и Маргариты Егоровны.



